В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали, - Кличко
За прошедшие сутки в столице Украины подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека. 11 из них - медики. На сегодня в столице уже 2 985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.
Среди заболевших в сутки: 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет. И 4 девочки от 2 до 8 лет. 31 мужчина от 19 до 86 лет. И шесть мальчиков - трем из них по 1 году, остальным - 2, 6 и 11 лет.
В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки в столице 11 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев. Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин. Берегите себя!", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль