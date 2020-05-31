Начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти на 800 тыс. грн из-за служебной халатности, - ГБР

За убытки в почти 800 тыс. грн из-за служебной халатности предстанет перед судом начальник одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.

Следствием было установлено, что военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта помещения.

"Таким образом, в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

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