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Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 31 мая 5 областей Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
В Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания на 100 тыс. человек за последние 7 дней. При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2.
По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждено 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки - 468 новых случаев. В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 81 жителя города.
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Как в Дании,Швеции,Туркмении,Исландии. Кубе Беларусии. Карантим нужен ради места у корыта. Не будет карантина денег не дадут хозяева которые скупают нищие страны оптом
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!