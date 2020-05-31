Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, к участию допущены 17 кандидатов, документы которых соответствуют требованиям. Собеседования будут открытыми и прозрачными, а их видеозапись будет выложена в Интернет.
"Законодательством предусмотрено, что я как человек, который должен сделать этот отбор, могу из этих 17 человек определить кандидатов, с которыми провести собеседование. Но чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами. Это будет сделано 2 июня", - отметил глава министерства Максим Степанов.
По словам министра здравоохранения, для него не имеет значения фамилия победителя отбора, а главное - чтобы это был эффективный менеджер.
Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.
Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.
Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ви плять здуріли чи що, народ вже на цирлах без масок?