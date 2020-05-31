В России за сутки 9 268 новых случаев COVID-19, умерли 138 человек, общее количество заболевших перевалило за 400 тысяч

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 9,27 тыс. случаев, умерли за сутки 138 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, 31 мая.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 405 843 случаев коронавирусной инфекции, 4693 умерших (за сутки - 138) и 171883 выписанных (4414 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229267.

Россия в настоящее время на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)

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