Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов
Около 5:00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с оккупированным Крымом был похищен во время несения службы старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отмечает, что солдат находится на оккупированной Россией территории в Крыму, и что вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует.
"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным!
Примерно в 10.00 представитель российских спецслужб звонил в батальон, уточняли личные данные солдата, очевидно, противник будет оформлять Добринского как якобы нарушившего границу РФ.
Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить.
Часовой на передовом посту без оружия!", - пишет Бутусов.
Он подчеркивает, что необходима объективная оценка боеготовности и боеспособности армии: "Насколько бодрые рапорты соответствуют реальному положению дел в большинстве частей? К этому есть немало вопросов. Но более детально об этом скажем, когда Добирнского удастся освободить".
Бутусов отмечает, что военное командование направило приказ усилить несение караульной службы в данном районе, для дежурства на постах направлять не менее двух военнослужащих, доклады получать каждый час, в случае отсутствия связи с постом немедленно направлять для проверки резервную группу.
"Очевидно, в ближайшее время противник будет использовать нашего солдата в своей пропаганде. Что ж, это результат наших ошибок и не решаемых системных проблем. За слабости на войне всегда бьют", - подытоживает журналист.
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Поэтому похищение людей это норма для них. Они часто это практикуют. В Грузии было не раз.
Недавно такое же было с Эстонией. Там схватили ихнего шпиона и нужен был обмен.
Хотя это не оправдывает руководство ВСУ, это днище обороноспособности государства при Зе, Таран кремлевский, Хомчак! Позор!
Вероятно обвинение Бутусова гораздо страшней,чем то что произошло на самом деле и скрыть не удалось.
Ніхто ще нічого не з'ясував як уже "украли", "захопили" і т.д.
А може він банально "забив" на все і "звалив" додому? Або "звалив" у Росію?
«Коридор позора», через который провели пленных украинских военных 24 августа 2014 года жители Донецка, показал, что дончане, потомки сталинских переселенцев из России, ненавидят Украину, украинский язык и украинские обычаи.
Этот русскоговорящий «спецконтигент» (социально близкие) был доставлен на Донбасс еще в прошлом веке для отбывания наказания на угольных шахтах в «столыпинских» вагонах номер «ноль», для которых не продают билетов и в которые не
пускают пассажиров.
https://youtu.be/mA-********