Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба

За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.

Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 772 960 000 гривен доходов. Львиную долю составили налогообложенные дивиденды в сумме более 606 000 000 гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года - 584 миллионов 414 000 гривен - его вклад в предвыборный фонд. Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что всего в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 млн гривен налогов и военного сбора. Налоги - вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

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"Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн гривен, которые уже в 2020 году потрачены на борьбу с пандемией коронавируса", - отметил в пресс-службе политика.

Отмечается, что относительно движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. "Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными".

"Петр Порошенко прозрачно декларирует собственные имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибиднялся, не скрывал собственных средств", - говорится в сообщении.

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