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Новости Коронавирус и карантин
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Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 31 мая 5 областей Украины и Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав 01

Не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. 

В Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания на 100 тыс. человек за последние 7 дней. При разрешенной норме 12 случаев на 100 тыс. человек, в столице - 12,2.

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По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтверждено 23 672 случая COVID-19, из них за последние сутки - 468 новых случаев. В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 81 жителя города.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25472) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!
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31.05.2020 12:55
+5
Карантин решал проблему, проблему создают дятлы не соблюдающие меры индивидуальной защиты.
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31.05.2020 12:54
+4
Опять?
Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9307
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31.05.2020 12:42
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А Кличко казав шо вже послабляє.
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31.05.2020 12:42 Ответить
Опять?
Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9307
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31.05.2020 12:42 Ответить
))))) Что скажут свидетели секты карантина? .карантин на 2 года? Полное фиаско всех мер. .пойдут поезда и автобусы и будет только хуже. .карантин - ничем не решил проблему
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31.05.2020 12:43 Ответить
Карантин решал проблему, проблему создают дятлы не соблюдающие меры индивидуальной защиты.
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31.05.2020 12:54 Ответить
У карантина только ОДНА задача была - отсрочить пик(всплеск) эпидемии чтобы все службы причастные к борьбе были готовы и не было "аншлага" !!! Но всласть и это ********... Эпидемия одним карантином не борется - тут нужен комплекс мер, которого у нас увы нет...
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31.05.2020 13:16 Ответить
Головне, що немає ліків від цієї біди. І багато хто не вірить, що він теж смертний.
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31.05.2020 14:43 Ответить
Есть ли карантин на марсе нет ли карантина марсе ничего не меняется. Вопрос в другом кому это выгодно. А выгодно обнкротившимся политикам типа степаши прикрывая карантином свою несостоятельность и воровство. ***** отмени все и не чего не изменится
Как в Дании,Швеции,Туркмении,Исландии. Кубе Беларусии. Карантим нужен ради места у корыта. Не будет карантина денег не дадут хозяева которые скупают нищие страны оптом
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31.05.2020 12:53 Ответить
На Мкс тоже думали что у них нет коронавируса)
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31.05.2020 14:38 Ответить
Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,
Де колишуться віти
Закоханих мрій.
Як тебе не любити,
Києве мій!
Вітаю киян з Днем Києва!
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31.05.2020 12:55 Ответить
в Ривному народ уже без масок в громадськом катається... на зауваження реагують агресивно.. так і живемо
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31.05.2020 13:01 Ответить
Критерии, установленные санитаром - это выдумки чучела горохового.
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31.05.2020 13:15 Ответить
Когда Киев " вписали" в число админ регионов что проходят по трем критериям на ослабление карантина ( изменив показатель №1) за сутки. Было ясно что цифра чисто дутая.. ( политическая) И когда то правда все равно вылезет наружу. Некоторые области отставали по третьему показанию ( тестирование) это легко поправимое , чисто техническое действие что доказала к примеру Луганская обл.., странно почему этому примеру не последовала Донецкая.. ( но это вопрос чисто времени) Хотя так все обрушится с открытием линии с ОРДЛО. Что по Киеву то наряду с Черновицой , Ровенской, Львовской, Волынской областями и Закарпатьем карантин должен быть возвращен на первый его ( самый строгий) этап. Но опять таки, кто на такое пойдет... Киев это совершенно другая история, как и его мэр, как и риски центральной власти в столице. ( Интересно будет посмотреть как Кличко " объявит" что карантин устражается в связи с новой волной заражения, а МОЗ этого потребует).. Конечно это я так.. в шутку)
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31.05.2020 13:15 Ответить
Когда в 1986-м Киев не соответствовал "радиационным нормам", нормы просто поменяли. Сечёшь, педаля?
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31.05.2020 13:46 Ответить
 
 