У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Боец 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский находился на военном объекте, расположенном примерно в тысяче метров от админграницы с оккупированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии сообщил начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку от расположения военнослужащего до данного объекта были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе, имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии", - рассказал Шевченко.

Он отметил, что вместе с Евгением Добринским были еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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"В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов - это Военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР", – добавил Шевченко.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.