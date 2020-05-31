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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Прокуратура РФ "назначила" виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Прокуратура РФ

22 мая 2020 Генпрокуратура РФ подала "оговорки" председателю Федерального агентства железнодорожного транспорта о нарушении законодательства при строительстве железнодорожного перехода через Керченский пролив.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

По мнеию Бабина, существет три основные причины, почему оккупантов стало волновать "законность строительства":

Во-первых все понимают риски, связанные с эксплуатацией моста в пассажирском движении. Если произойдет техногенная беда, карательные органы "умоют руки": вот, видите, еще в мае 2020 предупреждали.

Во-вторых Генпрокуратура РФ переводит железнодорожные стрелки не на бенефициара строительства, Героя труда РФ Ротенберга. А на оккупационных чиновников РФ на полуострове, якобы это все именно они нарушили. То есть виновных за возможные проблемы на мосту уже назначили.

Ну и в-третьих все понимают, что движение поездов все равно начнется несмотря на все риски. Поэтому Генпрокуратура РФ устроила маленький скандал и теперь ее ответственные руководители радостно "перекашляют" его с бенефициарами и железнодорожниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили по Керченскому мосту электричку в Краснодарский край РФ

"Поскольку распилено на проекте средств много, и прокурорам должно было немного остаться", - подчеркивает Бабин.

Прокуратура РФ назначила виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин 01
Прокуратура РФ назначила виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин 02
Прокуратура РФ назначила виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют предателя Аксенова в хищении бюджетных средств, - Бабин


Прокуратура РФ назначила виновных на случай проблем с железнодорожными перевозками по Керченском мосту, - Бабин 04

Автор: 

россия (95361) Керченский мост (392) Бабин Борис (76)


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Топ комментарии
+29
если вдруг упал Протон ,то виновен Вашингтон
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31.05.2020 18:02
+19
если денег не шиша виноваты США
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31.05.2020 18:03
+17
если девки пляшут в храме ,все претензии к Обаме
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31.05.2020 18:09
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Правила форума Совет форумчан
если вдруг упал Протон ,то виновен Вашингтон
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31.05.2020 18:02 Ответить
ну, в них же ж завжди є що відповісти: ауваснєгровлінчуют..!

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA/100012514963476?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODQ1NzA2OTQyODk1M18xMDE1ODQ1NzM2OTAxMzk1Mw%3D%3D Владимир Щербак
А ви так без емоцiй зрозумiйте, кому потрiбнi в США такi безлади, от трохи почитайте за останнi 40 рокiв хто, де та як робив точно такiж безлади перед тим як щось ввести або змiнити, так, ВIРНО, ви вгадали : нквд мгб, кгб, фсб, одним словом росiя та ii дикуни, скоро ж вибори, а трамп пролiтае, а так введе надзвичайний стан та нiяких виборiв, будуть с путлером й надалi мордувати планету. Америка думала, що вона сама-сама, але ж психу та його шiсткам все одно. ..
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31.05.2020 19:02 Ответить
Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін - Цензор.НЕТ 1539
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01.06.2020 08:28 Ответить
Если вдруг упал Протон, кто виновен? - Вашингтон.
Если вдруг слетел Прогресс, виноватые - ЕС.
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31.05.2020 21:30 Ответить
если денег не шиша виноваты США
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31.05.2020 18:03 Ответить
естественно, ведь США отобрали все деньги себе))
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31.05.2020 18:06 Ответить
если девки пляшут в храме ,все претензии к Обаме
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31.05.2020 18:09 Ответить
У тебе закінчився? Жаль... Але допомогти не можемо... Все, що зберігали для "ЗЕдебілів", ми терміново відіслали до "Роскосмосу" - "пердаки змазувать... "Дракон" стикувався з МКС...
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31.05.2020 18:39 Ответить
Невже і батут віддали? Що ж тоді американцям залишиться?
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31.05.2020 18:58 Ответить
Батути у Росії є і свої - вони їх не включали у перелік імпортних товарів, що заборонені до ввезення... А от "Рідини для охолодження ануса" може не вистачить...
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31.05.2020 19:02 Ответить
Тоді в комлект до батута для прискорення - скіпідар. Щоб було повітряне охолодження.
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31.05.2020 19:10 Ответить
Та там і так уже "палає"...
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31.05.2020 19:18 Ответить
Ти свинорилий допоможи собі.Від тебе дуже смердить лайном.Не вживай стільки бо подавишся.
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31.05.2020 20:00 Ответить
То тобі пазухою підходить...Бо так "підгоряє", що не встигає все просочиться крізь штани...
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31.05.2020 20:25 Ответить
Закрий пащеку ,лайно випадає.
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31.05.2020 20:47 Ответить
Не можу дотягнуться до "ВнутріМКАДдя", де ти сидиш, щоб закрить... Та й гидко руки об твою пику бруднить...
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31.05.2020 21:09 Ответить
*****, в бункере, злобно и яростно оттягивает свой "конєц"..
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31.05.2020 18:05 Ответить
Может оторваться...
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31.05.2020 18:38 Ответить
Який "конєц" - хвостик як від кавуна. Там вже, щоб попісяти, за ниточку витягувати треба.
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31.05.2020 19:01 Ответить
Но канец был маленький и не аттягивалсся.
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31.05.2020 23:37 Ответить
И не слова про Яроша и "Правый сектор" . Что-то капская прокуратура не дорабатывает
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31.05.2020 18:06 Ответить
С Кубани должна пойти вода в ж/д цистернах вот они переживают, что мост расшатается
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31.05.2020 18:08 Ответить
Надёжнее воду возить самолётами
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31.05.2020 18:37 Ответить
Эээээ... Если кацап не понял то АбИсню. Если с мостом чАво нибудь случиЦЦА то уже назначили виновного. Уразумел?!
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31.05.2020 18:24 Ответить
начинается переход космонавтов на МКС ,Я пошел смотреть на вторую вкладку
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31.05.2020 18:10 Ответить
Эээ.А тебя сюда не звали😂🌷
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31.05.2020 18:11 Ответить
в августе следующий полет Crew Dragon
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31.05.2020 18:22 Ответить
Мухи и Паук
Паук, взобравшись на *****,
Вел выживания урок:
- Не прячьтесь, Мухи, в розы:
Летают там Стрекозы!
Меж яблонь юркие Стрижи
И Сойки крутят виражи.
Еще росичка… Воробьи -
Враги и Ваши, и мои.
Мышей летучих кормит ночь.
Никто не хочет Вам помочь.
Все в белом свете против Мух,
Лишь я один Ваш лучший друг!

