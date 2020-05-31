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Новости Агрессия России против Украины
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"Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки

Ярослава Поправка из Киева - мама 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки, которого пытали и затем убили по приказу террориста Игоря Гиркина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание expres.online, в интервью она рассказала о своих впечатлениях от недавнего интервью Дмитрия Гордона с российским террористом.

"Я понимала, что в этой беседе вспомнят гибель моего сына Юрия. Но, честно говоря, не была готова, что будут вот такие подробности и хвастовство, как будто был совершен геройский поступок. Но еще больше задели слова Игоря Гиркина о том, что "нет человека, нет проблем". Эта фраза показала все, что там происходило, - говорит Ярослава Поправка. - То есть только что-то не так, людей просто уничтожали и закапывали в лесу. И даже крестик не ставили ... После услышанного у меня просто началась истерика. Потому что убийца сидит где-то в России сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу. Не буду на его свадьбе стелить полотенце и благословлять на счастливую жизнь, не подержу внуков. Сын ушел от меня, оставив турник возле дома и книги ...

Более того, Гиркин соврал, ведь заявил, что приказал застрелить моего сына. Когда удалось забрать тело из Славянска, все документы были уничтожены. Заключение судмедэксперта тоже отсутствует. Поэтому тогдашний Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема распорядился провести осенью 2014 эксгумацию тела моего сына и Юрия Дяковского. Я была против, священники говорили, что после отпевания покойника лучше не беспокоить. Но следователи настояли, чтобы точно установить причину смерти, и теперь я понимаю, что это был правильный шаг. Ведь согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребят пытали ... Очень тяжелые были издевательства, смерть длинная и в муках ... На теле ожоги от электротока, окурков, щёчка сына проколота, везде синяки, тело как будто сверлили ... Расследование показало, что сына убивали двое из Харькова, которые пошли на сторону "Оплота". Приказ уничтожить давал Игорь Гиркин. И как мне потом рассказали ребята, которые выжили, Юрия убили за то, что отказался переходить на русский язык и отказался признавать Московский патриархат, потому что мы действительно посещаем храм КП. Он был очень принципиальным и честным ... По моему мнению, террорист Гиркин намеренно сказал о расстрелах ложь, чтобы избежать ответственности за пытки. Мол, это враги и именно поэтому он их сразу уничтожил в целях самозащиты. Относительно информации, что живот моему сыну разрезали уже после смерти, то вполне возможно. Я хоть еще успела сына проводить в последний путь, проститься с ним. А вот мама Юрия Дяковского уже встречала закрытый гроб, ведь ей тело отдали значительно позже и очень изуродованное. Даже на эксгумацию не пустили, заявив, что так даже звери себя не ведут..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция Украины дополнит подозрение Гиркину на основании его интервью Гордону

Юрий Поправка с детства видел несправедливость наших государственных органов, и часто говорил родным, что когда вырастет, то будет защищать права людей. Хотел поступать в Академию МВД, мама была против.

"В конце концов, сын подал документы в три столичных вуза, но выбрал КПИ - на специальность социология и право. Учился заочно, устроился на работу в банк. Именно тогда начался евромайдан и Юрий тайком все время туда ходил, ведь хотел поддержать людей. Там, на Майдане, и нашел товарищей, с которыми и потом поехал в Славянск ... Юру убили на Страстную Пятницу, те, которые называют себя верующими ... А на Пасху включился телефон сына, сначала брали неадекватные люди, обзывали фашисткой, бандеровкой", - рассказывает мама.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интервью Гиркина и Поклонской не может быть использовано в суде как доказательство, для этого не соблюдено ни одно требование закона, - юристка Маляр

