Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога
В городе Бровары Киевской области в воскресенье утром, 31 мая, продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Министерства внутренних дел Украины.
"На сегодня, 31 мая, работники полиции задержали 30 человек, причастных к правонарушению. 23 из них - объявлено о подозрении. Сейчас суд избрал меру пресечения 11 лицам - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходит в Броварском суде.
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А давайте я вам розкажу про мусорів і сьогоднішню стрілянину в Броварах.
До чого тут мусора?
Так, мусора там "в темі" по самі гланди.
Отже є такий собі Сергій Чеботарь. Псевдо "чемодан"
В минулому заступник Авакова, керівник апарату МВС.
Звільнений у травні 2015 через скандал з нападом на знімальну групу Бігуса. Так, тоді, після Майдану, за таке ще можна було поплатитись посадою. Зараз вже ні.
Нагадаю, що тоді зять Чеботаря - Олег Поліщук побив журналістів коли ті знімали незадекларований елітний маєток доньки зам.мініста - Оксани Чеботар, в селищі Лісники під Києвом.
Ще до цього, Чеботар - фігурант плівок про "рюкзаки авакова", де він в власному кабінеті на Богомольця планує і реалізує злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів в інтересах сина Авакова.
Ну і там на тих плівках багато іншого цікавого, послухайте при нагоді.
Отже Чеботарь звільнений п'ять років тому, але за моїми данними він продовжує ледве не щодня ходити в МВС як на роботу, є у нього там прийомна і кабінет.
В якому статусі, невідомо.
Але вплив його на процеси всередині МВС - колосальний.
Ні не так. КОЛОСАЛЬНИЙ.
Мої джерела кажуть, що на Чеботарі і ще одному другу Авакова - Ігорю Котвіцькому, зав'язані "все коммерційні теми в МВД".
Плюс на Чеботарі кадрові призначення, робота з депутатами і.т.д.
Це десятки і сотні мільйонів доларів кешу для організованого злочинного угруповування "тимчасового міністра" Авакова.
По суті Чеботарь і Котвіцкий - "гаманці" у міністра.
Люди з неймовірним впливом на усі процеси.
Також опосередковано Чеботар контролює АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
Це був спойлер. А тепер головне.
Одна з сторін конфлікту сьогодні в Броварах - транспортна компанія ПП "А.Т.Н.", яка активно заходить на ринок пасажирських перевезень в різних районах. Такими методами, випадок цей уже далеко не перший і мабуть не останній.
Належить ця компанія все тому ж зятю Чеботаря - Олегу Поліщуку.
Саме вони підтягнули тітушню і спортсменів з стволами.
Цю ж транспортну компанію прямо лобіював сам Чеботарь для отримання дозволів на перевезення в області, ще будучи заступником Авакова.
Про це є журналісстські дослідження тих же "бігусів".
Все вищевикладене легесенько гуглиться, я не буду переспамлювати посилання на "плівки" і журналістські розслідування.
В цій же історії стирчачть вуха Євгена Коваля, заступника керівника Нацполіції і однієї дуже цікавої вінницької банди, але це трохи інша історія, якось згодом.
Аваков і все це лайно повинно піти.
Бо закінчиться це все дуже погано для країни
https://censor.net/comments/locate/3199021/019214e9-d655-73c1-8be5-ded4fb8a0497
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