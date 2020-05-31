В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст. ФОТО
В Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
В Запорожском СИЗО находятся 700 человек. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 22,5 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. стоимость:
- 570 грн в сутки;
- 1 990 грн - за неделю;
- 3 410 грн - за месяц.
В государственном учреждении "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№ 11)" оборудована 1 камера на 2 лица площадью 14,5 кв.м., стоимость:
- за 1 сутки - 540,00 грн с 1 человека;
- за неделю - 1 900,00 грн с 1 человека;
- за месяц - 3 260,00 грн с 1 человека.
"Финансирование не хватает, и нам нужно его зарабатывать. Мы получали немало жалоб о том, что распределение между камерами коррупционное: в лучшую камеру можно попасть только за взятку. Камеры разные по состоянию, одинаковых камер для всех нет ни в одном городе. убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер - это наши ключевые идеи, стоящие за этим проектом", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.
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вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
и это в тюрьме..
апартаментыкамеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
))
Знав де сів-"сіна" підстелив..
А вот сам суд , и приговор обойдутся уже значительно дороже .
Так что - не завидуйте ...
в фуражках точно ахренели...от такого министра... ))))))