Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что он откладывает саммит "Большой семерки" (G7), по крайней мере до сентября 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Я откладываю его, потому что я не чувствую, что "Большая семерка" правильно представляет то, что происходит в мире", - сказал Трамп, добавив, что нынешний формат саммита является "очень устаревшим".

Президент США также заявил, что хочет пригласить к участию в саммите дополнительные страны — Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Напомним: ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сообщал, что встреча лидеров "Большой семерки" планируется на конец июня. Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.

"Большая семерка"- это США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.

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