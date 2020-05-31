С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.
С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошлые сутки
30 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Орехово и Хутор Вильный.
По данным разведки, 30 мая украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 4 кражи, 1 хулиганство и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 62 административных правонарушения.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию линию разграничения въехали 44 человека, а в обратном направлении - 27 человек.
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https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен
"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги
https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.