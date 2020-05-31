"Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки

Ярослава Поправка из Киева - мама 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки, которого пытали и затем убили по приказу террориста Игоря Гиркина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание expres.online, в интервью она рассказала о своих впечатлениях от недавнего интервью Дмитрия Гордона с российским террористом.

"Я понимала, что в этой беседе вспомнят гибель моего сына Юрия. Но, честно говоря, не была готова, что будут вот такие подробности и хвастовство, как будто был совершен геройский поступок. Но еще больше задели слова Игоря Гиркина о том, что "нет человека, нет проблем". Эта фраза показала все, что там происходило, - говорит Ярослава Поправка. - То есть только что-то не так, людей просто уничтожали и закапывали в лесу. И даже крестик не ставили ... После услышанного у меня просто началась истерика. Потому что убийца сидит где-то в России сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу. Не буду на его свадьбе стелить полотенце и благословлять на счастливую жизнь, не подержу внуков. Сын ушел от меня, оставив турник возле дома и книги ...

Более того, Гиркин соврал, ведь заявил, что приказал застрелить моего сына. Когда удалось забрать тело из Славянска, все документы были уничтожены. Заключение судмедэксперта тоже отсутствует. Поэтому тогдашний Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема распорядился провести осенью 2014 эксгумацию тела моего сына и Юрия Дяковского. Я была против, священники говорили, что после отпевания покойника лучше не беспокоить. Но следователи настояли, чтобы точно установить причину смерти, и теперь я понимаю, что это был правильный шаг. Ведь согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребят пытали ... Очень тяжелые были издевательства, смерть длинная и в муках ... На теле ожоги от электротока, окурков, щёчка сына проколота, везде синяки, тело как будто сверлили ... Расследование показало, что сына убивали двое из Харькова, которые пошли на сторону "Оплота". Приказ уничтожить давал Игорь Гиркин. И как мне потом рассказали ребята, которые выжили, Юрия убили за то, что отказался переходить на русский язык и отказался признавать Московский патриархат, потому что мы действительно посещаем храм КП. Он был очень принципиальным и честным ... По моему мнению, террорист Гиркин намеренно сказал о расстрелах ложь, чтобы избежать ответственности за пытки. Мол, это враги и именно поэтому он их сразу уничтожил в целях самозащиты. Относительно информации, что живот моему сыну разрезали уже после смерти, то вполне возможно. Я хоть еще успела сына проводить в последний путь, проститься с ним. А вот мама Юрия Дяковского уже встречала закрытый гроб, ведь ей тело отдали значительно позже и очень изуродованное. Даже на эксгумацию не пустили, заявив, что так даже звери себя не ведут..."

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Юрий Поправка с детства видел несправедливость наших государственных органов, и часто говорил родным, что когда вырастет, то будет защищать права людей. Хотел поступать в Академию МВД, мама была против.

"В конце концов, сын подал документы в три столичных вуза, но выбрал КПИ - на специальность социология и право. Учился заочно, устроился на работу в банк. Именно тогда начался евромайдан и Юрий тайком все время туда ходил, ведь хотел поддержать людей. Там, на Майдане, и нашел товарищей, с которыми и потом поехал в Славянск ... Юру убили на Страстную Пятницу, те, которые называют себя верующими ... А на Пасху включился телефон сына, сначала брали неадекватные люди, обзывали фашисткой, бандеровкой", - рассказывает мама.

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"Я не могла понять, что произошло, ведь не знала, что сын уехал на Донбасс. Тогда снова позвонила. Трубку поднял Игорь Гиркин, прозвище "Стрелок". Сказал мне: "Твой сын погиб. Он давно уже в Небесной сотне. Ты сюда не звони. Ты что НЕ понимаешь, что мы хотим его дружков вычислить?!" - и положил трубку. Вскоре мне дали фото на опознание, но чтобы забрать тело, пришлось платить ... Когда Юру убили, дело вскоре закрыли, делая из него самоубийцу. Затем должны были расследовать в Славянском отделении полиции. Это напоминало театр абсурда, разве там можно было рассчитывать на какую-то справедливость? Поэтому я писала жалобу в прокуратуру на следователя, получила ответ, что никаких нарушений нет. Он обвинял, что мой сын студент и поехал на Донбасс деньги зарабатывать. Ничего, что ребенок работал? У меня тогда руки опустились, отчаяние. Была организована акция под Генпрокуратурой .Организаторы - Виктор Смалий, Игорь Криворучко, приехали поддержать Ростислав Шапошников с "Дорожного патруля" и Владимир Иванов (общественный деятель из Киева). И только тогда вышел к нам Виталий Касько. И дело возобновили. Через год после гибели сына произошла еще одна трагедия - в пожаре на нефтебазе БРСМ погиб мой 31-летний брат Андрей Тарасенко. А тогда муж начал собираться воевать в АТО. Я начала плакать, не переживу больше потерь, и в конце концов он остался дома.

Знаете, мой Юрий уже победил, я знаю. В его честь в столице переименовали улицу, где находится офис прокуратуры. Чтобы каждый день, проходя мимо, ее руководители и сотрудники задумывались над тем, все ли они сделали для того, чтобы палачи моего сына сидели..."

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