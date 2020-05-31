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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19, умерло 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая

В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19, умерло 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая

По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждены 23 672 случаев COVID-19. За сутки - 468 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели от COVID-19 227 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (81), Львовской (50) и Черновицкой (43 случая) областях.

Нет новых случаев коронавируса за последние 24 часа в Херсонской и Сумской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 993 случая;
Волынская область - 908 случаев;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 739 случаев;
Закарпатская область - 1189 случаев;
Запорожская область - 444 случая;
Ивано-Франковская область - 1402 случая;
Кировоградская область - 511 случаев;
г. Киев - 2985 случаев;
Киевская область - 1573 случая;
Львовская область - 1669 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 888 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ривненская область - 1713 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1169 случаев;
Харьковская область - 1066 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 444 случая;
Черновицкая область - 3349 случаев;
Черкасская область - 402 случая;
Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине клинически тестируют четыре препарата против COVID-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
в понедельник открыли метро, транспорт. Пять дней прошло. К тысячи дойдём дней за 10, если тестировать будут доступно
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31.05.2020 09:33
+8
тезис о коронобесии совершенно не противоречит тезису о том, что вирусочек - реальность. выдумка - экзистенциальная угроза от него. не нужно мухлевать.
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31.05.2020 10:09
+5
Экономику будут поднимать, хрипло дышущие, зомби? Ваше предложение!
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31.05.2020 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Тут дехто каже що це коронобєсіє, а вірус вигадка.
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31.05.2020 09:28 Ответить
тезис о коронобесии совершенно не противоречит тезису о том, что вирусочек - реальность. выдумка - экзистенциальная угроза от него. не нужно мухлевать.
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31.05.2020 10:09 Ответить
Вот этих смелых крыс необходимо отлавливать на опыты ,против вируса беречь приматов.
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31.05.2020 13:28 Ответить
крысы сидят по норам.
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31.05.2020 13:37 Ответить
Так оно и есть. В Белоруссии гор трупов не наблюдается
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31.05.2020 10:20 Ответить
А чому тоді у Білоруссії мінімальна зарплата менша, ніж у Россії, а у Россії менша, ніж в Україні??
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31.05.2020 11:23 Ответить
тому що 50% українців працює в польщі, чехії і росії)
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31.05.2020 17:50 Ответить
количество трупов зависит от возможности их недопустить, в Беларуси эти возможности повыше
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31.05.2020 11:36 Ответить
Прямо глав бульбомет тебе сообщил.У кацарылых в ********* то же меньше чем в Америке и Италии ! Только кто в это верит?
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31.05.2020 13:30 Ответить
«Это не спасло ни одной жизни»: европейские эксперты заявили о бесполезности локдауна

В Норвежском агентстве общественного здравоохранения заявили, что карантин был не нужен для сдерживания коронавирусной инфекции. Локдаун принес больше ущерба для социальной сферы, чем болезнь.

При этом Норвегия показала одну из наиболее благоприятных статистик по эпидемии. По данным университета Хопкинса на 29 мая, в стране 8411 подтвержденных случаев коронавируса. Умерло 236 человек - это около 3% от общего числа заболевших.

«Наша нынешняя оценка состоит в том, что можно было бы, вероятно, достичь того же эффекта и избежать части печальных последствий без закрытий (предприятий и людей на карантин. - Прим ред.)», - отметила руководитель агентства Камилла Столтенберг.

Согласно норвежской статистике, большинство школьников лишились нормального шанса на хорошее образование, так как страна оказалась не готова к дистанционному образованию. Также эксперты полагают, что погибшие умерли бы и без изоляции. Об этом говорится в журнале The Spectator. С мнением норвежских коллег согласны и специалисты Великобритании. В частности нобелевский лауреат, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт заявил, что изоляция не спасла жизни людей.

«Я думаю, что карантин не спас ни одной жизни. Я думаю, что он мог стоить нам жизней. Это спасло несколько жизней, потому что не произошли ДТП и тому подобное. Но социальный ущерб - домашнее насилие, разводы, алкоголизм - был довольно велик», - уверен Левитт.

