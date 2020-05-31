Ляшко пояснил причину высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Инфекционный контроль был только в учебных процессах

В Украине мало уделяли внимания вопросу профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней.

Так заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода объяснил, почему в Украине такой большой процент от всех больных COVID-19 - 20% - составляют медики, передает Цензор.НЕТ.

"Это комплексная проблема. И Украина не является уникальной страной. Количество случаев инфицирования среди медицинских работников высокое в разных странах. У нас 20% - да, это большой показатель", - сказал он.

"Но этому есть объяснение. Потому что вопросам инфекционного контроля, т.е. профилактики внутрибольничного распространения инфекционных болезней (не имеет значения, каких: капельная группа, воздушно-капельная, контактная), в нашей стране достаточно мало уделялось внимания. Регистрация случаев внутрибольничных заболеваний у нас была ниже европейского уровня. Это точно. Не обращали внимания. И различные факторы на это повлияли, в том числе и покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков, лекарств последних поколений и тому подобное", - сказал Ляшко.

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"Поэтому, когда мы говорим о том, почему так много - потому что в построенной самой системе здравоохранения, когда мы говорим, что не были разработаны маршруты пациентов, не было зонирования, четко зоны, где опасно, где безопасно, чистая зона, вопрос выходов из боксов и заходов в ординаторские, как оно это все должно происходить, где должна проводиться дезинфекция - все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова", - пояснил главный санврач.

Напомним, по состоянию на утро 30 мая в Украине зарегистрировано 23 204 случая инфицирования коронавирусом, с начала пандемии умерли 696 человек, выздоровели - 9311.

По данным Минздрава, среди заболевших - 4475 медиков, 34 из них умерли.

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