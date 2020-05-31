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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение 31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Новотроицкого противник открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехово враг применил минометы калибра 82 мм.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов нет.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Авдеевки, - Минобороны

Итоги за прошлые сутки

30 мая вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Орехово и Хутор Вильный.

 По данным разведки, 30 мая украинские военнослужащие ранили двух российских оккупантов.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 4 кражи, 1 хулиганство и 3 факта незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 62 административных правонарушения.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию линию разграничения въехали 44 человека, а в обратном направлении - 27 человек.

Автор: 

обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 17:50 Ответить
То що там ваш Вовік в очах у ***** побачив, кажете?
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31.05.2020 17:51 Ответить
Власне відображення, таке саме лайно !!)))
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31.05.2020 17:54 Ответить
А петюня,который лишил Украину всякой возможности сопротивлятся Украину ,вас конечно же не интересуют.Савур могила,Илловайск,вспоминайте.Тогда и в помине не было зелиКушайте не обляпайтесь.
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31.05.2020 17:56 Ответить
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок бажання Коломойського відтиснути електростанцію в Ахмєтова. Він послав туди добробати, а вже потім довелося відправляти їм на допомогу регулярні частини. А так... Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом? Було звільнено дві третини окупованої території.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
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31.05.2020 18:39 Ответить
Надо им гуманитарную помощь отправить несколько трёх литровых банок нормального плана.. сразу добрыми станут, куй на всё забьют и самое главное - головой думать начнут что творят..
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31.05.2020 18:36 Ответить
Такие сводки от так называемых Вооруженных Сил Украины формируют в украинцах комплекс терпил. Нас обстреляли, мы утерлись и радуемся, что никто не погиб, а если погиб, то тихо радуемся, но не я же. Нас обстреливают на нашей же земле и мы только можем это утираться, а нас уже приучили, что это норма. А так называемый "адекватный ответ", это когда за одного нашего уничтожают 100 врагов, и тогда обстрелов станет меньше и если так продолжать обстрелы прекратятся, потому что мы на своей земле, правда за нами.
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31.05.2020 19:51 Ответить
 
 