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Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога

Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога

В городе Бровары Киевской области в воскресенье утром, 31 мая, продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога 01
Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога 02

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходит в Броварском суде.

Также читайте: Перестрелка в Броварах: Начинается суд над 21 задержанным, полиция определила более 60 участников разборок, включая заказчиков, - Геращенко

Автор: 

Бровары (337) МВД (9316) стрельба (3251) суд (25077)


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Топ комментарии
+13
Арест на 60 суток без залога за "хулиганство"? Вы или крестик снимите или трусы одненьте. Стрельба в ста человек в спальном районе это организациия незаконных военных формирований и терроризм!
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31.05.2020 11:38
+10
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 8725
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31.05.2020 11:19
+8
Шестерок закроют...и всего делов...а их на каждом углу по сто баксов пучек..
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31.05.2020 11:27
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Правила форума Совет форумчан
Так можно арестовать всех винницких ментов и кто будет охранять мирный сон граждан?
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31.05.2020 11:09 Ответить
Так и до Барыги или ермака доберуться!...
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31.05.2020 16:33 Ответить
во авакян мочит) бей своих чтоб чужие боялись)
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31.05.2020 11:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0 про мусорские разборки в броварах)
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31.05.2020 11:18 Ответить
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 8725
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31.05.2020 11:19 Ответить
Княжичи рядом - 5-10 км
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31.05.2020 11:35 Ответить
А нельзя было их пачкой всех сразу закрыть, и желательно сразу лет на пять ?
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31.05.2020 11:23 Ответить
Чуваки поїхали заробити бабла, а потраплять за ґрати.
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31.05.2020 11:27 Ответить
Смешно - за грати (поймут и простят)
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31.05.2020 12:04 Ответить
А надовго? А чи потраплять взагалі? Ось у чому питання.
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31.05.2020 19:45 Ответить
Шестерок закроют...и всего делов...а их на каждом углу по сто баксов пучек..
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31.05.2020 11:27 Ответить
Вот что мне один форумчанин ответил интересного
https://censor.net/user/31269

https://www.facebook.com/romabra?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARB4zi1SLBDsDd43a_AoBYgWCbTP4LrJ2AMDpFy5s9HpMe-*********************************&hc_ref=ARQ45aFgcJzRI7Mdn9ft6BMNhPTzvf1UM5DmYnKkPtDJet33dv2lJrpVWw5KFrpIDg0&fref=nf&hc_location=group Roman Sinicyn

https://www.facebook.com/romabra/posts/10206818774586058 22 год

А давайте я вам розкажу про мусорів і сьогоднішню стрілянину в Броварах.
До чого тут мусора?
Так, мусора там "в темі" по самі гланди.

Отже є такий собі Сергій Чеботарь. Псевдо "чемодан"
В минулому заступник Авакова, керівник апарату МВС.
Звільнений у травні 2015 через скандал з нападом на знімальну групу Бігуса. Так, тоді, після Майдану, за таке ще можна було поплатитись посадою. Зараз вже ні.
Нагадаю, що тоді зять Чеботаря - Олег Поліщук побив журналістів коли ті знімали незадекларований елітний маєток доньки зам.мініста - Оксани Чеботар, в селищі Лісники під Києвом.
Ще до цього, Чеботар - фігурант плівок про "рюкзаки авакова", де він в власному кабінеті на Богомольця планує і реалізує злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів в інтересах сина Авакова.
Ну і там на тих плівках багато іншого цікавого, послухайте при нагоді.
Отже Чеботарь звільнений п'ять років тому, але за моїми данними він продовжує ледве не щодня ходити в МВС як на роботу, є у нього там прийомна і кабінет.
В якому статусі, невідомо.
Але вплив його на процеси всередині МВС - колосальний.
Ні не так. КОЛОСАЛЬНИЙ.
Мої джерела кажуть, що на Чеботарі і ще одному другу Авакова - Ігорю Котвіцькому, зав'язані "все коммерційні теми в МВД".
Плюс на Чеботарі кадрові призначення, робота з депутатами і.т.д.
Це десятки і сотні мільйонів доларів кешу для організованого злочинного угруповування "тимчасового міністра" Авакова.
По суті Чеботарь і Котвіцкий - "гаманці" у міністра.
Люди з неймовірним впливом на усі процеси.
Також опосередковано Чеботар контролює АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Це був спойлер. А тепер головне.
Одна з сторін конфлікту сьогодні в Броварах - транспортна компанія ПП "А.Т.Н.", яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами, випадок цей уже далеко не перший і мабуть не останній.
Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря - Олегу Поліщуку.
Саме вони підтягнули тітушню і спортсменів з стволами.
Цю ж транспортну компанію прямо лобіював сам Чеботарь для отримання дозволів на перевезення в області, ще будучи заступником Авакова.
Про це є журналісстські дослідження тих же "бігусів".
Все вищевикладене легесенько гуглиться, я не буду переспамлювати посилання на "плівки" і журналістські розслідування.
В цій же історії стирчачть вуха Євгена Коваля, заступника керівника Нацполіції і однієї дуже цікавої вінницької банди, але це трохи інша історія, якось згодом.
Аваков і все це лайно повинно піти.
Бо закінчиться це все дуже погано для країни
https://censor.net/comments/locate/3199021/019214e9-d655-73c1-8be5-ded4fb8a0497
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31.05.2020 11:37 Ответить
Арест на 60 суток без залога за "хулиганство"? Вы или крестик снимите или трусы одненьте. Стрельба в ста человек в спальном районе это организациия незаконных военных формирований и терроризм!
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31.05.2020 11:38 Ответить
Терроризм- статья
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31.05.2020 11:39 Ответить
Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації

