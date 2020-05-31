В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19, умерло 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая
По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случаев COVID-19. За сутки - 468 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выздоровели от COVID-19 227 человек.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.
Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 993 случая;
Волынская область - 908 случаев;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 739 случаев;
Закарпатская область - 1189 случаев;
Запорожская область - 444 случая;
Ивано-Франковская область - 1402 случая;
Кировоградская область - 511 случаев;
г. Киев - 2985 случаев;
Киевская область - 1573 случая;
Львовская область - 1669 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 888 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ривненская область - 1713 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1169 случаев;
Харьковская область - 1066 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 444 случая;
Черновицкая область - 3349 случаев;
Черкасская область - 402 случая;
Черниговская область - 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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В Норвежском агентстве общественного здравоохранения заявили, что карантин был не нужен для сдерживания коронавирусной инфекции. Локдаун принес больше ущерба для социальной сферы, чем болезнь.
При этом Норвегия показала одну из наиболее благоприятных статистик по эпидемии. По данным университета Хопкинса на 29 мая, в стране 8411 подтвержденных случаев коронавируса. Умерло 236 человек - это около 3% от общего числа заболевших.
«Наша нынешняя оценка состоит в том, что можно было бы, вероятно, достичь того же эффекта и избежать части печальных последствий без закрытий (предприятий и людей на карантин. - Прим ред.)», - отметила руководитель агентства Камилла Столтенберг.
Согласно норвежской статистике, большинство школьников лишились нормального шанса на хорошее образование, так как страна оказалась не готова к дистанционному образованию. Также эксперты полагают, что погибшие умерли бы и без изоляции. Об этом говорится в журнале The Spectator. С мнением норвежских коллег согласны и специалисты Великобритании. В частности нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт заявил, что изоляция не спасла жизни людей.
«Я думаю, что карантин не спас ни одной жизни. Я думаю, что он мог стоить нам жизней. Это спасло несколько жизней, потому что не произошли ДТП и тому подобное. Но социальный ущерб - домашнее насилие, разводы, алкоголизм - был довольно велик», - уверен Левитт.
Профессор и его коллеги заявили, что правительство Великобритании пошло по пути паники и ошибочного прогноза. Ученые считают, что локдаун унес жизней в 10-12 раз больше, чем это мог бы сделать COVID-19, передает издание The Daily Mail
Но имбецилов маска раздражает, поэтому ждем роста заболевших и очередь скорых.
Выхотитекаквиталии
Это новое, вчерашнее.
Если количества тестов на миллион населения, то в 7.5 раза больше.
Belarus
Incidence rate: 440,86 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 53,06 per 100,000 people
440/53=8.30
Но, не всем дано.
Ступор?
Я пошутил, получается меньше 8%, на самом деле, но тебе это тяжело.
Я балдею от недоучек, которые пытаются манипулировать цифрами безотносительно к базисным показателям.
Заболева́емость - медико-статистический показатель, определяющий число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заболеваний , впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F критериев оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 здоровья населения.
Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; рассчитывается как отношение числа вновь возникших заболеваний (заболеваний впервые установленным диагнозом) к средней численности населения, умноженное на 1000. В практике российского здравоохранения часто используется расчёт на 100000 всего населения.
Не слышал?
"Чув звін, та не знаю, де він." - это народ придумал о таких, как ты.
Если бы поголовно проверили случайных 100000 человек в одной стране и 100000 случайных человек в другой - цифры можно было бы сравнивать абсолютно.
Поскольку, поголовного охвата нет - надо сравнивать относительные цифры.
Уразумел?
Не думаю.
https://censor.net/user/95229
А если обнаруженных случаев на 100 тыс населения, то в 8,3 раза больше.
Belarus
Incidence rate: 440,86 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 53,06 per 100,000 people
440/53=8.30
https://censor.net/comments/locate/3199082/019214e9-a3a3-7284-97a1-664ea7c7a383
https://censor.net/comments/locate/3199082/019214e9-a3a3-7284-97a1-664ea7c7a383
Для тебя это китайская грамота.
Два місяці тому була 9%.
https://sputnik.by/infographics/20200507/1044358242/Koronavirus-COVIS-19-obnovlyaemaya-statistika-epidemicheskoy-situatsii-v-Belarusi.html
До речі, у них два епідемцентри 4-го рівня акредитації. Таких 10 у всьому світі.
Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.
"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.
Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.
https://interfax.com.ua/news/general/654095.html
Я лише навів статистичні данні з метою знайти залежність між кількістю проведених тестів і кількістю виявлених хворих. І цієї залежності, не побачив.
Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби
Пацієнтиз пневмонію
Особи, що контактували з підтвердженим випадком
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники
Докладніше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
-Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
-Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
-ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники. ці всі є безсимптомними!
у меня у знакомого в рф вчера теща умерла от ковид19.
36 дней провела в реанимации.
И сейчас у них болеет вся семья, включая 2х детей.
Так что "рабочие места" в такой ситуации как бы не волнуют....
За которое прийдется отвечать. Превышение власти,нарушение законов и конституции это преступление.С консфискацией.
"...
именно вирус вызывает полиорганную недостаточность и тромбозы мелких и крупных сосудов, чего не бывает при гриппе. У детей с COVID-19 связывают возникающее тяжелое системной воспаление артерий (синдром Кавасаки) с высокой летальностью.
Даже легкая и средней тяжести коронавирусная инфекция длиться около трех недель (при гриппе - неделю). Больные долго восстанавливаются, у многих наблюдаются тяжелые осложнения, вторичные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек. Так что не стоит воспринимать COVID-19 как обычную простуду."
https://censor.net/blogs/3198019/covid19_chto_dalshe
ps можете также погуглить о влияниеCOVID-19 на мозг .
Возможно , тогда вы ответите для себя на вопрос "чем поможет карантин." лично Вам и Вашей семье.