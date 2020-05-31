В России за сутки 9 268 новых случаев COVID-19, умерли 138 человек, общее количество заболевших перевалило за 400 тысяч
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 9,27 тыс. случаев, умерли за сутки 138 человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, 31 мая.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 405 843 случаев коронавирусной инфекции, 4693 умерших (за сутки - 138) и 171883 выписанных (4414 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229267.
Россия в настоящее время на третьем месте в мире по числу заразившихся - вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)
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От судьбы не уйдешь)
Верно, пока идет в разгон.
откроют пенсионно- продуктовый туризм а потом еще и курортный ( с этими территориями), то показатели заболевания в ближайших областях Украины взлетит до "небес"
Вопрос интересный. Перед карантином на Украину вернулось масса народу с Запада (сотни тыс), где эпидемия была тоже на стадии разгона, как сегодня в РФ. А эпидемии, сравнимой с итальянской, французской итд не было. Что-то где-то тут не так. Может быть потому, что в Испании 76 т тестов на миллион, в РФ ок 70 тыс тестов/млн, а на Украине в 10 раз меньше, ок 8 тыс на млн населения. Если сделать тестов в 10 раз больше, то как бы и количество больных не оказалось в разы больше.
Но кого оно колышет...
Экономика колышет, причем колышет всех, просто богатых поменьше.
Хачем кому то "что там у орков?"?
ты ведь кацап априори - селёдки хочешь...?