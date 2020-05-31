РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости
12 210 119

Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что он откладывает саммит "Большой семерки" (G7), по крайней мере до сентября 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Я откладываю его, потому что я не чувствую, что "Большая семерка" правильно представляет то, что происходит в мире", - сказал Трамп, добавив, что нынешний формат саммита является "очень устаревшим".

Президент США также заявил, что хочет пригласить к участию в саммите дополнительные страны — Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Напомним: ранее советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен сообщал, что встреча лидеров "Большой семерки" планируется на конец июня. Саммит G7 планировался на 10 июня, однако президент Дональд Трамп отменил его из-за пандемии коронавируса.

"Большая семерка"- это США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель отклонила приглашение Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате

Автор: 

G7 (833) россия (95361) Трамп (5083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
достал уже это рыжий идиот
показать весь комментарий
31.05.2020 09:00
+42
Ещё бы гитлера воскресил и пригласил...https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/31/7253883/ На адмінкордоні з Кримом викрали українського військового ....кацаов нужно держать в тайге и не выпускать даже на поляну.
показать весь комментарий
31.05.2020 08:59
+28
Идиот даёт свои прощальные гастроли .
показать весь комментарий
31.05.2020 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В режиме тишины Моники на международной арене, никто не связывает агрессию паРаши в Украине с агрессией в оккупированной части Молдовы - Приднестровье, Чечне, Грузии, поддержкой паРарашей диктаторских режимов, а потому заявления Трампа уже звучат не так кощунственно...
показать весь комментарий
31.05.2020 14:23 Ответить
на рідкість ТУПИХ лідерів вибирають країни світу.... земля котиться у хаотичну третю світову війну
показать весь комментарий
31.05.2020 10:48 Ответить
Та чого там саміту чекати? Запросити ***** до Штатів або САМОМУ до ***** у бункер пірнути,- і ВСЄ ДЄЛА! Йому ж, мабуть, тоже кортить у вічі ***** споглянути?!! ПИТАННЯ: ЩО ВІН ХОЧЕ ТАМ УГЛЕДІТИ?
показать весь комментарий
31.05.2020 10:55 Ответить
ну тогда надо коала привозить одному из вновь приглашенных.
показать весь комментарий
31.05.2020 10:59 Ответить
Клоуны-они такие, *****@ые.
показать весь комментарий
31.05.2020 11:12 Ответить
Трампу нужны козыри перед выборами. К осени он надеется уговорить всех "непокорных" принять его план....Баламут!
показать весь комментарий
31.05.2020 11:18 Ответить
Трампососы, а-у!!! Где ваши языки?
показать весь комментарий
31.05.2020 11:26 Ответить
В парашестане опять визжат "Трамп-наш".
показать весь комментарий
31.05.2020 11:30 Ответить
эта рыжая лубянская шлюшка Трумп всегда была на коротком поводке у *****!! с 1996 года..
показать весь комментарий
31.05.2020 12:42 Ответить
А почему же он не планирует пригласить и "своего друга" Ким Чен Ына?
показать весь комментарий
31.05.2020 11:45 Ответить
Нужна организация из региональных лидеров, чтобы не только обсуждать и беспокоиться, а быть способными принимать решения, которые воплощаются в реальность. А у кого какой ВВП не так важно. Япония без вопросов мощное экономическое государство, но какие глобальные или региональные проблемы способна решить Япония - силой или авторитетом? Просто поймите логику Трампа, чтобы искать зраду. РФ может и бензоколонка, но она активно влияет не только на региональные, но и глобальные вопросы, оружием и агентами влияния. Вот почему Трамп хочет с ней говорить. Австралия - это региональный лидер, Индию полагаю Трамп хочет как региональный противовес Китаю. А вот Южная Корея не вписывается, экономика развитая, но ни оружием, ни агентами влияния эта страна не способна решить серьезные вопросы даже на региональном уровне.
показать весь комментарий
31.05.2020 12:33 Ответить
речь о паРАШЕ и о санкциях, наложенных на неё из-за Крыма!!!!! Трумп в сотый раз выставил себя лубянской подстилкой!!! Вот о чём все комменты! Вот в чём соль- смысл и корень Зла..
показать весь комментарий
31.05.2020 12:50 Ответить
Ты ещё не насмотрелся на паРашу в Совбезе, когда начал писать свой пост?
показать весь комментарий
31.05.2020 14:29 Ответить
Украина должна вести себя строже с Трампом, и не боятся Россию.
показать весь комментарий
31.05.2020 13:13 Ответить
Я думаю это путин ему посоветовал,путлеру нужна легитимизация после обнуления,на парад никто не приедет,так он решил таким способом утвердится,а корея для отвода глаз,чтобы никто не возмущялся.Трамп это ************,нам нужно открыто поддержать Байдена.
показать весь комментарий
31.05.2020 13:43 Ответить
Нынешний президент Америки является очень устаревшим!
показать весь комментарий
31.05.2020 14:22 Ответить
А почему же он не планирует пригласить и "своего друга" Ким Чен Ына?
показать весь комментарий
31.05.2020 14:24 Ответить
Трамп вирішив перенести саміт G7 на осінь і хоче запросити на нього Росію - Цензор.НЕТ 4867
показать весь комментарий
31.05.2020 15:22 Ответить
<******* на гречу хотят поставить ....раком.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 