В понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантина, - Степанов

С понедельника, 1 июня, в Украине начинается очередной этап смягчения карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов отметил в ходе традиционного брифинга утром в воскресенье, 31 мая.

По его словам, начиная с понедельник, 1 июня, в Украине наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий.

"Хотел бы сосредоточить внимание на том, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.

В связи с этим Минздрав предоставил рекомендации, как обезопасить себя при пользовании этими сервисами.

Министр назвал основные из них для спортивных учреждений:

измерение температуры и обработка антисептиком на входе;

1 человек на 10 кв.м;

запрет на многоразовые полотенца;

работники должны носить маски;

запрещены СПА-зоны и массажи.

Степанов напомнил, что переход на этот этап ослабления смогут осуществить только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

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