Прокуратура РФ "назначила" виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин. ДОКУМЕНТ
22 мая 2020 Генпрокуратура РФ подала "оговорки" председателю Федерального агентства железнодорожного транспорта о нарушении законодательства при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив.
Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.
По мнеию Бабина, существет три основные причины, почему оккупантов стало волновать "законность строительства":
Во-первых все понимают риски, связанные с эксплуатацией моста в пассажирском движении. Если произойдет техногенная беда, карательные органы "умоют руки": вот, видите, еще в мае 2020 предупреждали.
Во-вторых Генпрокуратура РФ переводит железнодорожные стрелки не на бенефициара строительства, Героя труда РФ Ротенберга. А на оккупационных чиновников РФ на полуострове, якобы это все именно они нарушили. То есть виновных за возможные проблемы на мосту уже назначили.
Ну и в-третьих все понимают, что движение поездов все равно начнется несмотря на все риски. Поэтому Генпрокуратура РФ устроила маленький скандал и теперь ее ответственные руководители радостно "перекашляют" его с бенефициарами и железнодорожниками.
"Поскольку распилено на проекте средств много, и прокурорам должно было немного остаться", - подчеркивает Бабин.
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А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так, ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету. Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно. ..
Если вдруг слетел Прогресс, виноватые - ЕС.
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!
Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!
Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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русня в Ливии таскает цинковые гробы. Ил-76, 29/05 Домой на рф, кредит выплачен!) Аэродром Бени-Валид.
https://twitter.com/i/status/1266457238098653195
- Нет, пока ещё не было.
- Будут...
зы вперед смертнички, на отдых в Крым по мосту!