"Я не могла понять, что произошло, ведь не знала, что сын уехал на Донбасс. Тогда снова позвонила. Трубку поднял Игорь Гиркин, прозвище "Стрелок". Сказал мне: "Твой сын погиб. Он давно уже в Небесной сотне. Ты сюда не звони. Ты что НЕ понимаешь, что мы хотим его дружков вычислить?!" - и положил трубку. Вскоре мне дали фото на опознание, но чтобы забрать тело, пришлось платить ... Когда Юру убили, дело вскоре закрыли, делая из него самоубийцу. Затем должны были расследовать в Славянском отделении полиции. Это напоминало театр абсурда, разве там можно было рассчитывать на какую-то справедливость? Поэтому я писала жалобу в прокуратуру на следователя, получила ответ, что никаких нарушений нет. Он обвинял, что мой сын студент и поехал на Донбасс деньги зарабатывать. Ничего, что ребенок работал? У меня тогда руки опустились, отчаяние. Была организована акция под Генпрокуратурой .Организаторы - Виктор Смалий, Игорь Криворучко, приехали поддержать Ростислав Шапошников с "Дорожного патруля" и Владимир Иванов (общественный деятель из Киева). И только тогда вышел к нам Виталий Касько. И дело возобновили. Через год после гибели сына произошла еще одна трагедия - в пожаре на нефтебазе БРСМ погиб мой 31-летний брат Андрей Тарасенко. А тогда муж начал собираться воевать в АТО. Я начала плакать, не переживу больше потерь, и в конце концов он остался дома.

Знаете, мой Юрий уже победил, я знаю. В его честь в столице переименовали улицу, где находится офис прокуратуры. Чтобы каждый день, проходя мимо, ее руководители и сотрудники задумывались над тем, все ли они сделали для того, чтобы палачи моего сына сидели..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": У меня есть ощущение, что Янукович жертва, - Гордон заявил, что будет "очень интересное интервью" с беглым президентом

Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу, - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки 01
Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу, - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки 02
Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу, - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки 03

Автор: 

