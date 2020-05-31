Вся тяжесть ответственности за войну на востоке Украины и оккупацию Крыма лежит на России, - посол США в ОБСЕ Гилмор

Более шести лет руководство России разжигает конфликт на востоке Украины, угрожая жизни местного населения, разрушая критически важную инфраструктуру, от которой зависят миллионы людей. Несмотря на воздействие COVID-19 по всему региону, российская агрессия не ослабевает.

Об этом говорится в заявлении посла Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймса Гилмора, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миссии США.

"Не следует заблуждаться - конфликт на востоке Украины не является "внутренним". Украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева в самые трудные зимние месяцы 2013 и 2014 годов, требуя подотчетного правительства. Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт - в попытке вернуть Украину под влияние Кремля", - заявил посол, отмечая сегодняшнее стремление "авторитарной России" "к господству над своими соседями".

"Если бы Кремль прекратил это вредоносное поведение, он нашел бы руку дружбы почти везде. Вместо этого российское правительство ведет свою страну по пути, на котором у нее нет друзей. Факт заключается в том, что так называемые марионеточные "власти" на подконтрольной России территории восточной Украины не существовали бы без прямой поддержки Москвы. Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных", - подчеркивает Гилмор.

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Он высказал уверенность, что "Россия пойдет на многое, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства-участники".

"Вся тяжесть ответственности за этот конфликт ложится на Кремль. Ни Соединенные Штаты, ни Украина, ни какой-либо другой член этого Постоянного совета не несут ответственности за конфликт на востоке Украины или за оккупацию и попытку аннексии Крыма. В то время как Москва безуспешно пытается скрыть свою роль в этом конфликте, утверждая, что она является сторонним наблюдателем, силы ее приспешников на востоке Украины продолжают вести боевые действия и ограничивать передвижение персонала Специальной мониторинговой миссии", - напомнил посол.

Он подчеркнул, что США не потерпит "усилий, направленных против членов этой Миссии, будь то огонь из стрелкового оружия, артобстрелы или тонко завуалированные угрозы со стороны вооруженных представителей сил, возглавляемых Россией".

"Мы отвергаем утверждение России о том, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму. С тех пор как так называемые "зеленые человечки" впервые появились в Крыму в 2014 году, российский режим предпринимает решительные шаги по ущемлению прав крымских татар и других украинцев, в результате чего десятки тысяч человек покинули полуостров. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися репрессиями в отношении религиозных меньшинств в Крыму", - сообщил Гилмор.

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Он призвал РФ прекратить этот фарс, вернуть Украине полный контроль над Крымом и вывести свои войска и технику из восточной Украины.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией", - заявил Гилмор.

Он также сообщил, что санкции в отношении РФ будут оставаться в силе до выполнения ею своих международных обязательств.