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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали, - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали, - Кличко

За прошедшие сутки в столице Украины подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших в сутки: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет. И 4 девочки от 2 до 8 лет. 31 мужчина от 19 до 86 лет. И шесть мальчиков - трем из них по 1 году, остальным - 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя!", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания

Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Кличко Виталий (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
По логике нужно скоро вводить карантин опять, но бабло закончилось. Полный провал.
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31.05.2020 12:00
+2
А почему не сказали что это максимальное количество заболевших за сутки по Киеву за все время карантина?
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31.05.2020 12:10
+2
Ша еще поезда поедут. Самое веселое начнется.
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31.05.2020 12:13
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Врачи ещё остались? А где "бесценный опыт" (Аваков так говорил), за которым наши врачи ездили в Италию? Почему им не пользуются? На особый случай берегут? Защитного снаряжения нет? А петя, зеля и медведчук со всех каналов жопу рвут, рассказывают сколько они этого добра в больницы напёрли. Что происходит?
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31.05.2020 11:47 Ответить
По логике нужно скоро вводить карантин опять, но бабло закончилось. Полный провал.
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31.05.2020 12:00 Ответить
А почему не сказали что это максимальное количество заболевших за сутки по Киеву за все время карантина?
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31.05.2020 12:10 Ответить
Ша еще поезда поедут. Самое веселое начнется.
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31.05.2020 12:13 Ответить
То что в США, Бразилии, России, Италии, Великобритании, Франции. Или там тоже фейк?
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31.05.2020 14:24 Ответить
Забыл упомянуть Эквадор - там горы трупов на улицах валяются😷😎😁
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31.05.2020 15:45 Ответить
А в Китае какая цель карантина была? Почему не болеют?
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31.05.2020 12:58 Ответить
 
 