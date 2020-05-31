Драконовский закон о внесении изменений в Налоговый кодекс убьет бизнес, - Олег Ляшко

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 1210) убьет украинских предпринимателей и экономику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".



"Драконовский закон, который убивает бизнес, убивает экономику, делает налогоплательщика априори виноватым, налоговикам предоставляет драконовские полномочия. И любой честный бизнес выгоняет из страны", - сказал Ляшко.

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Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.



Ряд бизнес-ассоциаций ранее критиковали законопроект №1210, отмечая что он содержит большое количество предложений, способных повысить фискальное давление на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.