В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст. ФОТО

В Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В Запорожском СИЗО находятся 700 человек. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 22,5 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. стоимость:

- 570 грн в сутки;

- 1 990 грн - за неделю;

- 3 410 грн - за месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

В государственном учреждении "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№ 11)" оборудована 1 камера на 2 лица площадью 14,5 кв.м., стоимость:

- за 1 сутки - 540,00 грн с 1 человека;

- за неделю - 1 900,00 грн с 1 человека;

- за месяц - 3 260,00 грн с 1 человека.





Также смотрите: Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

"Финансирование не хватает, и нам нужно его зарабатывать. Мы получали немало жалоб о том, что распределение между камерами коррупционное: в лучшую камеру можно попасть только за взятку. Камеры разные по состоянию, одинаковых камер для всех нет ни в одном городе. убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер - это наши ключевые идеи, стоящие за этим проектом", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

Читайте: В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст