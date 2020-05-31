Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

Около 5:00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что солдат находится на оккупированной Россией территории в Крыму, и что вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.

"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным!

Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ.

Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.

Часовой на передовом посту без оружия!", - пишет Бутусов.

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Он подчеркивает, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии: "Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добирнского удастся освободить".

Бутусов отмечает, что военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в данном районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.

"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - подытоживает журналист.

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