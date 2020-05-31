Желающие перевозить посылки через украинско-венгерскую границу должны официально оформить этот вид деятельности, - глава Закарпатской ОГА Петров

Уплата таможенных платежей при пересечении границы позволит наполнять бюджет Закарпатской области.

Об этом заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Сергей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Он сообщил, что 27 мая дал поручение правоохранительным органам усилить контроль за перемещением "бусиков", которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины.

"У таможенного поста была выставлена ​​мобильная группа, которая контролировала законность декларирования, таможенное оформление товаров", - сообщил глава ОГА.

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И таможенники приостановили пропуск без оформления.

"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем на территории международного пункта пропуска "Тиса" началась с необходимости декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом так называемых частных посылок. Благодаря измельчению крупной партии товара и перевозки его под видом посылок, платя определенную мзду, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не бюджет", - констатировал чиновник.

По его информации, схема заработала с момента снятия карантинного ограничения. Петров подчеркнул, что в соответствии с приоритетами, поставленными перед ним во время назначения президентом Владимиром Зеленским, "одна из топовых проблем, которую я должен решить совместно с правоохранителями - это уплата таможенных платежей при пересечении границы".

"За эти средства мы сможем заполнять бюджет, строить школы, садики, дороги, которыми пользуемся мы все. Перевозчики, которые хотят транспортировать посылки, должны официально оформить этот вид деятельности. Я готов им в этом способствовать. Мы начинаем ломать коррупционные схемы. Платежи должны быть официальными и прозрачными", - сказал глава ОГА.

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Напомним, утром 31 мая в пункте пропуска "Тиса" перевозчики заблокировали движение через украинско-венгерскую границу. Они отказывались растамаживать товар, который завозили в Украину. Движение на КПП восстановлено с часа дня.