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Новости Агрессия России против Украины
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Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Более шести лет руководство России разжигает конфликт на востоке Украины, угрожая жизни местного населения, разрушая критически важную инфраструктуру, от которой зависят миллионы людей. Несмотря на воздействие COVID-19 по всему региону, российская агрессия не ослабевает.

Об этом говорится в заявлении посла Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймса Гилмора, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миссии США.

"Не следует заблуждаться - конфликт на востоке Украины не является "внутренним". Украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева в самые трудные зимние месяцы 2013 и 2014 годов, требуя подотчетного правительства. Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт - в попытке вернуть Украину под влияние Кремля", - заявил посол, отмечая сегодняшнее стремление "авторитарной России" "к господству над своими соседями".

"Если бы Кремль прекратил это вредоносное поведение, он нашел бы руку дружбы почти везде. Вместо этого российское правительство ведет свою страну по пути, на котором у нее нет друзей. Факт заключается в том, что так называемые марионеточные "власти" на подконтрольной России территории восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы. Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных", - подчеркивает Гилмор.

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Он высказал уверенность, что "Россия пойдет на многое, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства-участники".

"Вся тяжесть ответственности за этот конфликт ложится на Кремль. Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и попытку аннексии Крыма. В то время как Москва безуспешно пытается скрыть свою роль в этом конфликте, утверждая, что она является сторонним наблюдателем, силы ее приспешников на востоке Украины продолжают вести боевые действия и ограничивать передвижение персонала Специальной мониторинговой миссии", - напомнил посол.

Он подчеркнул, что США не потерпит "усилий, направленных против членов этой Миссии, будь то огонь из стрелкового оружия, артобстрелы или тонко завуалированные угрозы со стороны вооруженных представителей сил, возглавляемых Россией".

"Мы отвергаем утверждение России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму. С тех пор как так называемые "зеленые человечки" впервые появились в Крыму в 2014 году, российский режим предпринимает решительные шаги по ущемлению прав крымских татар и других украинцев, в результате чего десятки тысяч человек покинули полуостров. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в отношении религиозных меньшинств в Крыму", - сообщил Гилмор.

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Он призвал РФ прекратить этот фарс, вернуть Украине полный контроль над Крымом и вывести свои войска и технику из восточной Украины.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией", - заявил Гилмор.

Он также сообщил, что санкции в отношении РФ будут оставаться в силе до выполнения ею своих международных обязательств.

Автор: 

Крым (26364) ОБСЕ (4871) США (26401) Донбасс (26955) Гилмор Джеймс (23)


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Топ комментарии
+25
Коли ж ми такі слова почуємо від прєзєдєнта?
І, чи взагалі, можемо на таке сподіватися...
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31.05.2020 19:35
+20
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 19:48
+17
Вiд президента - так, а при чому тут губернатор малоросiї до президента України? Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 6259
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31.05.2020 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Коли ж ми такі слова почуємо від прєзєдєнта?
І, чи взагалі, можемо на таке сподіватися...
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31.05.2020 19:35 Ответить
и шо от этого изменится ? Петя 5 лет круглосуточно бубнил об агрессоре и оккупации, шо путлер "вот-вот нападе", и каков результат ? Языком трепать - это не мешки ворочать. Зеленский предпочитает не трепаться, а делать дело. И я лично верю ему - Донбасс вернётся уже в этом году !
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31.05.2020 19:45 Ответить
сгинь , брехло
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31.05.2020 19:51 Ответить
Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 2653
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31.05.2020 23:34 Ответить
Так таки так.Але до нинішніх в Америці сиділо чорне слабе доробало.Саме тоді свинособаки України напротестували на десятки тисяч жертв.Зараз їх і відправили на помийницю.Відправлять скоро і їхніх кураторів байданутих,бо саме вони радикалізують ситуацію,аби нею скористалися ісламісти та рашисти,котрі,як раніше окупували Крим,так і зараз вже відправили 14-ть бомбардувальників через Іран,Сирію до Лівії,для окупації тамтешньої "нафтянки"https://***********.com/News/world/archives/2020/05/31/2003737370
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01.06.2020 05:06 Ответить
Вiд президента - так, а при чому тут губернатор малоросiї до президента України? Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 6259
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31.05.2020 19:45 Ответить
Трепло он ! Только языком и чесал, но НИЧЕГО не сделал для освобождения оккупированных территорий. За 5 лет !
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31.05.2020 19:51 Ответить
ты помогаешь из Ольгино , сразу видно
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31.05.2020 19:52 Ответить
Движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией. Об этом в воскресенье, 31 мая, заявил в своем https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267129644228247552 Twitter президент Америки https://lenta.ru/tags/persons/tramp-donald/ Дональд Трамп , не раскрывая подробностей.
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31.05.2020 20:43 Ответить
антифа - новоявленные фашисты с красным подкрасом.
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31.05.2020 23:56 Ответить
Зато Моника сделал. освободил кое-какие территории от Украинцев.
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31.05.2020 22:49 Ответить
Ні, бо він смотрєл в глаза ***** і увідєл там мір
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31.05.2020 19:46 Ответить
для начала в стране должен БЫТЬ президент, а его нет.
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31.05.2020 20:04 Ответить
Мабуть почуємо тоді, коли ми оберемо Президента, а не ганчірку
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01.06.2020 00:00 Ответить
малацца Gilmour... shine on you crazy diamond)))
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31.05.2020 19:39 Ответить
Слава США!!!
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31.05.2020 19:42 Ответить
Та нехай нарешті хоч щось реальне зроблять, а не тільки в ОБСЄ тріпаються із своїми "озабочєнностями".
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31.05.2020 19:51 Ответить
А 73,22% тут ніпрічом...
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31.05.2020 19:58 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

"Гражданская война в Украине" это когда врачи российского города Гуково признаются на камеру что вывозили "трехсотых" с территории Украины. А еще сообщили что им запретили об этом говорить и обещали заплатить "боевые", но в итоге кинули на деньги

https://twitter.com/i/status/1266713627635179520
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31.05.2020 19:48 Ответить
И это правильно, что кинули. Еще и конфисковать все у них надо.
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01.06.2020 00:31 Ответить
влажные мечты очередного ленинградского " итальянца "
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31.05.2020 19:53 Ответить
а агент кдб-фсб трампс під агєнтурной клічкой"рижий" та "замирювач *****" зіленській згодні с паном Гілмором...?
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31.05.2020 19:50 Ответить
Трамп на сентябрь , приглашает путина на Самит . Думаю к этому времени все уляжется и будит зачищено до границы.С Крымом попозжее.
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31.05.2020 19:51 Ответить
А мовою,теж саме😂🌷
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31.05.2020 20:00 Ответить
Держдепу на шостому році очі відкрились!?
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31.05.2020 19:53 Ответить
сразу напряглись троляки ***** при словах об агрессии московии , задавят вас амеры как щенков
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31.05.2020 19:54 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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31.05.2020 20:08 Ответить
Саме так.

Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8703
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31.05.2020 21:26 Ответить
Американцы таки убили одного украинца в Ираке, выстрелив по нему из Абрамса.
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01.06.2020 08:39 Ответить
А у нас "сивохи" заявляють про громадянський конфлікт і причому нахабно і безкарно.
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31.05.2020 20:10 Ответить
Біда в тому, що українські дипломати, мовчать.
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31.05.2020 20:17 Ответить
За всех не скажу, а посол в Германии очень даже не молчит.
https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin
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31.05.2020 20:57 Ответить
_Наконец-то вещи начали (почти) называть прямо, без эзопового словоблудия, своими именами. Много бед происходит от того что политики и дипломаты называют вещи как угодно, но не своими именами.
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31.05.2020 20:15 Ответить
Вибрали ті, чиї сини протирають штани по охфісах, а не на кордонах без зброї, з наказом не стріляти.
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31.05.2020 20:27 Ответить
Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт - в попытке вернуть Украину под влияние Кремля" как и недопущение Украины ни в ЕС ни в НАТО , и для этого использовали своих немецко-французских подельников в Европе,которые в Минске отрезали часть Украины под создание ордло,целью которой была и есть война с Украиной финансируемая рашистом ,его оружием и при помощи его инструкторов...
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31.05.2020 20:36 Ответить
США видя, что Украина оказалась в руках предателей, сами стали защищать её на международной арене.
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31.05.2020 20:53 Ответить
США - наше самое действенное оружие против путинской агрессии. Нам надо беречь хорошие отношения с США.... Без этого партнёрства нам будет очень сложно...
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31.05.2020 22:01 Ответить
Многоножка колорадская
Увесь тягар відповідальності за війну на сході України й окупацію Криму лежить на Росії, - посол США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 7783
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31.05.2020 22:09 Ответить
Ну все ..зараз Трамп цього чувака згноїть за наїзд на улюблену підаРашку
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31.05.2020 22:15 Ответить
Нет уже сил в очередной раз читать эти озабоченности и про недосанкции.
САНКЦИИ когда введёте? Настоящие. Действенные.
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31.05.2020 22:20 Ответить
скажите это сцыкуну, он еще не знает.
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31.05.2020 22:25 Ответить
...марионеточные "власти" на подконтрольной России территории восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы. Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных", - подчеркивает Гилмор. Источник: https://censor.net/n3199123

БРАВО Гілмор!
Одна з найголовніших провин попередньої нашої влади, це її відмова від створення, затвердження на найвищому державному рівні, і представлення державам-учасникам Будапештського формату повного реєстру наших озброєнь на Донбасі на початок 2014 року. А їх там майже не було. Це б взагалі відібрало в путіна будь-які шанси відсторонюватися та прикидатися посередником. І як ми бачимо, США підтримали б такий підхід.
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31.05.2020 22:45 Ответить
Слава Америке, слава американцам - истинным победителям во 2 Мировой! без них. без их тушенки, ботинков, самолетов, шинелей, вооружения, стратегического сырья... совок сконал бы самое позднее в средине 42 года. а кремлевские гниды обвешались колорадскими шнурками и воображают...
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31.05.2020 23:38 Ответить
Мордор розпалює конфлікти в Україні вже 29-ть років і тільки 5-ть років так безкарно через слабкого обманчика в США,правління якого відригається Штатам сьогодні.Хочете реваншу-вибирайте ліваків до влади.
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01.06.2020 05:47 Ответить
 
 