Прокуратура РФ "назначила" виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин. ДОКУМЕНТ

22 мая 2020 Генпрокуратура РФ подала "оговорки" председателю Федерального агентства железнодорожного транспорта о нарушении законодательства при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

По мнеию Бабина, существет три основные причины, почему оккупантов стало волновать "законность строительства":

Во-первых все понимают риски, связанные с эксплуатацией моста в пассажирском движении. Если произойдет техногенная беда, карательные органы "умоют руки": вот, видите, еще в мае 2020 предупреждали.

Во-вторых Генпрокуратура РФ переводит железнодорожные стрелки не на бенефициара строительства, Героя труда РФ Ротенберга. А на оккупационных чиновников РФ на полуострове, якобы это все именно они нарушили. То есть виновных за возможные проблемы на мосту уже назначили.

Ну и в-третьих все понимают, что движение поездов все равно начнется несмотря на все риски. Поэтому Генпрокуратура РФ устроила маленький скандал и теперь ее ответственные руководители радостно "перекашляют" его с бенефициарами и железнодорожниками.

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"Поскольку распилено на проекте средств много, и прокурорам должно было немного остаться", - подчеркивает Бабин.







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