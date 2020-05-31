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В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст. ФОТО

В Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11 в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 01

В Запорожском СИЗО находятся 700 человек. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 22,5 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. стоимость:
- 570 грн в сутки;
- 1 990 грн - за неделю;
- 3 410 грн - за месяц.

В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 03

В государственном учреждении "Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№ 11)" оборудована 1 камера на 2 лица площадью 14,5 кв.м., стоимость:
- за 1 сутки - 540,00 грн с 1 человека;
- за неделю - 1 900,00 грн с 1 человека;
- за месяц - 3 260,00 грн с 1 человека.

В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 04
В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 05

Также смотрите: Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

"Финансирование не хватает, и нам нужно его зарабатывать. Мы получали немало жалоб о том, что распределение между камерами коррупционное: в лучшую камеру можно попасть только за взятку. Камеры разные по состоянию, одинаковых камер для всех нет ни в одном городе. убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер - это наши ключевые идеи, стоящие за этим проектом", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

В Запорожском СИЗО и Вольнянской колонии появились платные камеры, - Минюст 06

Читайте: В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст

Автор: 

Минюст (1749) СИЗО (1360) Запорожская область (3046) пенитенциарная служба (205)


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Топ комментарии
+9
3 410 грн - за месяц...
вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
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31.05.2020 14:09
+7
Учитесь студенты. Воровать нужно много и тогда сможете не только покупать судей и прокурворов а и покупать себе хорошие апартаменты камеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
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31.05.2020 14:14
+6
Теперь тех, кто платить не хочет, даже в СИЗО не возьмут?
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31.05.2020 14:08
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Теперь тех, кто платить не хочет, даже в СИЗО не возьмут?
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31.05.2020 14:08 Ответить
3 410 грн - за месяц...
вне тюрьмы снять такую квартиру, дае однокомнатку - нереально))
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31.05.2020 14:09 Ответить
в общем эта "хаза" будет нарасхват.. точнее - только у "своих" для начальника колонии
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31.05.2020 14:10 Ответить
там еще и жрачка на халяву.
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31.05.2020 14:20 Ответить
Это с человека) а они там 2-4 местные)
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31.05.2020 15:02 Ответить
все равно.. даже на 2 - всего лишь менее 7 тыс..
и это в тюрьме..
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31.05.2020 15:28 Ответить
приезжайте к нам на "Колыму"....
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31.05.2020 15:19 Ответить
То есть денег нет - сиди в гавне, а украл немножко и поделился - будешь в шоколаде? Равенство всех перед Законом и весьма справедливо
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31.05.2020 14:11 Ответить
Так и есть. А если украл очень много тогда максимум дадут ночной домашний арест и возможность даже заказывать шлюх в погонах из Академии МВС, как Януковощ и его приближенные предпочитал делать. Страна превращается в большую тюрьму, а бандиты и жулики с отбросов и антисоциальных елементов превратились в *уважамых* людей.
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31.05.2020 14:20 Ответить
с того момента как кто взял в Руки Дубину....- и звизданул нею "Соплеменника"...
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31.05.2020 15:21 Ответить
Тобто тепер починається бізнес на утриманні підозрюваних.
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31.05.2020 14:12 Ответить
У порохошавок как всегда возникает буйное недержание, и перекладывание с больной головы на здоровую ибо при ***** Свыночолом этот бизнес приносил навар исключительно патужным рифарматарам...ну это к слову, а я не доктор чтоб лечить неизлечимых дякул...
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31.05.2020 15:26 Ответить
Аваков будет чалиться на верхних нарах, а Геращенко - внизу.
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31.05.2020 14:13 Ответить
оба под нарами будут)
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31.05.2020 14:37 Ответить
цього не буде...- при найгіршому розкладі доживе дольчевіта в Італїї...
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31.05.2020 15:23 Ответить
Абсурд какой-то...
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31.05.2020 14:13 Ответить
У нас камеры как огурчики, в них жить можно!
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31.05.2020 14:13 Ответить
Учитесь студенты. Воровать нужно много и тогда сможете не только покупать судей и прокурворов а и покупать себе хорошие апартаменты камеры и заказывать не только еду из оесторана а и шлюх и наркоту.
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31.05.2020 14:14 Ответить
Якщо вкрав більше 100лимончиків＄-провина не доказуєма..
))
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31.05.2020 14:35 Ответить
