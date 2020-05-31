В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19, умерло 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая

По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случаев COVID-19. За сутки - 468 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 227 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.

Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

г. Киев - 2985 случаев;

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ривненская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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