Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС

За минувшие сутки наёмники российско-оккупационных войск на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины используя запрещенное минскими разрешениями оружие, потерь со стороны украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки российские наёмники использовали минометы калибра 82-мм, кроме того трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово зафиксировано применение целого спектра пехотного вооружения. В частности, по позициям ООС российские наёмники дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, они дважды обстреливали украинских военных у Хутора Вольного. Противник использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82-мм.

По данным украинской разведки, 30 мая было ранено двое российских наёмников на Донбассе.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

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