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Новости Е-декларации госслужащих
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Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 772 960 000 гривен доходов. Львиную долю составили налогообложенные дивиденды в сумме более 606 000 000 гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года - 584 миллионов 414 000 гривен - его вклад в предвыборный фонд. Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что всего в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 млн гривен налогов и военного сбора. Налоги - вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко

"Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн гривен, которые уже в 2020 году потрачены на борьбу с пандемией коронавируса", - отметил в пресс-службе политика.

Отмечается, что относительно движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. "Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными".

"Петр Порошенко прозрачно декларирует собственные имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибиднялся, не скрывал собственных средств", - говорится в сообщении.

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Автор: 

благотворительность (610) декларация (1353) Порошенко Петр (19588)


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Топ комментарии
+45
то-то вислюк оманський как последний жлоб - рекламирует купленные Порох мед.средства
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31.05.2020 19:39
+33
Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 7774
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31.05.2020 19:40
+31
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 794
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31.05.2020 19:43
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Страница 7 из 7
Українці ніяк не можуть второпати, що поки в Україні будуть гебешні і олігархічні, так звані партії, ця країна приречена і кінець її буде апокаліптичним.
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31.05.2020 23:12 Ответить
Тут всё идёт как по писаному.
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31.05.2020 23:17 Ответить
Складається таке враження, що крім Порошенко П.О. в Україні не було більше президентів. Мабуть для багатьох П.Олексійович як ком в горлянці сидить.
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31.05.2020 23:29 Ответить
Оно так бывает, когда импотенты завидуют здоровым, рабы завидуют свободным, нищие попрошайки завидуют самодостаточным.
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31.05.2020 23:32 Ответить
Добавлю...

При этом рабы не хотят получить свободу. Они хотят отобрать свободу у других.
Импотент не может стать здоровым. Он хочет чтобы другие тоже не могли.
Нищие попрощайки не хотят заработать. Они хотят, чтобы с ними делились те, кто уже заработал.

И при этом они люто ненавидят тех, кто их кормит и лоточек из-под них убирает.
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31.05.2020 23:34 Ответить
Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 8549
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31.05.2020 23:52 Ответить
Ну, "саморозвиток" в бандюків вже тридцять років аж зашкалює, тільки от країна, в якій вони так "саморозвинулися", перетворилася на корупційне болото і мафіозний бантустан.
Але їм це дуже подобається і вони хочуть і дальше "саморозвиватися".
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01.06.2020 00:40 Ответить
...золоті слова.
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31.05.2020 23:34 Ответить
Почему же, был еще один такой аферюга - Ющенком называется! За его разворованную "Больницу будущего" тюрьма плачет... а он на пасеке прячется!
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31.05.2020 23:43 Ответить
Шо, лишнехромосомный, пердак после Маска пылает?))
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01.06.2020 00:41 Ответить
Второй день у кацапе**олочей повышенная раздражительность ануса.
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01.06.2020 20:42 Ответить
Гунли, ты, зеленожопый, о зеленожопой фильм фирме, которая спонсируется министерством капапстана
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01.06.2020 00:40 Ответить
молодец Пётр Алексеевич
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01.06.2020 00:11 Ответить
Петре, хіба не сказано якщо зробив добру справу, то мовчати треба, а не піаритись?!І!
Бо не зарахується
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01.06.2020 00:56 Ответить
Глупости! Он молчал все годы президентства о том что делал для Украины, Прочесть об этом
можно было только в издании "дослова.уа".
А СМИ остальные поливали его помоями лжи.... Поооау
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01.06.2020 09:13 Ответить
Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

от бл соевая дебилятина
упертая
написано в форбсе, что мальдивский нахапал 1, 3$ млрд =1,3х27=35,1 млрд грн.
твои 300 лимонов - енто всего несчастный то 1%от 36 млрд !!!

афигенно поделился - 1 капейку с гривни отдал

да не отдал, 100 кратно обокрал укр солдат, охматдеты, школы, болньницы, -
тебя долбодятлаа-а
и
загнал на мальдивский карман
но ты шобла соевая упоротая тупая не усбагоитесь никак

ахахаха
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01.06.2020 01:25 Ответить
ти зедебіл і копійки не дав
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01.06.2020 07:33 Ответить
Петух лагерный,твоего кукареканье не заказывали.Иди покукарекай на лахтинских бродвеях.
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01.06.2020 09:25 Ответить
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:13 Ответить
Кто нибудь еще верит в "слепой траст"?
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01.06.2020 01:37 Ответить
молодец. 8% ему в награду. заслужил.
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01.06.2020 03:54 Ответить
А сколько украл за 5 лет
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01.06.2020 04:13 Ответить
докажи урод
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01.06.2020 07:32 Ответить
Сам привык воровать,поэтому и других подозреваешь! Дерьмовый 73% зебил...
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01.06.2020 09:20 Ответить
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:14 Ответить
Пороx і далі залишається моїм Президентом! крапка
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01.06.2020 07:49 Ответить
Я не порохобот, но то что написано в Форбсе, это туфта. Порошенко не святой, но это при нем переобули батальйоны из "шлепанцев" в ботинки и освободили города.
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01.06.2020 09:07 Ответить
Ну и какого голосовали за Зе?
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01.06.2020 09:15 Ответить
На твой вопрос есть один любопытный ответ,не я придумал:--голосовавшие за ЗЕбила:-эх
они долбообы,и они не понимают что они долбообы,потому что они долбообы
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01.06.2020 09:31 Ответить
Улыбнуло от души....
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01.06.2020 09:38 Ответить
ну ну и рюкзаки дали салдатам
авакоывские

клеили по 240 грн
салдатам продали по 2850 грн
через празоро твоего соевого камандующего

ну и 500% наварил на ремонте укртанков напалам с гладковскими

ну и пашинских не забудь с чешскими бмп по 25 000 $,
проданными палтараку на фронт за 205 000$

но ты соевая дебилятина нипрачто такое не слыхал,
только укргимны на майданавх спевал

ахахаха
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01.06.2020 11:56 Ответить
а срубил в сотни раз больше когда сидел на госсзаказах .подачка лохам ..)))
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01.06.2020 10:02 Ответить
крав міліардами дол а тепер піар на 200 000 чужих грошей
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01.06.2020 10:35 Ответить
Ай и рубанул правдолюб куда там дбр ,і ще й Українською маскується, кацахлу задзвичай какая разница но лучьше российсим .
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01.06.2020 14:42 Ответить
На Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 18:15 Ответить
Лес рубят- щепки летят.
Мародерство і доброчинність - локшина на вуха ідіотам.
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01.06.2020 11:38 Ответить
А скільки Свинарчук потратив на доброчинність чомусь ніхто і не згадає
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01.06.2020 15:24 Ответить
А он мог и не тратить как "слуги" во главе с Зе.
Мы знаем кто помогал: Нова почта, Ярославский, Розетка... кого там ещё забыл?
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01.06.2020 18:40 Ответить
Порох в криминальном мире имеет уважение.
Я знаю что порох в хороших отношениях с некоторыми ворами в законе, Порох серьёзный тип и у него есть серьёзные связи.
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01.06.2020 18:46 Ответить
Правильно Порошенко делает. Когда делал тихо,будучи при власти,быдло не интересовалось и не ценило. А теперь это их еще и раздражает,напоминая кто они и как их поимели.
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01.06.2020 20:46 Ответить
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