украл, выпил, в тюрьму. рамантика...
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31.05.2020 14:26 Ответить
Что и следовало ожидать.После проплаченых ментов,следователей,прокуроров,адвокатов и судьей просто не возможны не частные ,,зоны,,и вип-камеры.Интересно как смортятся ВИП-КАЙЛА для осужденых.А это просто загадка для мировых ученых всего мира.
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31.05.2020 14:29 Ответить
А шо, і ПОПуредникі та нинішня влада вже готуються?
Знав де сів-"сіна" підстелив..
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31.05.2020 14:31 Ответить
А я уже кажется видел такую ВИП-камеру для злостной воровки поле сидения в ней вышла на инвалидной коляске из такого цугундера.
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31.05.2020 14:35 Ответить
Да хотел бы спросить у наших властей,сколько надо наворовать чтобы сидеть в такой камере?
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31.05.2020 14:37 Ответить
P.S.Особенно если по закону Украины предусмотренна конфискация всего имущества.
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31.05.2020 14:39 Ответить
Заметьте как быстро! А за чей счет банкет?
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31.05.2020 14:41 Ответить
Приму заказ на любое преступление только чтобы сидеть в такой камере не мение 8-10 лет.Заинтересованых и гарантирующих такие условия прошу связываться через цензор.Буду очень рад Вам помочь...
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31.05.2020 14:50 Ответить
мораль такова- воруй больше, чтоб хватило на платную камеру, с уки, вы в евросоюз нас ведете, как иван сусанин, так там бесплатные камеры лучше ваших платных, содержать человека в скотском состоянии, ВЕЗДЕ , это все, что вы можете
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31.05.2020 14:53 Ответить
ЗЕКОманда резервує собі на майбутнє умови перебування?
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31.05.2020 14:56 Ответить
https://twitter.com/i/status/1266692750302490624 Дякуэмо,Петро!
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31.05.2020 17:35 Ответить
Алё минюст,вы, хитруны, фоп зарегистрировали,кассаппараты купили,есв платите?это же незаконный отельный бизнес на государственых площадях,вы теперь такой же криминал,как и ваши постояльцы.
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31.05.2020 15:15 Ответить
точно
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31.05.2020 20:35 Ответить
Обіцяні зелені посадки? Вже і бандитів поділи на своїх борів і народних злидарів
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31.05.2020 15:20 Ответить
Вольнянська колонія це колонія з лікарнею для психічно хворих засуджених
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31.05.2020 15:49 Ответить
а бабло за оплату камери звідки?...хоча якщо сяде пенсіонер з пенсією більше 4 тисяч. то гроші чєсні...
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31.05.2020 16:12 Ответить
цена как в 4 звездночном отеле)
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31.05.2020 16:18 Ответить
Теперь и в СИЗО за свои сидеть придется? Думал, хоть там за казенный счет. Рыночные отношения
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31.05.2020 16:27 Ответить
Цены приемлемы. А можно четырем студентам снять камеру? Порядок и тишину гарантируем.
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31.05.2020 16:35 Ответить
Поговорите с постояльцами. Думаю они согласятся, даже денег вам заплатят и за вас сессию сдадут.
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31.05.2020 17:32 Ответить
Теперь за отсидку можно и не париться... Раньше хоть что-то пугало, а сейчас - ???? Пару миллионов баксов намутил, отдал грубо говоря половину и за суд и за камеру.. получил 3-4 года, книжек начитался, спортом назанимался, обдумал что к чему и почему - вышел умный красивый и при бабках... Провоцируют людей на это..
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31.05.2020 16:50 Ответить
Это только начало , и только на время следствия .
А вот сам суд , и приговор обойдутся уже значительно дороже .
Так что - не завидуйте ...
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31.05.2020 17:35 Ответить
І нехай тепер розповідають байки дебілам про "рівність перед Законом"... по ціні ремонту.
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31.05.2020 17:37 Ответить
паханы вапще ребяты--брейвики внатури...у меня дома хуже...ремонт поистрепался..а тут на тебе..
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31.05.2020 18:14 Ответить
Прикольный готельный бизнес!
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31.05.2020 18:27 Ответить
А у меня вопрос к фрик-министру устиции: А вы услуги платных камер рекламируете? На booking.com услуги платных камер уже котируются?
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31.05.2020 20:36 Ответить
У Запорізькому СІЗО і Вільнянській колонії з'явилися платні камери, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 8366

в фуражках точно ахренели...от такого министра... ))))))
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31.05.2020 22:29 Ответить
Це далекоглядне рішення........ як для себе.
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31.05.2020 22:32 Ответить
ТІ ХТО ЗМОЖЕ ЗАПЛАТИТИ ТАКІ ГРОШІ , У В'ЯЗНИЦЯХ НЕ СИДЯТЬ.
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01.06.2020 06:28 Ответить
Скоро з'являться шльондри - наглядачки та підораси - конвоїри. Платні послуги повинні бути різноманітні! Мабуть хтось схоче мінет від Малюськи, МінЮст повинен забезпечити поповнення бюджету.
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01.06.2020 07:25 Ответить
 
 