РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
73 792 617

Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

Около 5:00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отмечает, что солдат находится на оккупированной Россией территории в Крыму, и что вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.

"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным!

Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ.

Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.

Часовой на передовом посту без оружия!", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойца ВСУ выкрали с наблюдательного поста на админгранице с Крымом, - Военная служба правопорядка

Он подчеркивает, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии: "Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добирнского удастся освободить".

Бутусов отмечает, что военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в данном районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - подытоживает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция

Автор: 

Крым (26364) похищение (1684) Бутусов Юрий (4347)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+91
Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7512
показать весь комментарий
31.05.2020 11:13
+83
Без оружия потому что "надо просто перестать стрелять" и у путина в глазах кто-то увидел мир. Да зебилы?
показать весь комментарий
31.05.2020 11:10
+66
Забрали зброю, щоб не зміг вести агресивну війну.
Слава ЗЕ!
показать весь комментарий
31.05.2020 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 7 из 7
Россия на сегодня это центр мирового терроризма.
Поэтому похищение людей это норма для них. Они часто это практикуют. В Грузии было не раз.
Недавно такое же было с Эстонией. Там схватили ихнего шпиона и нужен был обмен.

Хотя это не оправдывает руководство ВСУ, это днище обороноспособности государства при Зе, Таран кремлевский, Хомчак! Позор!
показать весь комментарий
01.06.2020 02:53 Ответить
ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ ПО 1991 ГОДУ !!!
показать весь комментарий
01.06.2020 05:05 Ответить
реально браццы хохлы - из Бульбашии вам пишу - хана вам - шансаф нет
показать весь комментарий
01.06.2020 05:27 Ответить
если не прав - правьте
показать весь комментарий
01.06.2020 05:29 Ответить
Солдат не имел права быть на посту одному и без оружия. Надо публично отказываться выполнять такие преступные приказы.... Надо поднимать общественный шум и резонанс при каждом таком преступном приказе начальства.....
показать весь комментарий
01.06.2020 05:48 Ответить
Рабско-господская армия ВСУ организована по тому же феодальному принципу рекрутчины, что паРашинская холопско-боярская армия! Это самая неэффективная и бестолковая форма вооруженных формирований. Толька настоящая армия граждан (по принципу формирования древнегреческих армий и республиканского Рима) способна не только защитиь страну, но и разгромить агрессора, но для этого нужна не просто реформа армии, а плоная реконструкция государства: демонтаж олигархическо-чиновничьего паразитического строя и воссоздание КЛАССИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, где не все НАСЕЛЕНИЕ имеет ГРАЖДАНСТВО, а только его по настоящему ДЕЕСПОСОБНАЯ ЧАСТЬ - НАРОД свободный и самодостаточный, имущий и вооруженый, полноправный и грамотный с прямой демократией без представителей ("депутатов")!
показать весь комментарий
01.06.2020 09:19 Ответить
Отак і народжуються побрехеньки.
показать весь комментарий
01.06.2020 09:23 Ответить
Не совсем понял о чём вы,но я читал опровержение командования ,что и вооружение было и несколько их было и разбираются с оставшимися - куда пропал их соратник.
Вероятно обвинение Бутусова гораздо страшней,чем то что произошло на самом деле и скрыть не удалось.
показать весь комментарий
01.06.2020 12:26 Ответить
Саме те я і мав на увазі.
Ніхто ще нічого не з'ясував як уже "украли", "захопили" і т.д.
А може він банально "забив" на все і "звалив" додому? Або "звалив" у Росію?
показать весь комментарий
01.06.2020 13:16 Ответить
На зеленом «военном» параде в Киеве, бойцы ВСУ без оружия, бронежилетов, касок и боевой техники, выглядели, как военнопленные на «параде позора» в украинском Донецке, в августе 2014 года.
«Коридор позора», через который провели пленных украинских военных 24 августа 2014 года жители Донецка, показал, что дончане, потомки сталинских переселенцев из России, ненавидят Украину, украинский язык и украинские обычаи.
Этот русскоговорящий «спецконтигент» (социально близкие) был доставлен на Донбасс еще в прошлом веке для отбывания наказания на угольных шахтах в «столыпинских» вагонах номер «ноль», для которых не продают билетов и в которые не
пускают пассажиров.
показать весь комментарий
01.06.2020 10:13 Ответить
Возможно и такое. У нас в 79 на передке пытались сделать оружейки (типа с оружием ходить запрещено если не в наряде). Подавалась информация бойцам что магазины должны быть отстёгнуты итд. Скорее всего крайним (козлом отпущения) будет боец. Когда погиб Николай Охрименко (иорская пехота, Николаев) под Мариуполем тогда ещё майор объявил перед строем (построения на передке-это нормально) что Колян перебежал к сепарам и он - предатель (а Колян с Григорьевичем ещё в Иловацске геройствовали в составе батальона "Артёмовск"). Так что в ВСУ может быть и такое.
показать весь комментарий
01.06.2020 10:24 Ответить
просто нужно перестать стрелять- вот и командиры услышали преЗЕдента и отобрали оружие у солдата -чтобы не стрелял
показать весь комментарий
01.06.2020 10:31 Ответить
"примерно в 10 00 представитель росийских спецлужб звонил в батальен уточнять личные данные солдата..... " я ребята юхею.... это война или братание.... комбата с днюхой может поздравляют ....
показать весь комментарий
01.06.2020 12:51 Ответить
Нє, ну ето мір в глазах путлєра, наш посмотрєл і ох..удівілся чєстності єга і всє зольдати далжни бить бєз аружія, патамушта проста нада пєрєстать стрєлять і ваще какая разніца...
показать весь комментарий
01.06.2020 12:52 Ответить
Уже выложили на страничке ВСП в ФБ видео похищения
https://youtu.be/mA-********
показать весь комментарий
03.06.2020 01:17 Ответить
https://www.facebook.com/UA.Military.Police/photos/a.138685293492001/547788079248385/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDsfddk7WAuxzbbUJNAeOgxsSQBCGb3RN4vBeBcAzfVnonH-y8aAlZcMJLA5oIyKn9Nhl255oM-oFBEN7EdEIQe4wOk6UuuVn8W2xUygt_dLg13bB3x-1tq28-Z96xKrWe2OyC7H8xY9ourhuCooMUztYBrXiOhzx5IUetkCu-jIdQl3ojKjHC3SqT0UnLcWvk-gcwTVNu3nGLjwiMVXIfnfLvcmA5-u4Pemg_2Ev_9ZmZmNyKSNm4tkyIWc-8sG93WiESTLH5sMbbMalOQQwAtZsSldR7dFHr3Eq_-TAKsAwkFHQy58ptKEZhADsYxelTZpvvYi3MJ3INZ4Mc4UX4&__tn__=-R
показать весь комментарий
03.06.2020 01:18 Ответить
Этот баран вообще служил в армии? Что значит на БОЕВОМ ПОСТУ БЕЗ ОРУЖИЯ???Долбоящур конченый. Два нксовместимых понятия. Боевой и нет оружия. С рогаткой в карауле один...Дайте балбесу устав караульной службы почитать. Думаю что не очень отличаетса в разных странах
показать весь комментарий
05.06.2020 21:40 Ответить
Страница 7 из 7
 
 