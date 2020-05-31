С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новотроицкого и Орехово, - Минобороны
С начала текущих суток, 31 мая, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С 06:20, более часа, с направления Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по позициям ВСУ у Новотроицкого. После 7 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по защитникам Орехово.
"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - говорится в сообщении.
Боевых потерь от начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.
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Ali Hasan
показать весь комментарий31.05.2020 13:01 Ответить Мне нравится 2
кацахол
показать весь комментарий31.05.2020 13:20 Ответить Мне нравится 1
Дмитро Гоголєв
показать весь комментарий31.05.2020 13:37 Ответить Мне нравится 0
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