Гордон Дмитрий (118) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+72
твари прокацапские пытаются в окна овертона играть
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31.05.2020 13:18
+71
Лысой гадалке и дружбану кобзона главное хайпец, ему похер на сыновей...
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31.05.2020 13:18
+67
"Убийца сына раздает интервью Гордону, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки - Цензор.НЕТ 3242
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31.05.2020 13:21
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Страница 3 из 3
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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31.05.2020 14:47 Ответить
Смерть скаженим собакам-окупантам!
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31.05.2020 14:48 Ответить
Так ***** тоже раздает интервью. Такие смешные с этим Гордоном. Просто идиоты.
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31.05.2020 14:50 Ответить
Читаешь коментарии, кто виноват, что Гиркин 6 лет гклят на свободе, Гордон! Кто виноват, что не пристрелили Гиркина? - Гордон! Кто виноват, что сепоры гуляют по Киеву и не кто их не ловит, Гордон! Тролефилы, вы ходь мозги включите, или вам пофиг кого обкакивать. Вы как собака, лает на кого покажут.
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31.05.2020 15:00 Ответить
Вот,вот. Что дебилам скажут, они начинают вякать. Повторять. Т.к. своего мозга нет. Он промыт. Ничем от тупого кацапья не отличаются.
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31.05.2020 15:03 Ответить
Дебилы - это вы , парашники. В США за такое интервью гондон бы десяточку схлопотал бы и хер бы какой адвокат отм азал, но в стране жебилов, как вы, такое прокатывает
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31.05.2020 16:35 Ответить
А хто винен що гордон живий? дурнуватий український нарід
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31.05.2020 15:11 Ответить
мову вивчи, свиноголовий
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31.05.2020 15:59 Ответить
свиноголовый тебе с зеркала лыбу тянет
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31.05.2020 16:36 Ответить
не тобі мене мові вчити слоню папіровий
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02.06.2020 15:28 Ответить
Разве в Украине есть журналистика и журналисты? Одно название.
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31.05.2020 15:04 Ответить
Странно, что люди не понимают, что благодаря Гордону эта информация об зверствах и преступлениях обновляется, а не забывается, как того хотят кацапы. Да, неприятно и несправедливо что убийцы живы, но если забыть обо всем этом то они никогда и не понесут наказания. Часто вы, лично вы вспоминали молодого героя Юрия Поправку? Сомневаюсь. Благодаря Гордону эта информация прозвучала еще раз. Закрепилась в голове. Плюс у прокуроров появилось практически чистосердечное признание преступников.
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31.05.2020 15:04 Ответить
Это тебе в голову с телевизора насрали?..
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31.05.2020 15:47 Ответить
Не смотрю тв и вам не советую. Давайте без воды, вопрос простой:
Часто вы, лично вы вспоминали молодого героя Юрия Поправку?
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31.05.2020 23:39 Ответить
Це яка стадія методу «Вікно Овертона»?
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01.06.2020 23:42 Ответить
зепил? Не отвечай, вижу , что баран
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31.05.2020 16:37 Ответить
быдло вернись в стойло, твоя несуразная речь малоинформативна.
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31.05.2020 23:38 Ответить
мил человек вразумись. Приведу пример в СССР,теперь России каждый божий день толдычат о преступлениях Гитлера,фашистах,однако это не мешает путинскому режиму следовать по стопам фашистов.Нужно помнить героев погибших за свободную Украину,делать все,чтобы обеспечить свободу ,независимость и мир в Украине,а не пропагандировать убийц,террористов и предателей,поддакиванием,кивками и ухмылочками.
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31.05.2020 19:10 Ответить
Не надо подменять понятия. Интервью это не пропаганда и не восхваление. Задача Гордона - вывести как можно больше инфы из цели на всеобщее обозрение, именно для этого он и ведет себя так, чтобы цель расслабилась и не стеснялась в деталях.
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31.05.2020 23:42 Ответить
Ви так серьйозно сприймаєте тупий піар хайп Ілліча?
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01.06.2020 23:45 Ответить
Я каждый день помню. Может, не каждого убитого на Донбассе и в Крыму, но помню, что их убили кацапы (kasap, qasab на арабском, турецком и тюркских языках - мясник, живодёр, разбойник, убийца, палач). И пока жив - не забуду. При любой возможности буду мстить словом и делом.
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31.05.2020 22:45 Ответить
я с вами полностью согласен!
