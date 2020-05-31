В мире зафиксировали 6,1 млн случаев COVID-19, умерли - 371 тыс., выздоровели - 2,7 млн человек

По состоянию на утро воскресенья, 31 мая, во всем мире зафиксировали 6 161 485 случаев заражения коронавирусом COVID-19, при этом на данный момент 371 016 человек умерли и 2 738 333 человек выздоровели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Worldometer.

США остаётся лидером антирейтинга по количеству случаев COVID-19, там на сегодня зафиксированы 1 816 820 случаев, из них 105 557 летальных и 535 238 случаев выздоровления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19, умерло 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая