Порошенко потратил на благотворительность и социальные проекты 300 млн гривен, - пресс-служба
За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.
Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 772 960 000 гривен доходов. Львиную долю составили налогообложенные дивиденды в сумме более 606 000 000 гривен. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.
Подавляющая часть расходов Порошенко прошлого года - 584 миллионов 414 000 гривен - его вклад в предвыборный фонд. Петр Порошенко - единственный кандидат в президенты, который в 2019 году сам профинансировал свою кампанию собственными, прозрачного происхождения средствами, из которых предварительно были уплачены все налоги. Так же, как и на президентских выборах 2014 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что всего в 2019 году Порошенко самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 млн гривен налогов и военного сбора. Налоги - вторая по величине статья расходов Порошенко за прошлый год. Как физическое лицо он является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
"Общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в прошлом году составили около двухсот миллионов гривен. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно поэтому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн гривен, которые уже в 2020 году потрачены на борьбу с пандемией коронавируса", - отметил в пресс-службе политика.
Отмечается, что относительно движимого и недвижимого имущества, существенных изменений в декларации по сравнению с декларацией за 2018 год не произошло. "Кроме ареста коллекции картин, который произошел во время штурма спецназом ГБР Национального центра народной культуры "Музей Гончара" и обыска, которые были признаны судом незаконными".
"Петр Порошенко прозрачно декларирует собственные имущество и доходы с середины 90-х годов и является добросовестным налогоплательщиком. В отличие от большинства политиков, он никогда не прибиднялся, не скрывал собственных средств", - говорится в сообщении.
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При этом рабы не хотят получить свободу. Они хотят отобрать свободу у других.
Импотент не может стать здоровым. Он хочет чтобы другие тоже не могли.
Нищие попрощайки не хотят заработать. Они хотят, чтобы с ними делились те, кто уже заработал.
И при этом они люто ненавидят тех, кто их кормит и лоточек из-под них убирает.
Але їм це дуже подобається і вони хочуть і дальше "саморозвиватися".
Бо не зарахується
можно было только в издании "дослова.уа".
А СМИ остальные поливали его помоями лжи.... Поооау
от бл соевая дебилятина
упертая
написано в форбсе, что мальдивский нахапал 1, 3$ млрд =1,3х27=35,1 млрд грн.
твои 300 лимонов - енто всего несчастный то 1%от 36 млрд !!!
афигенно поделился - 1 капейку с гривни отдал
да не отдал, 100 кратно обокрал укр солдат, охматдеты, школы, болньницы, -
тебя долбодятлаа-а
и
загнал на мальдивский карман
но ты шобла соевая упоротая тупая не усбагоитесь никак
ахахаха
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
они долбообы,и они не понимают что они долбообы,потому что они долбообы
авакоывские
клеили по 240 грн
салдатам продали по 2850 грн
через празоро твоего соевого камандующего
ну и 500% наварил на ремонте укртанков напалам с гладковскими
ну и пашинских не забудь с чешскими бмп по 25 000 $,
проданными палтараку на фронт за 205 000$
но ты соевая дебилятина нипрачто такое не слыхал,
только укргимны на майданавх спевал
ахахаха
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
Мародерство і доброчинність - локшина на вуха ідіотам.
Мы знаем кто помогал: Нова почта, Ярославский, Розетка... кого там ещё забыл?
Я знаю что порох в хороших отношениях с некоторыми ворами в законе, Порох серьёзный тип и у него есть серьёзные связи.