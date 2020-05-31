РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5222 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
34 882 207

У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Боец 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский находился на военном объекте, расположенном примерно в тысяче метров от админграницы с оккупированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку от расположения военнослужащего до данного объекта были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", - рассказал Шевченко.

Он отметил, что вместе с Евгением Добринским были еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов - это Военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", – добавил Шевченко.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Автор: 

Крым (26364) похищение (1684) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Амуниция на посту не снимается в принципе если что, опыт не позволяет.
А вот от главного вопроса всех увели, как так получилось что дрг противника так глубоко лазит? Может кто-то просто запретил стрелять!
Почему в сми не рассказывают что за ответный огонь сбу сейчас пугает тюрьмой! Спасибо кварталовцу за связывание рук ВСУ 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠
показать весь комментарий
31.05.2020 23:36
+40
Нынешнему руководству страны веры нет : уже стало нормой сообщать противоречащие сведения. Или таким путём тестируется реакция общественности? Что проглотят, а что нет?
показать весь комментарий
31.05.2020 23:19
+36
Шо это за ДШБ, если из группы вооруженных бойцов русня умыкнула одного без выстрела?
показать весь комментарий
31.05.2020 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну, какие французы вояки, это все поняли во 2-ю мировую войну...
Постреляли, потом сели в лодки и уплыли.
показать весь комментарий
02.06.2020 03:47 Ответить
Ну, какие французы вояки, это все поняли во 2-ю мировую войну...
А в первую мировую?
показать весь комментарий
02.06.2020 11:16 Ответить
Як не крути, а в парі, що міністр оборони нагородив старого сепара Вілкура медалькою - це вже повний п... від зебанди!!!
https://wz.lviv.ua/news/413707-ministr-oborony-taran-nahorodyv-vilkula-pryhotuvatysia-medvedchuku Міністр оборони Таран нагородив Вілкула. Приготуватися Медведчуку?
https://wz.lviv.ua/news/413707-ministr-oborony-taran-nahorodyv-vilkula-pryhotuvatysia-medvedchuku
показать весь комментарий
01.06.2020 22:38 Ответить
«Так плюють в обличчя справжніх героїв, що загинули, добровольців, яких вже немає з нами, але які не отримали жодної нагороди від держави…Плюнути на всі військові сили.Щоб так скривдити всіх патріотів України, як це зробив міністр оборони Зеленського, треба ще постаратися. Як взагалі можна було нагородити члена Опозиційного блоку, колишнього члена Партії регіонів і КПСС, який із сином усі роки війни заперечував агресію РФ?Таран, часи тої армії, коли нагороди видавали різним знайомим комуністам, закінчилися весною 2014 року".
показать весь комментарий
01.06.2020 22:40 Ответить
І де вони стільки аких "кадрів" беруть?!
показать весь комментарий
01.06.2020 22:42 Ответить
Я его туда не посылал и ничего ему не должен - Зеля.
показать весь комментарий
02.06.2020 17:45 Ответить
ничего удивительного, в стране не служивший уклонист, говнокомандующий. просто надо не стрелять и козлорылые мишибратья)))))мир, дружба, жвачка))))
показать весь комментарий
03.06.2020 11:41 Ответить
Страница 3 из 3
 
 