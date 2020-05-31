Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка

С наблюдательного поста в районе полуострова Чонгар у оккупированного Крыма утром 30 мая пропал украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что "недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами".

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"Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", - добавили в службе правопорядка.

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