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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС

Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС

За минувшие сутки наёмники российско-оккупационных войск на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины используя запрещенное минскими разрешениями оружие, потерь со стороны украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки российские наёмники использовали минометы калибра 82-мм, кроме того трижды обстреляли украинские оборонительные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово зафиксировано применение целого спектра пехотного вооружения. В частности, по позициям ООС российские наёмники дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, они дважды обстреливали украинских военных у Хутора Вольного. Противник использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82-мм.

По данным украинской разведки, 30 мая было ранено двое российских наёмников на Донбассе.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – подытожили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения, наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (26891) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Дожились. Нет потерь среди наших хлопцев - уже праздник. И ни слова про наш ответ рашистам. А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали

Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 749
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31.05.2020 08:37
+5
Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4692
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31.05.2020 08:29
+2
Ну никак не заканчиваются "шахтные" боеприпасы хотя большинство шахт закрыто! Вот уж неисчерпаемые "богатства" недр земли Донбасса!
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31.05.2020 09:12
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Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4692
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31.05.2020 08:29 Ответить
Дожились. Нет потерь среди наших хлопцев - уже праздник. И ни слова про наш ответ рашистам. А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали

Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, без потерь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 749
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31.05.2020 08:37 Ответить
А в 2016-2019 г.г. ВСУ только наступали Наступали? Куда? Может приведешь примеры куда наши наступили с 2016 года? К Киеву наступали сдавая Дебальцево, Иловайск и отводя артиллерию и танки из под Марьинки?
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31.05.2020 12:30 Ответить
Кто ты есть? Дурак, зебил или кацапский недоумок? Бои за Дебальцево, Иловайск были в 2014 году. В Марьинке ответили тяжелое вооружение, но не оставили позиций. Разницу понимаешь? И радоваться поражениям ВСУ, когда бы они не произошли, могут только враги
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31.05.2020 14:30 Ответить
Ну никак не заканчиваются "шахтные" боеприпасы хотя большинство шахт закрыто! Вот уж неисчерпаемые "богатства" недр земли Донбасса!
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31.05.2020 09:12 Ответить
М...да! Наемники РФ 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а наемники из Винницы обстреляли из автоматического оружия половину Броваров и их задержали всего по статье "за хулиганство" (???). Если у человека в кармане найдут патрон от пистолета, то ему впаяют незаконное хранение оружия, а полчаса организованно в составе целой банды стрелять из автоматов на улице города - это оказывается, как морду кому-то набить. Во какое мудрое украинское законодательство и самые гуманные суды в мире!? Что ожидать дальше? Самое близкое - по разным причинам следователи начнут потихоньку выпускать задержанных стрелков.
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31.05.2020 13:10 Ответить
кцп пнх
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31.05.2020 19:03 Ответить
Найманці РФ 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, без втрат, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3591

...
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31.05.2020 20:29 Ответить
 
 