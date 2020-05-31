Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, к участию допущены 17 кандидатов, документы которых соответствуют требованиям. Собеседования будут открытыми и прозрачными, а их видеозапись будет выложена в Интернет.

"Законодательством предусмотрено, что я как человек, который должен сделать этот отбор, могу из этих 17 человек определить кандидатов, с которыми провести собеседование. Но чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами. Это будет сделано 2 июня", - отметил глава министерства Максим Степанов.

По словам министра здравоохранения, для него не имеет значения фамилия победителя отбора, а главное - чтобы это был эффективный менеджер.

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Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.