1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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31.05.2020 16:40 Ответить
Аваков должен идти в отставку - только полные совковые кретины - депутаты этого не понимают
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31.05.2020 11:39 Ответить
А кто бубочке будет гарантировать незыблемость трона?
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31.05.2020 12:05 Ответить
Мендель
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31.05.2020 19:47 Ответить
А хабар про 1000 баксів в рік і 300 баксів в місяць на лапу в адміністрації якось пролетіли скірзь ці ДБР, МВС, НАБК, НАЗК, СБУ, КМУ, ВР. Податкову. А не дивує владу що маршрути перевозять без квитків і кому йде на лапи нал. А не дівує суддів що бандитизм називають мілким *************. Як кажуть китайські мудреці, коли правителі живуть не по закону то і народ живе по поняттям згуртовуючись у банди і шайки.
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31.05.2020 11:40 Ответить
авакяна давно нужно на свалку отправить.
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31.05.2020 12:34 Ответить
авакяна давно нужно на свалку отправить.

Еще янтарные войны не закончились и вертолетов не видно...
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31.05.2020 16:39 Ответить
Залог не назначат, залог занесут куда надо и всё будет тип-топ. Вчера видели, как один из них объяснял в суде, что шел, шел и...вдруг видит - друзья из Виннице на машине и сел к ним, чтобы они его подвезли домой, чтобы не ехать на маршрутке. Вот какие попались заранее заготовленные вумные адвокаты и такую пургу будут гнать все задержанные - шли, шли...и...вдруг автомат на дороге лежит и они его подняли и хотели сдать в полицию, а перед этим решили проверить его работоспособность - нажали на спусковой крючок, а он....как даст очередь , что они сами испугались и его со страху быстро кинули в багажник, а тут как раз полиция. Сейчас будет разыгрываться масштабный театр. Но такого масштаба перестрелки в Украине даже в 90-х не было - дожили! Под видом разных охоронных фирм созданы боевые вооруженные группы, которые за бабки, как слесари на ремонт, выдвигаются на задания. Учета нет, никто в Украине не знает даже сколько сегодня наградного оружия - этого атавизма со времен Чапаева и НКВД. Нужно срочно отменить этот способ "вооружения трудящихся верхнего уровня" и вернуть государству ранее выданное таким образом оружие - оказывается не только короткоствол, а и почему-то целый пулемет "Максим" у Яценюка, автомат АКМ у Т. Черновол (???). На очереди, наверное, награждение Градами или гаубицами - бред! И кто позволил награждать безконтрольно и самостоятельно таким оружием Министру МВД, Министру обороны и другим военным начальникам с формулировкой за какие-то не понятные "заслуги перед родиной"? И что это вообще за награда орудием убийства - в уме не укладывается!!! Оказывается, что сегодня таким способом вооружены все депутаты и и не только министерский уровень!? Из такого оружия Пашинский прострелил человеку ногу, бывшего министра Кожару обвиняют в убийстве человека по пьяни. Почему власть без решения народа допустила это безумство? Для покупки простому человеку даже травмата и то нужна справка от психиатра, а при награждении оружием эти документы никто не спрашивает - очень удобно!
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31.05.2020 12:53 Ответить
Это сколько рюкзак армянский судьям отстегнул ,спасая свою жопу? Обычно за такое штраф прописывали.,или арест ,типа домашний! А тут прямо ,без права залога.Насильников и убийц выпускают.
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31.05.2020 13:20 Ответить
Привыкайте,это только зело-бобики не имеют причинно следственных связей в связи с рынком о земле.
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31.05.2020 14:09 Ответить
Суд у Броварах продовжує обирати запобіжний захід фігурантам стрілянини: вже 11 осіб заарештували на 60 діб без права внесення застави - Цензор.НЕТ 86

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31.05.2020 16:40 Ответить
А это аваковских титушек вяжут ... или тех кто выступал против аваковских??
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31.05.2020 16:40 Ответить
Хорошо, правильно, бандюков - за решётку.
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31.05.2020 16:44 Ответить
Скільки вже можна терпіти зашквари Авакова? Ця погань вже приватизувала поліцію!
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31.05.2020 17:16 Ответить
 
 