РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9829 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
2 808 14

В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания

В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания

В Вооруженных Силах Украины по состоянию на утро воскресенья, 31 мая, зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, подтверждено еще 12 новых случаев заболевания, выздоровели от COVID-19 111 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 31 мая в Вооруженных силах Украины болеет 119 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек… зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса", – сказано в сообщении.

Военные медики уточнили, что 30 мая умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области. Он болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу, где была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом: Негоспитальная двусторонняя пневмония. По результатам проведенного ПЦР, 28 мая у госпитализированного было подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19. Было продолжено лечение коронавируса в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности.

Смотрите также: Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

"По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания", – подчеркнули медики.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19.

В изоляторе воинской части (Харьковская обл.) находится 1 военнослужащий. Симптомы заболевания отсутствуют.

Еще одиннадцать человек (Киевская обл. - 9 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская обл. - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 105 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали 6,1 млн случаев COVID-19, умерли - 371 тыс., выздоровели - 2,7 млн человек

Автор: 

армия (8492) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
31.05.2020 11:39
+2
У кого їх немає? Просто covid-19 б'є по больних місцях. Не розумію нащо йому вбивати носія, таке враження, що це не природня середа вірусу і він захищається від імунної системи людини
показать весь комментарий
31.05.2020 11:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоть начали писать, что были сопутствующие заболевания т.е. был ослаблен иммунитет.
показать весь комментарий
31.05.2020 11:34 Ответить
У кого їх немає? Просто covid-19 б'є по больних місцях. Не розумію нащо йому вбивати носія, таке враження, що це не природня середа вірусу і він захищається від імунної системи людини
показать весь комментарий
31.05.2020 11:41 Ответить
Но медкомиссию он прошел... те врядли у него был диабет или сердечная недостаточность. И возраст вряд ли больше 60 лет ...
показать весь комментарий
31.05.2020 12:16 Ответить
Про врачебные комиссии в военкоматах. Служил я в армии, пришло новое поколение, через две недели одного положили в госпиталь т.к. потерял сознание на построении, умер он в Ленинградской академии через год был у него врождённый порок сердца, таких случаев была уйма.
показать весь комментарий
31.05.2020 13:56 Ответить
Ну, я когда в 80-х призывался так медкомиссию комиссию бегло проходили. Хотя, анализ крови и мочи делали, те диабет должны были выявить. Но у нас в часть один парень с язвой желудка попал. Полгода мучился, потом со скрипом смогли комиссовать. Я надеялся, что что что-то поменялось.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:46 Ответить
Читай внимательно - умер сотрудник ВСУ, а не военнослужащий, а к ним медицинские требования совсем другие
показать весь комментарий
31.05.2020 15:51 Ответить
В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
31.05.2020 11:39 Ответить
Военнослужащие не могут быть с сопутствующими заболеваниями.Военные медики расписываются в собственной беспомощности.
показать весь комментарий
31.05.2020 12:03 Ответить
Ещё один чукча-писатель, а не читатель! Умер сотрудник ВСУ, а не военнослужащий
показать весь комментарий
31.05.2020 15:52 Ответить
Неужели так тяжело понять, что речь идет о гражданском вольнонаемном?
показать весь комментарий
31.05.2020 15:54 Ответить
А что не правильно написано ? Написано "сотрудник", а не военнослужащий, что не понятно?
показать весь комментарий
31.05.2020 16:13 Ответить
 
 