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Новости Коронавирус и карантин
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В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов

В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов

С понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап смягчения карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов отметил в ходе традиционного брифинга утром в воскресенье, 31 мая.

По его словам, начиная с понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий.

"Хотел бы сосредоточить внимание на том, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.

В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.

Министр назвал основные из них для спортивных учреждений:

  • измерение температуры и обработка антисептиком на входе;
  • 1 человек на 10 кв.м;
  • запрет на многоразовые полотенца;
  • работники должны носить маски;
  • запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Насмешил про следующий этап.
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
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31.05.2020 14:02
+9
Одни маты в голову лезут от этого карантина.. лучше промолчу..
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31.05.2020 14:02
+8
Какие же они чмошники ... ни на что не способные ... только запретить и отнять
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31.05.2020 13:53
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Правила форума Совет форумчан
Вирусы сами не ходят.
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31.05.2020 14:04 Ответить
А конкретно ты,нет?
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31.05.2020 14:21 Ответить
Білл Гейтс , є автор цього вірусу підковоносого кажана з Уханя, панголіна з Малайзії і СНІДУ з США. Прошу не чіпати його інтелектуальну власність, яку він подарува завдякі олігофрену Трампу світу. Чому Трампу, бо саме туполоба кухарка - Дональд дозволив Біллу фінасувати ВООЗ, з чим всіх і вітаю!
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31.05.2020 15:35 Ответить
https://censor.net/user/413294 здесь водки нет! Брысь за поребрик.
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01.06.2020 00:27 Ответить
Все врачи,во все времена ,особенно хирурги-рабы!!!
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31.05.2020 14:04 Ответить
та да. все носят одну маску 2 месяца. на отье..ись.
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31.05.2020 14:16 Ответить
Так для этого она и носится,чтобы твои слюни при тебе и остались.
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31.05.2020 14:19 Ответить
Мы пахали,тебе к айболиту пора.
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31.05.2020 14:32 Ответить
Очень приятно пообщаться с очередным Маском .
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31.05.2020 14:30 Ответить
Идем четко по фильму "Кин-Дза-Дза". Цаки носить приучили. Желтым штанам давно поклоняемся. Не говорю уже про "КУ".
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31.05.2020 18:01 Ответить
Министр назвал основные из них для спортивных учреждений: измерение температуры и обработка антисептиком на входе;1 человек на 10 кв.м;запрет на многоразовые полотенца;работники должны носить маски;запрещены СПА-зоны и массажи.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль... (с)

Иллюстрация к выражению "хороший понт дороже денег"
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31.05.2020 13:52 Ответить
Какие же они чмошники ... ни на что не способные ... только запретить и отнять
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31.05.2020 13:53 Ответить
Степанов не хоче відповідати за інфікування медиків. Для чого його тримають на посаді?
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31.05.2020 13:57 Ответить
зе предпочитает одноразовых министров
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31.05.2020 14:22 Ответить
в Италии тоже много болеют врачей
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31.05.2020 14:46 Ответить
А Києва це не стосується?
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31.05.2020 13:58 Ответить
Загнать народ под шконку,как в мокшании не получится.
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31.05.2020 14:01 Ответить
Насмешил про следующий этап.
Пройдись по улицам Степанов из 10 встречных только пару человек увидишь в масках, перчатках и на трясущихся ногах, все остальные живут уже нормальной жизнью не забывая вас проклинать за созданную вами нищету.
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31.05.2020 14:02 Ответить
Одни маты в голову лезут от этого карантина.. лучше промолчу..
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31.05.2020 14:02 Ответить
Как там на счёт штрафных санкций?Отсрочка до 22 или нет?
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31.05.2020 14:02 Ответить
В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8663
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31.05.2020 14:04 Ответить
Только намордники пока спасают Украину.Даже продавцы торгуют с приспущенными.... масками.
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31.05.2020 14:06 Ответить
Ели честно, не представляю, как продавец может высидеть 12 или 16 часов в наморднике. Даже просто за кассой.
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31.05.2020 18:03 Ответить
вы странный? в чем проблема ходить целый день в обычной маске? вот наденьте ffp3 фирмы 3М, и через 3 часа просто завоете, а через 12 - будете делать селфи с кровоподтеками на лице.
Поражают имбецилы, которые воют, что не могут ходить в обычных масках!
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31.05.2020 18:33 Ответить
Власть делает вид что они на что то влияют,смешные.Народ ложил на них и будет ложить.
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31.05.2020 14:09 Ответить
Тобто ти проінформований про короновірус більше за Путіна, який ховається від нього в бункері.
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31.05.2020 14:15 Ответить
сдавайте доллары сегодня.
иначе завтра потеряете деньги.
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31.05.2020 14:14 Ответить
Повезло Украине со смягчением, чтобы 95 квартал успел к 6 июня на гастроли в Минск...
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31.05.2020 14:52 Ответить
Оставьте их себе. Навечно. Пусть Луке ежедневно представления устраивают. У нас их уже не смотрят нормальные люди.
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31.05.2020 18:04 Ответить
скажите может кто знает,когда заработает разрешительная система мвд ?
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31.05.2020 14:56 Ответить
Собачья мечта - попробуйте сами в намордниках.
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31.05.2020 14:57 Ответить
Если уверен, что короновирус это - страшилка, заразись и зарази родных, чтобы получить коллективный иммунитет...
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31.05.2020 15:00 Ответить
Я сделал тест на антитела - он положительный. (цена вопроса 500 грн. а мне уже за 60)
Я не знаю когда и как, но я уже переболел коронавирусом.
А ты зассал получить иммунитет!
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31.05.2020 17:14 Ответить
Конечно, зассал, ведь у кацапов не других аргументов.
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31.05.2020 17:24 Ответить
Не прикидывайся белорусом, у меня друзья белорусы они умные.
Все всё равно рано или поздно переболеют! Лекарств от вирусов не существует, поэтому только иммунитет.
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31.05.2020 20:30 Ответить
Чтобы узнать - кого ты считаешь умными, ответь на вопросы:
1. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
2. Чему равен квадратный корень из 100?
3. Сколько лет назад родился Иисус Христос?
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31.05.2020 21:23 Ответить
Антитела есть. А иммунитет?
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31.05.2020 18:05 Ответить
Или братскую могилу!
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31.05.2020 19:39 Ответить
смягчение-то наступает, а количество возрастает))) парадокс))
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31.05.2020 16:00 Ответить
Если бы все придерживались требований карантина, а не ложили на них, то давно уже забыли о вирусе. Из-за пофугуистов страдают все.
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31.05.2020 19:43 Ответить
Альберт Камю (август 1937г.): "Всякий раз, как я слышу или читаю политические выступления тех, кто нами руководит, я с ужасом обнаруживаю, что в них нет ни единого человеческого слова. Вечно одни и те же фразы, повторяющие одну и ту же ложь. И если люди к этому привыкают, если народ ещё не растерзал марионеток, это, по моему убеждению, доказывает только одно: люди ни в грош не ставят своё правительство и превращают в игру - да-да, именно в игру - немалую часть своей жизни и своих так называемых жизненных интересов".
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31.05.2020 21:30 Ответить
 
 