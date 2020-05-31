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Зеленский пожелал "родным городам" Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Зеленский пожелал

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Киев со 1538-летием, а Кривой Рог с 245-летием, назвав оба города родными для себя.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление президент опубликовал на странице в Facebook.

"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538. Второе - немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Можно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше - маму или папу. В Кривом Роге я родился, а в Киеве окончательно стал именно тем, кем я есть. Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве – самый душистый кофе. В Кривом – вкусный мамин борщ", - написал он.

Зеленский отметил, что в Кривом Роге он дал обет верности своей жене, а в Киеве присягнул на верность украинскому народу. "В обоих случаях я стремился сделать людей счастливыми. И не имеет значения – это один человек или многомиллионная страна. Главное – быть верным своим клятвам каждый день и каждый миг", - подчеркнул он.

Президент пожелал Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми во всех смыслах этого слова: "Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию от заторов и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!"

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Зеленский пожелал родным городам Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки 01

Автор: 

День Киева (34) Зеленский Владимир (20224) Киев (25472) Кривой Рог (1354)


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Топ комментарии
+49
Нехай краще повернеться у Кривий Ріг.
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31.05.2020 14:14
+43
бажаю Кривому Рогу повернути собі, нарешті, те, що висрав
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31.05.2020 14:11
+40
Зеленский пожелал "родным городам" Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки - Цензор.НЕТ 7299
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31.05.2020 14:17
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Зеленский пожелал "родным городам" Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки - Цензор.НЕТ 9352

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31.05.2020 15:13 Ответить
Став ким?Криворогульським сцикливим чмятком по словам одного художника?
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31.05.2020 15:18 Ответить
Шукаєте причину ненависті Зеленського до Порошенка? Вона почалася у 2017 із заборони на в'їзд в Україну ватника з акторського складу «Сватів» і припинення трансляції цього низькосортного продукту. Серіал довелося закривати і Зеленський тоді записував гнівні відосики.
Зеленському було плювати на весь комплекс заходів з інформаційної безпеки для захисту від російського гібридного наступу. Він своїми програмами, фільмами і серіалами, які також частково фінансувались мінкультом РФ, тримав Україну в культурному полі русского міра і заробляв на цьому кошти, достатні щоб витратити 130 мільйонів грн лише на придбання нерухомості в Україні, Великобританії та Італії. В останній - по сусідству з віллами російських олігархів і посадовців.
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31.05.2020 15:26 Ответить
шмаркля,вали з квитками в один кінець на борщ мами Рімми, на її гефілте фіш, шаніки та земелах, та забирай з собою всю свою квартальну криворіжську та дамбаську шоблу, Київ тільки подякує тобі, хай щастить.

P. S. Все це не відміняє пізніше суд і над шмарклею за державну зраду,і над дєрмаком та іншими рашистськими консервами.
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31.05.2020 15:27 Ответить
пишов вин в сраку со своими поздравлениями
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31.05.2020 15:29 Ответить
Зегенерат таки дебил. Киев значительно старше чем официально было заявлено администрацией Брежнева. Когда академика Рыбакова упрекнули в фальсификации даты основания Киева это чмо брезгливо фыркнуло "хохлам и этого хватит"... "День Киева" у нас прижился, но вот об официальной дате основания Киева по кремлевскому календарю образованные люди никогда не вспоминают. Отсюда вывод только один - Зеленский необразованное тупое чмо.
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31.05.2020 15:51 Ответить
А самое главное избавиться от самого плохого, безтолкового президента всех времён и народов.
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31.05.2020 15:54 Ответить
Ой я вас умолляю, в Китаї. в 221 році до РХ вже зрозуміли, що треба шукати розумних на посади серед всіх прошарків, провели стандартизацію ширини вулиць і доріг, повозок, ввели державну систему ієрогліфів заборонили пити сиру воду замість чаю. Тобто, Україна це збіговиську тупих і корумпованих правителів, які профукали 82 млрд. доларів, землю і стратегчні підприємства, а відбір на держслужбу це конкурс у корупції. Тому кладу свій болт на всю цю тупу і некомпетентну владу ідіотів, які чомусь хтось назвав елітою . Ми країна не ляканих гільйотинами олігофренів.
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31.05.2020 16:06 Ответить
це все правда.
Я би ще додав, що по історії та по теорії держави і права така держава нежиттєздатна, або знаходиться лідер або група провідників, які виводять державу на інший рівень, або держава може зникнути.
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31.05.2020 16:27 Ответить
Зеленський побажав "рідним містам" Києву і Кривому Рогу позбутися поганих доріг, заторів і хаотичної забудови - Цензор.НЕТ 1857
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31.05.2020 16:08 Ответить
У таке св"ято і так опустити двоє славетних УКРАЇНСЬКИХ міст.
Какая разница где родилась задница .
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31.05.2020 16:13 Ответить
Денег нет, но вы держитесь
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31.05.2020 16:22 Ответить
"спасибо" жителям кривбасса за президента ......
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31.05.2020 16:27 Ответить
Різануло - уроженець, якесь кацьпсько - маланське!
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31.05.2020 16:27 Ответить
Кому интересны твои откровения-- о борщах,и других пристрастиях..? Неужели это нужно читать,только потому,что ты президент?--...почему жить стали в разы хуже? где выполнение обещаний, раздаваемых перед выборами вагонными нормами?--вот тебе и первая любовь,в этом, Кривом Роге..
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31.05.2020 16:30 Ответить
Пішов він до дупи,малорос. Яке воно щеленеле непотріб, лайно має до Києва. Дякуємо мешканцям Крівбаса за президента пі@араса.
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31.05.2020 16:49 Ответить
Молодец, всё верно сказал.
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31.05.2020 17:14 Ответить
Найкращий подарунок киянам на день Києва - відставка малороського ішака з посади презедента.
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31.05.2020 17:53 Ответить
вова на родину на родину на палестину
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31.05.2020 17:56 Ответить
от Киева: тамбовский волк тебе родной город!
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31.05.2020 18:30 Ответить
У жидів немає Батьківщини а є "зємля обітованная" - притулок куди можна втекти накравши достатньо в гоїв по всьому світі. Які в біса "рідні міста"? Ну ось я, киянин в пятому поколінні і мої предки жили на цій землі і володіли цією землею споконвіку. Жидам взагалі було заборонено володіти українською землею. Так хто такі тут зєлєнські, коломойські. чернівецькі і рабіновичі які служили всім гнобителям української землі - полякам і кацапам - віками? Ось взяти того ж Зє. Воно ж навіть мови і історії не знає проживши тут як "нелох" ціле життя - 42 роки!
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31.05.2020 19:27 Ответить
Зебілів на Цензорі майже не залишилось, як і у житті. Сидять як партизани у засаді, сцуки.
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31.05.2020 19:49 Ответить
они частично стали перешиванками , обсерали Пороха , сейчас стали обсерать Зелю , видят ,что дела не будет
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31.05.2020 20:33 Ответить
Зеля, дорогой, а ты в курсе про застройку того дома, где ТЫ живёшь?
Ну типа в этом доме построено лишних семь этажей сверх согласованной высоты?
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01.06.2020 16:04 Ответить
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