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Начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти на 800 тыс. грн из-за служебной халатности, - ГБР

Начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти на 800 тыс. грн из-за служебной халатности, - ГБР

За убытки в почти 800 тыс. грн из-за служебной халатности предстанет перед судом начальник одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из управлений Воздушных сил ВСУ.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК Украины.
Следствием было установлено, что военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта помещения.

"Таким образом, в 2019 году предприятие-исполнитель работ получило оплату за фактически невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн", – сказано в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части и пяти участникам преступной группы в растрате более 19 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

халатность (68) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+2
А эта контора спецом инкриминирует более тяжкую статью УК (те что в ее компетенции) А по сути Вы правы - состава преступления по этой статье нет
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31.05.2020 10:59
+2
Как-то не очень верится, что ГБР действует в интересах ВСУ...
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31.05.2020 12:21
+2
За убытки в почти 800 тыс. грн и обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ну и зачем это? Потерять деньги и ещё семь лет его кормить бесплатно?
А может лучше пусть вернёт в десятикратном размере?
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31.05.2020 12:29
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какая же это халатность? Скорее подлог
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31.05.2020 10:51 Ответить
А эта контора спецом инкриминирует более тяжкую статью УК (те что в ее компетенции) А по сути Вы правы - состава преступления по этой статье нет
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31.05.2020 10:59 Ответить
Так кто бы ему разрешил паровозиком тырить? Там такие погоны замешаны, вот это говно и попадает на высшие должности страны. В это причина все поражений.
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31.05.2020 14:04 Ответить
Если бы Вы немного понимали, как это устроено изнутри, то не писали бы "без конкурса и тендера" про сумму 793 тыс. Для работ это послепороговая сумма - больше 500 тыс. И конечно был тендер или запрос ценовых предложений..возможно что подрядчик бул "свой" но подписание акта приемки работ без самих работ особенно под конец бюджетного года - почти обычная практика. Тут имеет место явное уголовное преследование "козла отпущения" коим назначен какой-то начальник управления, которому приказали подписать "пустой акт". И "шьют" ему служебную халатность в особый период
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31.05.2020 15:30 Ответить
Как-то не очень верится, что ГБР действует в интересах ВСУ...
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31.05.2020 12:21 Ответить
За убытки в почти 800 тыс. грн и обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ну и зачем это? Потерять деньги и ещё семь лет его кормить бесплатно?
А может лучше пусть вернёт в десятикратном размере?
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31.05.2020 12:29 Ответить
Це така державна кадрова політика, знайти серед сотні чесних одного казнокрада, організувати конкурс щоб відсіяти всіх розумних і поставити ідіота на високу державну посаду. О сюжет, глибинної країни. А ДБР взагалі щось рекомендує на випередження корупції, доносить до ВР пропозиції як уберегтись від розкрадань? Але про що я? Коли ДБР бігає до музеїв без дозволів і ордерів і є такою ж бандою як стрілки-братки з Борисполя.
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31.05.2020 12:31 Ответить
ДБР гнила контора якій я не вірю взагалі. На жаль.
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31.05.2020 12:37 Ответить
Кадры Свинарчука и Порошенко долго еще будут напоминать о себе, разворовывая имущество и бюджет подобно саранче, пока их всех не повыковыривают и не пересажают на стеклянные сосуды.
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31.05.2020 22:51 Ответить
 
 