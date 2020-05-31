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Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов

Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 июня проведет собеседования с кандидатами на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, к участию допущены 17 кандидатов, документы которых соответствуют требованиям. Собеседования будут открытыми и прозрачными, а их видеозапись будет выложена в Интернет.

"Законодательством предусмотрено, что я как человек, который должен сделать этот отбор, могу из этих 17 человек определить кандидатов, с которыми провести собеседование. Но чтобы не было никаких спекуляций, я решил провести собеседование со всеми 17 лицами. Это будет сделано 2 июня", - отметил глава министерства Максим Степанов.

По словам министра здравоохранения, для него не имеет значения фамилия победителя отбора, а главное - чтобы это был эффективный менеджер.

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Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Автор: 

конкурс (1142) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171)


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Так рост ковида. Смерть наступает. Карантин продлить на 2 года. Какие собеседование? Все в погреб!
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31.05.2020 22:33 Ответить
Є відчуття що співбесіду вже провели. І не Степанов. І навіть не в Україні.
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31.05.2020 22:48 Ответить
Ще одна посада на статки?
Та ви плять здуріли чи що, народ вже на цирлах без масок?
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31.05.2020 22:50 Ответить
Ой, а сообщили как вовремя... кто успеет подать документы? - естественно те кто в теме уже подали... противно такую новость от власти даже читать... фу-фу-фу ... у них 100 % уже есть "победитель" конкурса
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31.05.2020 22:55 Ответить
Ну конечно........ не было просто того кто Степанову бы подошел
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01.06.2020 05:13 Ответить
Яка спібесіда кого з ким? Тупих дєвочек з конкурсантами, Які будуть писмові завдання чи тести? Чи просто поговрять про погоду, про хабарі і подвиляці одини одноу в очі. Тупі барани будуть робити відбір за незрозумілим критерієм казнокрадів і олігофренів. Де можна почитати які сформовані питаня до конскурсанітів? Чомусь цю корупційну дупу хтось назвав конкурсом
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01.06.2020 06:36 Ответить
 
 