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31.05.2020 23:40 Ответить
не понимаю, Гордон работает над проблемой,
он мешает зе°°°е образ братского народа подкрашивать ?
у кого возникли симпатии к агрессору ?
Гордон виноват ?
или некоторые считают, что просмотр квартала
заменит понимание того, что русским надо противостоять силой оружия и не только ?
или Гордон прокурорское кодло, частью которого есть поклонская, оскорбил ?
Гордон молодец
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31.05.2020 15:09 Ответить
А теперь ещё раз головой подумай.
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31.05.2020 15:41 Ответить
Что только не делают, на какие только провокации не идут, чтобы вызвать страшную ненависть у бойцов ВСУ, чтобы наконец скинули "бубочку" они, и уж тогда-то доблестные российские армии, застоявшиеся у границ Украины, наконец-то придут "защищать законно-избранную власть", как "армия-освободительница".
А военные не ведутся, а толко зубы стискивают, и заносят очередную гадину в базу Миротворца, а если гадина уже в базе, то дополнительные пометочки делают.
Да ВСУ оружие начищает, чтобы, когда "бубочка", наконец, грохнется в дефолте, громко сказать всем "ША, СТОЯТЬ", выстрелив в воздух (а вы куда думали)
На том дело и закончится.
После чего начнется отлов гадин для террариума.
Торопиться с дефолтом не нужно, "бубочкин" лохторат должен сильно оголодать (в прямом смысле слова), в РФ должны закончится деньги (там уже стреляют, между прочим, кормовая база сжимается, начались бандитские разборки, и в Москве, и на Кавказе), а "бубоччка" должен быть окончательно дискредитирован с отрицательным рейтингом.
Так что торопиться не надо, ведь, как хорошо известно, "спешка нужна только при ловле блох".
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31.05.2020 15:26 Ответить
100500
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31.05.2020 16:38 Ответить
Как хорошо рассуждать глядя на созвездие южного креста...
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31.05.2020 17:05 Ответить
Брати інтервью у окупанів верх цинізму. Це говорить про те що в Україні живе населення малоросів у яких мізки відсутні як орган, і хата стоїть накраю прірви. Селекція голодомором дає свої плоди.
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31.05.2020 15:28 Ответить
А чому беруть вью у куйла?
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31.05.2020 15:44 Ответить
а гордон, что - украинец?? он что - пострадал от голодомора?? евреи с кацапами и организовали как раз голодомор. Так что его поведение абсолютно не удивляет.
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31.05.2020 18:42 Ответить
"Убивця сина роздає інтерв'ю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу", - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки - Цензор.НЕТ 1565
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31.05.2020 15:28 Ответить
Смени затасканную пластинку, время уже цифровых технологий.
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31.05.2020 17:10 Ответить
В фейсбуке нужно написать? Бубочка укакется!
"Нужно просто улыбнуться..." уже никто не вспоминает.
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31.05.2020 18:18 Ответить
оманский *******.
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01.06.2020 12:26 Ответить
....украинцы МУДРЫЙ народ , горячку СЕГОДНЯ не порит , ЛЮЛЕЙ пока ни кто не ВЫПИСЫВАЕТ , но ЗНАЙТЕ : каждая смерть ГЕРОЯ погибшего за Украину , каждая СЛЕЗА матери или отца потерявшего РОДНОГО человека , за каждого СИРОТУ будет РАСПЛАТА !!! враг , ПОМНИ об этом !!!
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31.05.2020 15:40 Ответить
всьому є межа.
Навіть роботі журналіста чи інтерв'юєра.
Гордон перейшов ту межу.
Для мене ще один - бігус.
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31.05.2020 15:49 Ответить
Хочу плюнути в рило разумкову, не кажучи про іншу наволоч штибу ківи-портнова -гужви-рабіновича-мураоєва-добкіна (список дуже довгий) за їхні дії по наданню російській мові статусу державної. Плюнути за те що прочитав, - син вбитий за відмову перейти з української мови на кацапське наречіє і визнати гундяївську свору патріахатом.
В якій ще країні світу десятиліттями вбивали лише за те, що ти розмовляєш рідною (в даному випадку українською) мовою. Зеленій шоблі яку і ригам байдуже, що у 1931 році в СРСР українців було 81 мільйон - це на кілька мільйонів більше, ніж росіян. За шість років зникло 55 мільйонів українців. А тепер хочуть скасувати і закон про українську мову і більш того, беруть "інтерв'ю" у мерзоти, на яку дивитися гидко, а не те що з ним розмовляти.
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31.05.2020 16:07 Ответить
И где обращения в международные инстанции? Тут реальные факты, а т.н. украинские власти набрали в рот воды, как 6 лет. А путинцы молодцы в том, что сумели раздуть 100% фейк, о якобы фашистах-бандеровцев до мировых масштабов. А власти Украины немощны даже в том, чтобы поддержать правдивые обвинения в страшнейших преступлениях против украинцев.
