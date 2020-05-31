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В мире зафиксировали 6,1 млн случаев COVID-19, умерли - 371 тыс., выздоровели - 2,7 млн человек
По состоянию на утро воскресенья, 31 мая, во всем мире зафиксировали 6 161 485 случаев заражения коронавирусом COVID-19, при этом на данный момент 371 016 человек умерли и 2 738 333 человек выздоровели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Worldometer.
США остаётся лидером антирейтинга по количеству случаев COVID-19, там на сегодня зафиксированы 1 816 820 случаев, из них 105 557 летальных и 535 238 случаев выздоровления.
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+1 Олександр Пато
показать весь комментарий31.05.2020 11:02
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Даже интересно. Как у вас получился такой процент.
Если вы взяли выборку из 450 человек. Смертность 0.
Как получилось 0.1%?
Но надо дождаться яркого солнца.
Ультрафиолет хорошо зачищает улицы от вируса.
2. Летом вирусными заболеваниями (простудными) болеют меньше.
3. Ультрафиолет - радиация, которая Лего разрушает цепочку РНК вируса.
А вообще погугли, за сколько минут уничтожается ковид19, тебе станет ясно действует ультрафиолет или нет!
Карантин помогает всегда.
Вирус очень хорошо уничтожается ультрафиолетом, поэтому заболевание пойдёт на спад.
Что ты хочешь высосать из моих постов?
Вирусы иногда теряют силу.
А слышал почему смертность в Италии и др стран высокая?
Из-за наплыва пациентов в больницы! А карантин способствует наплыву заражённых или наоборот? Нет!
Поэтому, всоси аксиому, что если резко все заболеют, то для всех не хватит коек!
А карантин замедляет скорость распространения вируса!
Про РНК надо разжевывать или сам погуглишь, что это такое?
Еще больных людей нельзя причислять как, к тем которые переболеют, так и к тем которые умрут. Поэтому считают отношение выздоровевших к умершим. Сейчас 12% и продолжает уменьшаться.