Профессор и его коллеги заявили, что правительство Великобритании пошло по пути паники и ошибочного прогноза. Ученые считают, что локдаун унес жизней в 10-12 раз больше, чем это мог бы сделать COVID-19, передает издание The Daily Mail
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31.05.2020 17:47 Ответить
смертность к количесву продиагностированных 10-14 процентов, во Франции, Испании, Италии. и с выздоровшеми не понятно какие последствия. И лечить никто не знает чем. Одна история с гидрохлорихином чего стоит
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31.05.2020 09:35 Ответить
в понедельник открыли метро, транспорт. Пять дней прошло. К тысячи дойдём дней за 10, если тестировать будут доступно
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31.05.2020 09:33 Ответить
Ваши предложения, сидеть вечно в карантине тоже нереально, экономика и так еле дышит.
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31.05.2020 09:41 Ответить
Экономику будут поднимать, хрипло дышущие, зомби? Ваше предложение!
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31.05.2020 09:49 Ответить
Она умерла с приходом зедебилов.Падение ВВП началось с октября 2019 года.
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31.05.2020 13:32 Ответить
предложение просто ходить в масках и соблюдать дистанцию.
Но имбецилов маска раздражает, поэтому ждем роста заболевших и очередь скорых.
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31.05.2020 19:04 Ответить
Черездвенеделибахнет
Выхотитекаквиталии
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31.05.2020 10:16 Ответить
наммногоенерассказывают

Это новое, вчерашнее.
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31.05.2020 11:07 Ответить
История о двух неделя не новая. Уже два месяца слышим эти крики коронапаникеров о двух неделях 😆😁
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31.05.2020 10:43 Ответить
В Беларуси почти в два раза больше.
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31.05.2020 09:46 Ответить
Чего больше?
Если количества тестов на миллион населения, то в 7.5 раза больше.
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31.05.2020 09:50 Ответить
А если обнаруженных случаев на 100 тыс населения, то в 8,3 раза больше.
Belarus

Incidence rate: 440,86 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 53,06 per 100,000 people
440/53=8.30
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31.05.2020 09:54 Ответить
Итак, в сухом остатке имеем, что карантин позволил снизить забодеваемость меньше, чем на 1%!
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31.05.2020 09:56 Ответить
Для Вас между 440,86 и 53,06 один процент разницы? Да Вы математик от бога!
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31.05.2020 10:06 Ответить
Дело в том, что у тебя 2 класса образования, а ты пытаешься умничать.
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31.05.2020 10:10 Ответить
Я приветствую критику, но только конструктивную. Можете расчетами подтвердить свою точку зрения?
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31.05.2020 10:20 Ответить
Конструктивная критика состоит в том, что, как говорил Ленин, тебе надо учиться, учиться и еще раз учиться.
Но, не всем дано.
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31.05.2020 10:24 Ответить
С Вами все ясно. Не утруждайтесь пустой писаниной.
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31.05.2020 10:25 Ответить
Че замолк?
Ступор?
Я пошутил, получается меньше 8%, на самом деле, но тебе это тяжело.

Я балдею от недоучек, которые пытаются манипулировать цифрами безотносительно к базисным показателям.
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31.05.2020 10:09 Ответить
Учите матчасть
Заболева́емость - медико-статистический показатель, определяющий число https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 заболеваний , впервые зарегистрированных за календарный год среди населения, проживающего на какой-то конкретной территории. Является одним из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F критериев оценки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5 здоровья населения.

Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей; рассчитывается как отношение числа вновь возникших заболеваний (заболеваний впервые установленным диагнозом) к средней численности населения, умноженное на 1000. В практике российского здравоохранения часто используется расчёт на 100000 всего населения.
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31.05.2020 10:23 Ответить
Зубрежка - враг понимания.
Не слышал?
"Чув звін, та не знаю, де він." - это народ придумал о таких, как ты.
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31.05.2020 10:26 Ответить
"Чув звін, та не знаю, де він." - Проект «Колокол»: Что Скрывали Нацисты? https://www.youtube.com/watch?v=6-GxSq1BoMU
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31.05.2020 10:33 Ответить
Вместо того, чтобы показать расчеты, Вы пишете чепуху. Я же Вам писал - я приветствую критику, но только конструктивную.
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31.05.2020 10:36 Ответить
Для особоодаренных поясняю.
Если бы поголовно проверили случайных 100000 человек в одной стране и 100000 случайных человек в другой - цифры можно было бы сравнивать абсолютно.
Поскольку, поголовного охвата нет - надо сравнивать относительные цифры.
Уразумел?
Не думаю.
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31.05.2020 10:34 Ответить
Грамотей, это сравнение абсолютных или относительных чисел?

