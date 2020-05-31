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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах

Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах

В Украине мало уделяли внимания вопросу профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней.

Так заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода объяснил, почему в Украине такой большой процент от всех больных COVID-19 - 20% - составляют медики, передает Цензор.НЕТ.

"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель", - сказал он.

"Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (не имеет значения, каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактная), в нашей стране достаточно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных заболеваний у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала пандемии больше всего медиков заболели COVID-19 в горбольницах №3 - 89 случаев, и №8 - 44, - Кличко

"Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много - потому что в построенной самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не были разработаны маршруты пациентов, не было зонирования, четко зоны, где опасно, где безопасно, чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", - пояснил главный санврач.

Напомним, по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.

По данным Минздрава, среди заболевших - 4475 медиков, 34 из них умерли.

Также читайте: Минздрав внес COVID-19 в перечень профзаболеваний медработников. Проводятся расчеты по внедрению страхования медиков, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) врачи (1513) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Знакомая работает инфекционистом в киевской больнице, постоянно контактирует с больными короновирусом. Говорит, что всю защитную амуницию для работы покупала сама, потратила более 10 тыс. А вы еще спрашиваете почему столь высокий уровень заболеваемости среди медиков. Попробуйте при низкой зарплате постоянно покупать защиту. Поэтому ответственность за гигантское колличество больных медиков, в первую очередь лежит на зеленых квартальных идиотах, которые не обеспечили необходимой защитой мед персонал по стране.
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31.05.2020 06:25
+7
А как чувак, который всю жизнь нюхал кокс и гнал беса на сцене, может стратегически мыслить?! Он думает только про рейтинг.
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31.05.2020 06:27
+5
О чём Вы говорите? Та они удавятся обеспечивать людям защиту на десятки тысяч. Они зарплаты зажали, сделали им минимальными, дипломированных медиков по зарплате уравняли с санитарками, уборщицами... Люди для власти биомасса. Если бы зараза не угрожала "слугам", если бы вся держимордная клика могла слинять при шухере в Европу, если бы не закрыли все страны свои границы, то они бы тут вообще и пальцем не пошевелили против вируса.
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31.05.2020 07:42
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Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах - Цензор.НЕТ 7990
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31.05.2020 02:00 Ответить
Почитайте что пишут врачи и сестры с БСП в Киеве на Братиславской, тоже что и а Белой церкви со средствами защиты вспышка среди персонала было 20 но уже думаю 30 а через неделю до 70 -- люди общаются а маски с открытыми носами и т.д. и это Киев а что в областях!! Тесты ПЦР не делают Су... А нам Степанов с Шляшко что ******
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31.05.2020 02:04 Ответить
В общем, проблема, как всегда, в кадрах. И в зряплате. Мало какой нормальный человек будет соблюдать все меры предосторожности, если у него материальные проблемы. Скорее начихает. Деньги - это свобода. А несвободный человек - раб. А рабу легче умереть, чем жить.
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31.05.2020 02:05 Ответить
Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах - Цензор.НЕТ 9382
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31.05.2020 07:44 Ответить
В роддомах 20 лет сплошная зараза гепатитов и прочей пакости.
А про дезинфекцию в больницах и сейчас при коронавирусе никто не заботиться.
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31.05.2020 02:17 Ответить
Какой еще материальный стимул заболеть? Ты что куришь?!
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31.05.2020 06:30 Ответить
медики приписуют массово что они ковидные и за это потом получают деньги .ничего личного просто бизнес
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31.05.2020 09:34 Ответить
ты хоть о последствиях такой аферы подумай, неадекват...
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31.05.2020 07:46 Ответить
Понятно. Думать это не про тебя.
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31.05.2020 10:54 Ответить
И было распоряжение:

