С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

30 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Орехово и Хутор Вильный.

По данным разведки, 30 мая украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 4 кражи, 1 хулиганство и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 62 административных правонарушения.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию линию разграничения въехали 44 человека, а в обратном направлении - 27 человек.