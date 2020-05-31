Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 31 мая 5 областей Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

В Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания на 100 тыс. человек за последние 7 дней. При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2.

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По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждено 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки - 468 новых случаев. В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 81 жителя города.