В Україні за добу - 468 нових випадків COVID-19, померло 12 осіб, всього зафіксували 23 672 випадки - Цензор.НЕТ 4266https://censor.net/user/95229

А если обнаруженных случаев на 100 тыс населения, то в 8,3 раза больше.
Belarus
Incidence rate: 440,86 per 100,000 people
Ukraine
Incidence rate: 53,06 per 100,000 people
440/53=8.30
https://censor.net/comments/locate/3199082/019214e9-a3a3-7284-97a1-664ea7c7a383

https://censor.net/comments/locate/3199082/019214e9-a3a3-7284-97a1-664ea7c7a383
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31.05.2020 10:41 Ответить
Ну угомонись уже.
Для тебя это китайская грамота.
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31.05.2020 10:48 Ответить
Бедняга, лучше молчи.
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31.05.2020 10:52 Ответить
Так є таке, але я не бачу залежності між кількістю захворівших за добу від кількості проведених тестів, в усякому разі із нашої офіційної статистистики. І в Білорусі, і у нас тест проводят за наявності симптомів і показанням лікаря. От така картина за останні 39 днів:
В Україні за добу - 468 нових випадків COVID-19, померло 12 осіб, всього зафіксували 23 672 випадки - Цензор.НЕТ 7178
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31.05.2020 10:38 Ответить
Я не знаю як там проводять у нас,бо медична наука відсутня повністю, а в Білорусі на сьогоднішній день ця цифра складає 7,9%.
Два місяці тому була 9%.
https://sputnik.by/infographics/20200507/1044358242/Koronavirus-COVIS-19-obnovlyaemaya-statistika-epidemicheskoy-situatsii-v-Belarusi.html
До речі, у них два епідемцентри 4-го рівня акредитації. Таких 10 у всьому світі.
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31.05.2020 10:45 Ответить
В Беларуси со статистикой по тестам есть свои особенности.

Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.
"Так что нам сейчас эти тесты не нужны", - подчеркнул глава МИД.
Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. "Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов - это на 2,5 дня работы - у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул глава МИД.
https://interfax.com.ua/news/general/654095.html
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31.05.2020 10:51 Ответить
Кыш, я уже начал общаться с умным человеком, а ты мне надоел.
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31.05.2020 10:53 Ответить
Правда глаза колет?
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31.05.2020 10:55 Ответить
Я не збираюся сперичатися про рівень медицини, але коронавірус нівелює різницю цих рівней, бо не має ліків від нього.
Я лише навів статистичні данні з метою знайти залежність між кількістю проведених тестів і кількістю виявлених хворих. І цієї залежності, не побачив.
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31.05.2020 10:59 Ответить
Особи, які підлягають тестуванню

Пацієнти з клінічними ознаками коронавірусної хвороби
Пацієнтиз пневмонію
Особи, що контактували з підтвердженим випадком
Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники
Докладніше тут
https://moz.gov.ua/uploads/4/20765-dn_20052020_1227_dod.pdf
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31.05.2020 12:09 Ответить
-Особи, що контактували з підтвердженим випадком
-Особи, які потребують планової госпіталізації та/або операції
-Медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару
-ПрацівникиНаціональної поліції, Національної гвардії,Держприкордонс лужби Інші медичні та фармацевтичні працівники. ці всі є безсимптомними!
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31.05.2020 17:58 Ответить
про симптоми це ти бредиш звичайно)) тому що більше випадків якраз безсимптомного тестування) тобі довести це? чи ти сам зрозумієш чому?)
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31.05.2020 17:54 Ответить
Смертность от лоховируса меньше чем от кучи других болезней, зато от карантина миллионы стали нищими
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31.05.2020 10:21 Ответить
"нищие" это шо в Киеве все завалено машинами? ты не тролль? ибо они уже задрали со своим "нищизмом"
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31.05.2020 17:34 Ответить
спасибо Беларуси за то, что попал таки домой в Украину. По дороге встречались только добрые люди. Но, только попал на свой кордон, началось нечто. Хамство, барыги, наглость((.
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31.05.2020 10:46 Ответить
Тест на короновірус вже зробив?
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31.05.2020 10:50 Ответить
Я Вас попереджав..
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31.05.2020 11:12 Ответить
продайте квартиру или дом и до Бацька на трактор. Там же рай и добрые люди. Чего тут сидите?
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31.05.2020 11:31 Ответить
Запустили транспорт, открыли ТРЦ и - через недельку может конкретно пойти рост заболеваемости: учитывая беспечность и пофигизм народонаселения..😕
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31.05.2020 10:04 Ответить
Ось вам і відкрите метро, Київ вже відчув
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31.05.2020 10:07 Ответить
Карантин уничтожил рабочие места и целые отрасли. Загнал народ в нищету и депрессию и оказался полностью бесполезен.
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31.05.2020 10:19 Ответить
но гаварілі же што у вабщє нічіво нє работаєт...і самиє ніщіє в мірє люді...і паля зараслі бурьяном і ніхто нічіво ні сєєт...а вот Лукашенка...
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31.05.2020 10:31 Ответить
зачем мертвому или инвалиду рабочие места ?

