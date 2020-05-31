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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новотроицкого и Орехово, - Минобороны

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новотроицкого и Орехово, - Минобороны

С начала текущих суток, 31 мая, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С 06:20, более часа, с направления Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по позициям ВСУ у Новотроицкого. После 7 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по защитникам Орехово.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия", - говорится в сообщении.

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Боевых потерь от начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.

Автор: 

Минобороны (9287) обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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У Новотроїцького не відводили війська?
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31.05.2020 13:01 Ответить
Зебілів в цій темі не буде...
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31.05.2020 13:20 Ответить
Там отступать некуда -Волноваха жд узел.
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31.05.2020 13:37 Ответить
 
 