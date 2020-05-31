Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога

В городе Бровары Киевской области в воскресенье утром, 31 мая, продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.





Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходит в Броварском суде.

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