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31.05.2020 18:34 Ответить
Гиркин неандерталец, людей убивает ради собственного материального блага.
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31.05.2020 16:35 Ответить
"Убивця сина роздає інтерв'ю Гордону, ситий і задоволений, а свого Юри я вже ніколи не побачу", - мама вбитого за наказом Гіркіна 19-річного студента КПІ Юрія Поправки - Цензор.НЕТ 7929
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31.05.2020 16:39 Ответить
Зато Гондон чєловєк успєшний обеслечений і фсє єму завідують, десь таке сказала дружина цього покидька.
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31.05.2020 16:41 Ответить
папа клоуна тоже что-то подобное говорил
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31.05.2020 21:07 Ответить
Навіщо кидати сюди посилання на сайт Медведчука?
Потрібно дотримуватися гігієни все-таки...
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31.05.2020 17:00 Ответить
Даже не смотрела это ГОНДОНСКОЕ интервью. Мы помним как они убивали. а ГОНДОН нет.
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31.05.2020 17:47 Ответить
А дійсно - странно
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31.05.2020 18:39 Ответить
пробач, Мати... це тимчасово... потерпи ще трохи
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31.05.2020 18:12 Ответить
Если бы у Гордона была капля совести, он вместо того чтобы обеливать террористов-фашистов лучше бы снял интервью с мамой этого Героя Украины, благодаря таким как этот мальчик, Украина выстояла. Обидно еще за т.н. украинские власти. Украина это уникальная во всем мире страна, государственная политика которой это самоуничтожение.
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31.05.2020 18:30 Ответить
Горіти вам в пеклі, ВБИВЦІ!!!
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31.05.2020 18:40 Ответить
его мать могла бы подать на гордона в суд.
Я думаю, очередь адвокатов бы выстроилась, чтоб ей помочь...
смысл в этих бесполезных жалобах?? гнилье надо наказывать так, чтоб было больно...
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31.05.2020 18:44 Ответить
я только одного не пойму ? почему эта тварь еще по земле ходит ? что у этих мальчишек отцов нет? не дай бог что нибуть подобное сотворил бы с моимы сыновьями --на кусочки бы разрезал и никакое фсб бы меня не остановило
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31.05.2020 18:57 Ответить
гордон штопанный
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31.05.2020 18:59 Ответить
- дайте мне пачку гордонов
- вы хотите купить гондоны?
- та какая разница, гондон - гордон..
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31.05.2020 19:23 Ответить
Взаимоотношение многонациональных россиян и этнических украинцев, которые формировались веками - это тендем: ваши желания - наши возможности! Всё остальное от лукавого.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня май. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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31.05.2020 20:06 Ответить
Подайте в суд кто нибудь на Гордона.
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31.05.2020 20:17 Ответить
Россия так поступала с украинцами в течение 350 лет. Все беды, которые перенесла Украина, обусловлены действиями российской империи, начиная с расформирования Запорожской Сечи и заканчивая двумя мировыми войнами, революцией 1917 г., Голодомором, политическими репрессиями, ГУЛАГом, афганской войной, гонкой вооружений с Чернобылем в финале и разорением страны в 1991г. Все решения принимались РОССИЙСКИМИ руководителями (царями, генсеками, министрами). И эти же руководители развалили Союз в 1991 году, чтобы не отвечать за содеянное и прибрать к рукам основные активы страны, в частности партийное золотишко. А вы что думали - "новые русские" с нуля начинали? Поэтому Украина сейчас и борется за свободу и независимость (прежде всего - от россии), иначе не будет конца и края этим миллионам убитых и замученных людей.
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31.05.2020 20:18 Ответить
Дикая природа просто так свои позиции не сдаёт!
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31.05.2020 21:54 Ответить
Бог есть
и суд справедливый никуда не денется
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31.05.2020 21:28 Ответить
Як нестерпно боляче читати розповідь згорьованої матері ...
Сил Вам, пані Ярославо.
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31.05.2020 22:04 Ответить
Гестаповцы, типа Гиркина, всегда найдутся. Но главный виновник не он. Его послал Путин. Нужно записать видео от всего украинского народа к Путину с одним пожеланием: "Сдохни!"
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31.05.2020 23:10 Ответить
Ты больше верь в "распятых мальчиков" и "киевских фашистов" (Made in Russia Tuday)?, и в твоих мозгах будет тихо и уютно.
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01.06.2020 08:40 Ответить
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