у меня у знакомого в рф вчера теща умерла от ковид19.
36 дней провела в реанимации.
И сейчас у них болеет вся семья, включая 2х детей.

Так что "рабочие места" в такой ситуации как бы не волнуют....
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31.05.2020 10:36 Ответить
Пусть те кто боится вируса сидят в схроне. Бб.ольшинство уже поняли, что это фэйк и пропаганда
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31.05.2020 10:47 Ответить
ты дурак?
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31.05.2020 10:50 Ответить
"Пусть те кто боится вируса сидят в схроне" - Це ти Путіна маєш на увазі?!
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31.05.2020 10:51 Ответить
дай Бог чтоб с твоей семьей не произошло то же, что переживают сейчас эти люди. ((
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31.05.2020 11:58 Ответить
Возраст,патологии , сколько лечтся дома. Сколько в больнице, средние, тяжелые. Это и есть Факты. Все остальное оголтелая пропаганда проплаченых шарлатанов и мародерство.
За которое прийдется отвечать. Превышение власти,нарушение законов и конституции это преступление.С консфискацией.
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31.05.2020 10:36 Ответить
почитайте какие осложнения наблюдаются у якобы вылечившихся.... Это уже по сути инвалиды до конца жизни.
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31.05.2020 10:39 Ответить
У Джонсона вообще зрение упало, а молодой же... жалко мужика.
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31.05.2020 10:46 Ответить
это еще цветочки... а есть инсульты, отеки гловного мозга, отказы почек и т.д.
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31.05.2020 10:49 Ответить
И т.д. - можно поконкретней? Мы должны знать.
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31.05.2020 10:52 Ответить
вот например израильский врач коротко пишет :
"...
именно вирус вызывает полиорганную недостаточность и тромбозы мелких и крупных сосудов, чего не бывает при гриппе. У детей с COVID-19 связывают возникающее тяжелое системной воспаление артерий (синдром Кавасаки) с высокой летальностью.
Даже легкая и средней тяжести коронавирусная инфекция длиться около трех недель (при гриппе - неделю). Больные долго восстанавливаются, у многих наблюдаются тяжелые осложнения, вторичные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек. Так что не стоит воспринимать COVID-19 как обычную простуду."
https://censor.net/blogs/3198019/covid19_chto_dalshe
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31.05.2020 10:57 Ответить
А карантин поможет и чем?
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31.05.2020 11:00 Ответить
некоторым уже ничто не поможет ))

ps можете также погуглить о влияниеCOVID-19 на мозг .

Возможно , тогда вы ответите для себя на вопрос "чем поможет карантин." лично Вам и Вашей семье.
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31.05.2020 11:04 Ответить
Я никогда не заболею?
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31.05.2020 11:06 Ответить
Ну, за свой мозг можете не переживать.
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31.05.2020 12:11 Ответить
По делу у тебя, как всегда, - ничего.
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31.05.2020 12:21 Ответить
468 нові випадки зовсім не нові,цю кров взяли 2 тижні тому у людей,від забору крові у пацієнта до результату аналізу тепер 2 тижні треба чекати,людину вже виписали а приходить результат що є вірус,ми так рік чи два будемо хворіти
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31.05.2020 10:45 Ответить
Є гарантія, що це не біологічна війна? нема.
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31.05.2020 10:53 Ответить
Вирус + наверное, химия + истерия... Гибридная война.
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31.05.2020 10:58 Ответить
Війна завжди гібридна.
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31.05.2020 11:26 Ответить
Нехай зелена сволота йде в дупу.От коли опублікують смертність по місяцям за 2020 рік тоді проведемо аналіз і побачимо. Чому засекретили статистику, дядко Білл попросив.
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31.05.2020 11:45 Ответить
День сурка . Процент притрушеных не падает, на глазах рождается новая религия "COVID".
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31.05.2020 12:52 Ответить
 
 