https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
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31.05.2020 10:21 Ответить
я ж не Вам это писал, не тем что догадываются - а тем которые меньше владеют информацией как информацию к размышлению...
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31.05.2020 11:25 Ответить
Причина этого и многого другого крайне неприглядного, связанного с нашим вирусочком, заключается в гнилой стратегии реакции на эту угрозу. А если точнее, то в полной неспособности стратегически мыслить как у руководства страны так и у руководства медицины. Тупо копировались некоторые меры, предпринятые другими странами, только и всего.
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31.05.2020 03:16 Ответить
А как чувак, который всю жизнь нюхал кокс и гнал беса на сцене, может стратегически мыслить?! Он думает только про рейтинг.
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31.05.2020 06:27 Ответить
Чому Ляшко говорить саме зараз про те, що мало приділяли уваги розповсюдженню вірусу в лікарнях? А що думає Степанов про таку кількість інфікованих медиків? Питань багато, але всі вони риторичні, бо є одна відповідь на все - непрофесійність їхнього керівництва.
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31.05.2020 05:16 Ответить
Знакомая работает инфекционистом в киевской больнице, постоянно контактирует с больными короновирусом. Говорит, что всю защитную амуницию для работы покупала сама, потратила более 10 тыс. А вы еще спрашиваете почему столь высокий уровень заболеваемости среди медиков. Попробуйте при низкой зарплате постоянно покупать защиту. Поэтому ответственность за гигантское колличество больных медиков, в первую очередь лежит на зеленых квартальных идиотах, которые не обеспечили необходимой защитой мед персонал по стране.
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31.05.2020 06:25 Ответить
О чём Вы говорите? Та они удавятся обеспечивать людям защиту на десятки тысяч. Они зарплаты зажали, сделали им минимальными, дипломированных медиков по зарплате уравняли с санитарками, уборщицами... Люди для власти биомасса. Если бы зараза не угрожала "слугам", если бы вся держимордная клика могла слинять при шухере в Европу, если бы не закрыли все страны свои границы, то они бы тут вообще и пальцем не пошевелили против вируса.
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31.05.2020 07:42 Ответить
Медперсонал больниц были троешниками -это главная причина внутрибольничных инфекций. и Слабой выживаемости пациентов.Кроме того Инфекционки -это как лепрозории,туда вообще боятся заходить.Никто не знает что там творится.Это -не денежная профессия.Работать на санстанции -денежная,а в инфекционке или туб диспансере-нет.Методы обеззараживания -19 века.Всех вад не перечислить.Костюмы должны быть сменными,но не одноразовыми.Полиция снабжена всеми средствами защиты,а медперсонал ковид -больниц -нет.
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31.05.2020 07:42 Ответить
Больные точно так же приходят и в обычные больницы.
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31.05.2020 08:33 Ответить
тряпка на морді у мєнта це засіб захисту?))) Ну навіщо ви виставляєте себе на посміховисько)
і до речі .знаєте хоча б одного мєнта .який захворів на коронавірус?
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31.05.2020 10:39 Ответить
ВЫ вспомните,как был экипирован Беркут на майдане! Какие у них были защитные шлемы !Вот их и надо врачам и персоналу.УФО для обеззараживания палат,зон отдыха персонала и тп
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31.05.2020 12:10 Ответить
Умиляет что про это говорится в прошедшем времени-"""Не обращали внимания.""" А что изменилось? Стали обращать внимание ? Мы были уже обречены на такой результат когда к власти пришли клоуны.
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31.05.2020 08:31 Ответить
Ой ,только не надо!!
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31.05.2020 08:45 Ответить
Медицина со времён Богатырёвой прогрессирует в своём упадке.
Громкими заявлениями её с колен не поднять. ВР ,как прошлых созывов ,так и нынешнего
НИ РАЗУ не включала в порядок дня сессий рассмотрение комплексной программы
оздоровления нашей медицины. Только коронавирус заставил власть чуть-чуть
почесаться.
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31.05.2020 09:22 Ответить
А чем зеленая власть почесалась благодаря вирусу? Распилила бюджет борьбы с вирусом?
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31.05.2020 09:35 Ответить
"Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков" -
"Верили резиновой улыбке,
Верили резиновым словам,
Впрочем, все просчеты и ошибки
Аккуратно разъяснялись нам."
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31.05.2020 09:18 Ответить
Смените этому придурку фамилию или переименуйте в Ляшко-2. Бренд уже забит другим идиотом.
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31.05.2020 09:24 Ответить
ляшко-пздбл.
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31.05.2020 09:40 Ответить
Слишком много текста. Скажи - состояние медицины в Украине на уровне начала 20 века
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31.05.2020 09:41 Ответить
И было распоряжение:

https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.

И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
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31.05.2020 10:22 Ответить
Медикам пообіцяли 300% надбавки не за гарні очі. А статистику та рівень коронавірусної істерії в суспільстві якось треба підтримувати.звідси і нібито "масові захворювання" серед медиків.
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31.05.2020 10:42 Ответить
Как одной какашкой накормить всех медиков. Правильно, Ляшко, дави их, гадов. https://bibleonline.ru/children/ibt/168/
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31.05.2020 12:16 Ответить
От була б санстанція і ніхто б не заразився. Он ВООЗ як спрацювала.
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31.05.2020 20:24 Ответить
 
 