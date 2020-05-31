Что из декларации Зеленского не попало в новость его пресс-службы: квартиры в Киеве, дом в Италии, отель в Грузии, часы и автомобили

В субботу, 30 мая, пресс-служба Главы государства опубликовала новость о том, что Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Однако многое из того, что указано в декларации, пресс-служба в своем сообщении не отразила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, в новость не попала информация об имуществе президента и его семьи.

Так, согласно декларации на сайте НАПК, в разделе недвижимого имущества указан жилой дом в 353,5 кв.м в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области с участком в 12 соток там же. Дом приобретен еще 2008-м, а участок годом позже — в 2009 году. Квартира в Киеве 131,9 кв.м с двумя паркинг-местами приобретена в 2006-м, а парковочные места — в 2007 году.

Кроме этого, президентом Зеленскими задекларирована квартира в Киеве, купленная в 2007-м, площадью 254 кв.м — но там у него 25% собственности, а 50% принадлежат Борису Шефиру, шеф-редактору и сценаристу студии "Квартал-95", и еще 25% - его брату Сергею Шефиру, который сейчас является первым помощником Зеленского в Офисе президента.

Далее указана еще одна квартира в столице площадью 198,6 кв., купленная в 2009 году (50 на 50 с Сергеем Шефиром).

В 2013 году вместе с парковочным местом Зеленский приобрел квартирк в Крыму, в Ливадии (129,8 кв.м).

Супруга действующего президента Елена Зеленская в октябре 2014 года приобрела еще одну квартиру в Киеве — 284 кв.м.

В октябре 2016 года Зеленский приобрел в собственность еще одну квартиру в Киеве — 269,7 кв.м. с двумя парко-местами.

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Также в декларации указано и заграничное недвижимое имущество президента Зеленского и его семьи: апартаменты 91,9 на курортном острове Джерси неподалеку от Ла-Манша. .

Дом в Италии площадью 413 кв.м в городке Канту в Ломбардии неподалеку от озера Комо приобретен на имя Елены Зеленской в августе 2015 года.

У Зеленских также есть недостроенный дом в Грузии 70 кв.м, зарегистрированный на компанию Film Heritage Inc, которая сама прописана в Белизе в Центральной Америке. Кроме дома, в декларации еще указаны четыре отельных номера в Грузии — с указанием "другое право использования".

Кроме недвижимого имущества в новости пресс-службы президента не указаны предметы роскоши. Так, Владимир Зеленский задекларировал четыре пары часов на себя — Breguet, Tag Heuer, Rolex, Bovet, и три пары на жену — Piaget, Graff и Breguet.

В декларации Зеленского указаны две машины — Range Rover 2016 года выпуска записан на него, а MersedesS 500 4 Matic — на супругу.

Также стоит отметить, что в декларации президента указано право собственности на 38 патентов, торговых марок и знаков, но без указания, каких именно.

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