Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах
В Украине мало уделяли внимания вопросу профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней.
Так заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода объяснил, почему в Украине такой большой процент от всех больных COVID-19 - 20% - составляют медики, передает Цензор.НЕТ.
"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель", - сказал он.
"Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (не имеет значения, каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактная), в нашей стране достаточно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных заболеваний у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", - сказал Ляшко.
"Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много - потому что в построенной самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не были разработаны маршруты пациентов, не было зонирования, четко зоны, где опасно, где безопасно, чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", - пояснил главный санврач.
Напомним, по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.
По данным Минздрава, среди заболевших - 4475 медиков, 34 из них умерли.
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А про дезинфекцию в больницах и сейчас при коронавирусе никто не заботиться.
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
і до речі .знаєте хоча б одного мєнта .який захворів на коронавірус?
Громкими заявлениями её с колен не поднять. ВР ,как прошлых созывов ,так и нынешнего
НИ РАЗУ не включала в порядок дня сессий рассмотрение комплексной программы
оздоровления нашей медицины. Только коронавирус заставил власть чуть-чуть
почесаться.
"Верили резиновой улыбке,
Верили резиновым словам,
Впрочем, все просчеты и ошибки
Аккуратно разъяснялись нам."
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...