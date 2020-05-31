В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов
С понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап смягчения карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов отметил в ходе традиционного брифинга утром в воскресенье, 31 мая.
По его словам, начиная с понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий.
"Хотел бы сосредоточить внимание на том, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.
В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.
Министр назвал основные из них для спортивных учреждений:
- измерение температуры и обработка антисептиком на входе;
- 1 человек на 10 кв.м;
- запрет на многоразовые полотенца;
- работники должны носить маски;
- запрещены СПА-зоны и массажи.
Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.
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Иллюстрация к выражению "хороший понт дороже денег"
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
Поражают имбецилы, которые воют, что не могут ходить в обычных масках!
иначе завтра потеряете деньги.
Я не знаю когда и как, но я уже переболел коронавирусом.
А ты зассал получить иммунитет!
Все всё равно рано или поздно переболеют! Лекарств от вирусов не существует, поэтому только иммунитет.
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