Коль обещают обогреть,
Скорей всего, готова сеть.
От обещаний жди беды:
Вон Крым три года без воды!
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31.05.2020 18:32 Ответить
А ведь завалиться же, как пить дать, причем рано или поздно.
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31.05.2020 18:36 Ответить
Это так по-раССеянски, что даже уточнять ничего не надо.. самое главное про бенефициара всего этого дела не забудьте..
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31.05.2020 18:38 Ответить

Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. (с) Золотой телёнок
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31.05.2020 18:45 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
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https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
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русня в Ливии таскает цинковые гробы. Ил-76, 29/05 Домой на рф, кредит выплачен!) Аэродром Бени-Валид.

https://twitter.com/i/status/1266457238098653195
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31.05.2020 18:47 Ответить
Та в Украине 92% людей как-то Пофуй, кто там переедит или не переедит из-за поребрика на оккупированную Украинскую территорию теперешнего крымнаша. Главное, что-бы Господь свершил по каждому столетнему плану очередное маленькое землетрясение под Керчью и тому мосту настала российская писта-матушка со всеми вытекающими.
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31.05.2020 18:48 Ответить
Як сказав Вінні-Пух, "Это "ж-ж-ж" - неспроста..."
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31.05.2020 18:52 Ответить
Народ, а вообще на этом сайте есть инженеры -строители, и не узкие типа инженерные системы а общего профиля, желательно имеющие опыт в мостостроении..кто-то может сказать что-то внятное по поводу этой ********** херотени...
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31.05.2020 18:54 Ответить
Сказано ж, что умом Россию не понять.
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31.05.2020 19:04 Ответить
Друже, а нафиг тебе инженеры? про хрень геологи точнее расскажут
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31.05.2020 20:43 Ответить
- У вас проблемы с железнодорожными перевозками по Керченском мосту были?
- Нет, пока ещё не было.
- Будут...
Прокуратура РФ "призначила" винних на випадок проблем із залізничними перевезеннями Керченським мостом, - Бабін - Цензор.НЕТ 7657
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31.05.2020 18:56 Ответить
т.е. у прокуратуры паРашы уже есть уверенность в том, что мосту не долго осталось.
зы вперед смертнички, на отдых в Крым по мосту!
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31.05.2020 19:13 Ответить
А на когда запланировано крушение моста? Хорошо бы, чтоб по нему нёсся пассажирский с мацквы....А на встречу ему пассажирский на мацкву...Ото булькнет, брызг будет...
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31.05.2020 20:06 Ответить
Я переконаний в тому що ми таки змусимо демонтувати міст коштом провонаступника **********. Недовго вже лишилось. Амінь.
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31.05.2020 20:13 Ответить
Он сам развалится тот мост...просто еще не было нормальной морозной зимы и ледохода ...винторогим пока везет...
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31.05.2020 20:20 Ответить
Та це було зрозуміло ще до початку будівництва. Кацапи двічі змінювали гости містобудівництва щоб за будь яку ціну побудувати міст на пливунах який мав стати символом "кримнашизму". Але ж падіння мосту перекриє судноплавство через Керченську протоку...
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31.05.2020 20:50 Ответить
Литерный проследовал керченский мост.
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01.06.2020 06:04 Ответить
Я так понял что поезд до коммунизма отправляется. Ждёмс саяно шушенского чуда.
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01.06.2020 10:16 Ответить
 
 