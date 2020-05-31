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Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка

Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка

С наблюдательного поста в районе полуострова Чонгар у оккупированного Крыма утром 30 мая пропал украинский военный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что "недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами".

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"Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", - добавили в службе правопорядка.

Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка 01

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Автор: 

Крым (26363) похищение (1684) ВСУ (6543) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+83
він що, один ніс службу?
Там же Статут передбачає парами, і візуальний контроль між сусідніми постами!
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31.05.2020 02:22
+49
Поліцію Вінниччини може очолити Іван Іщенко, який 2 травня в Одесі був на одному боці з сепарами

Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка - Цензор.НЕТ 9
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31.05.2020 03:10
+40
Як це ?
А де інші були ?
Ніхто нічого не чув і не бачив ?
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31.05.2020 02:32
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Яку він ніс службу? Ви бачили кордони з ЄС? То бляха кам'яний вік. Цих козлів прикордонних давно тре віддати податківцям і не ганьбитися(((
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31.05.2020 11:04 Ответить
Ха! А вы помните мутную историю на границе с Расией, когда "пропали" два пограничника?
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31.05.2020 11:09 Ответить
Как курицу украли? Почему боитесь признать что ето было дезертирство и измена Родины?
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31.05.2020 11:21 Ответить
Только не выкрали. а дезертировал 100%. Иначе та сторона не подавала бы запрос о данных солдата
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31.05.2020 11:23 Ответить
Админграница с крымом? А я думал там линия фронта и окупированная территория. И вы еще просите Европу и Трампа санции против Рашки вводить?
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31.05.2020 11:26 Ответить
Одні "прикордонники" ходять в баню з кацапами де їх викрадають,цікаво чим скінчиться історія з цим прикордонником-ґраніцаназамкє?
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31.05.2020 11:27 Ответить
Цікаво а кого фашист )(уйло зажадає за цього бранця за обміном віддати. Треба просто негайно заарештувати продажного Юду мертвечука. Ось за нього виродка як кума ) (уйло просто всіх полонених українців віддасть.
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31.05.2020 11:55 Ответить
пуйлу до Муссолини как тебе до умственно полноценного. пей таблетки и спать
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31.05.2020 13:16 Ответить
А какие у него там были средства связи на случай тревоги?
Дымовой костёр? Номер командира части?
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31.05.2020 12:14 Ответить
Халатность, разгильдяйство, недооценка и не профессионализм начальства. Что в армии, что в полиции. Жуткий стыд за состояние нашей армии и полиции.
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31.05.2020 12:30 Ответить
Не перекручуй. Хряк мафіозі, а клоун вже на зрадника тягне. Він роззброює армію під час війни призначенням зрадників на командні пости. Бо той, хто відправив солдата на передову без зброї - однозначно зрадник.
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31.05.2020 13:02 Ответить
За грати тих командирів, хто підставив цього солдата.
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31.05.2020 12:58 Ответить
Это п....ц!! Это просто позорный п...ц! Вот до чего доводит то что армия не ведёт активной обороны. Что значит б..дь, выкрали ВОЕННОГО ?? Гарантированно никто не ответит из начальства за неорганизацию службы...Гарантированно будут рвать жопу и вытаскивать этого ******** из плена отдавая тех кого нужно вешать..хотя я бы просто забил на это в таких случаях. Потому что это сто процентов заснуло на посту или *************..и это **** -ВОЙНА а не зарабатывание льгот и бабла..! Не способен быть начеку - иди ***** оттуда..! Всё просто. Не можешь организовать подчиённых на службу на нуле - иди ***** пиши рапорт! Что за ******** и сколько будут продолжаться эти поросятинские и сцыкливо-жидовские говнокомандующие,прячущиеся в окопах погибшие и раненые и похищенные да убитые снайперами бойцы?? И хоть этих кацапских свиней я ненавижу и придётся - буду рвать на части - вот им сегодня - зачёт! Долбодятлов нужно учить что бы были умнее..Они не желая того и стимулируют чтобы были умнее.. Стыдно!
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31.05.2020 13:12 Ответить
Сильно сказано. Полностью поддерживаю!
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31.05.2020 15:35 Ответить
ага, надо понимать «АФИЦЕРЫ» и «ГАВНОКАМАНДУЮЧИЙ»
не дали солдату оружия, и , возможно, пригрозили, стрельнеш в кацапа - сядешь на десятку ?
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31.05.2020 13:36 Ответить
где минные поля и колючка с пулемётами ?
зеленский решил поживиться, подавая воду в крым ?
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31.05.2020 13:38 Ответить
реформа армии по-зеленому в действии?
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31.05.2020 13:38 Ответить
Хороший же был наблюдатель, что профукал группу рашистских оккупантов, которые подошли к его наблюдательному пункту, скрутили как барана и увезли в оккупированный Крым. Браво, зато рапортуют как они мастерски отбивают атаки на учениях.
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31.05.2020 14:36 Ответить
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