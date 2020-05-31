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Новости
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Желающие перевозить посылки через украинско-венгерскую границу должны официально оформить этот вид деятельности, - глава Закарпатской ОГА Петров

Желающие перевозить посылки через украинско-венгерскую границу должны официально оформить этот вид деятельности, - глава Закарпатской ОГА Петров

Уплата таможенных платежей при пересечении границы позволит наполнять бюджет Закарпатской области.

Об этом заявил глава Закарпатской облгосадминистрации Сергей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Он сообщил, что 27 мая дал поручение правоохранительным органам усилить контроль за перемещением "бусиков", которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины.

"У таможенного поста была выставлена ​​мобильная группа, которая контролировала законность декларирования, таможенное оформление товаров", - сообщил глава ОГА.

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И таможенники приостановили пропуск без оформления.

"Ситуация, которую мы сейчас наблюдаем на территории международного пункта пропуска "Тиса" началась с необходимости декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами. Это товары, которые приобрели наши соотечественники в Италии и направляют в Украину под видом так называемых частных посылок. Благодаря измельчению крупной партии товара и перевозки его под видом посылок, платя определенную мзду, удавалось избегать официальных платежей. Деньги попадали в карманы коррупционеров, а не бюджет", - констатировал чиновник.

По его информации, схема заработала с момента снятия карантинного ограничения. Петров подчеркнул, что в соответствии с приоритетами, поставленными перед ним во время назначения президентом Владимиром Зеленским, "одна из топовых проблем, которую я должен решить совместно с правоохранителями - это уплата таможенных платежей при пересечении границы".

"За эти средства мы сможем заполнять бюджет, строить школы, садики, дороги, которыми пользуемся мы все. Перевозчики, которые хотят транспортировать посылки, должны официально оформить этот вид деятельности. Я готов им в этом способствовать. Мы начинаем ломать коррупционные схемы. Платежи должны быть официальными и прозрачными", - сказал глава ОГА.

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Напомним, утром 31 мая в пункте пропуска "Тиса" перевозчики заблокировали движение через украинско-венгерскую границу. Они отказывались растамаживать товар, который завозили в Украину. Движение на КПП восстановлено с часа дня.

Автор: 

таможня (1958) пункт пропуска (675) Петров Алексей (18) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+8
А в якому законі сказано про такий вид діяльності?
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31.05.2020 23:51
+7
Не мели дурної. Зебанда гребе крупняк. А ці дрібні перевозчики заробляють проти акул мізер.
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31.05.2020 23:45
+7
Поверь, я хорошо знаю этих малоимущих, малоимущие в Украине работают, а другие за границей на стройках и тд. мучаются, а эти на бусах самые хитрожопые.
Для посылок есть почта, пусть себе оформляют почтовые службы, платят как другие, и возят
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01.06.2020 00:17
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Т.е. нужно занести кому то)))
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31.05.2020 23:37 Ответить
На то и карантины и все остальное рассчитано. Сан врачи гелики купят к осени. Ляшко яхту или 2 яхты. Эта гоп компания заточена со всего иметь долю.
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01.06.2020 00:07 Ответить
Красава, накінець-то!!!
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31.05.2020 23:38 Ответить
Ну вы поняли. Рюкзакову платите процент и проезжайте.
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31.05.2020 23:39 Ответить
ппц та обявляйте "вспишку макаронавірусу" і закривайте всю область знову на замок.дебілоїди зелені.
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31.05.2020 23:40 Ответить
Давно пора було, прикрити цей прохідний двір
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31.05.2020 23:41 Ответить
Не мели дурної. Зебанда гребе крупняк. А ці дрібні перевозчики заробляють проти акул мізер.
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31.05.2020 23:45 Ответить
проходной двор (как пишеш)олигархат прикрыть не даст(там контейнерами воруют и ничего не платят!!)а вот для ,,мелочи"тот же олигархат и ФОРТОЧКУ для малоимущих прикрывает!!(над этим не подумал)
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01.06.2020 00:07 Ответить
Поверь, я хорошо знаю этих малоимущих, малоимущие в Украине работают, а другие за границей на стройках и тд. мучаются, а эти на бусах самые хитрожопые.
Для посылок есть почта, пусть себе оформляют почтовые службы, платят как другие, и возят
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01.06.2020 00:17 Ответить
со стороны оно всегда хорошо видно!!и как известно ,,в чужих руках ОН как правило толще" и поверь!!хорошо знать!!и ,,это всё хорошее на себе прочувствовать"тоже поверь что совершенно не сопоставимые разницы.(я тоже многое знаю!!но и настолько многое не хотел бы чтоб пришлось самому это всё реально испытать)
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01.06.2020 00:30 Ответить
Организаторов нужно отлавливать.
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31.05.2020 23:43 Ответить
Це крупний бізнес пролобіював дрібних продавців імпорту. Аби не мати конкурентів. Наголосували собі жабоокого?!!!
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31.05.2020 23:43 Ответить
Можно подумать деньги из бюджета идут не в карманы коррупционеров. Так платили на месте таможенникам, а теперь будут оптом в оффшоры переводить воры прямо из бюджета.
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31.05.2020 23:50 Ответить
А в якому законі сказано про такий вид діяльності?
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31.05.2020 23:51 Ответить
у кЄшо-зЄ- корупційному....- "Друзям Все - опонентам Закон....Лохам та Гоям МАЦУ на вуха"
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01.06.2020 11:02 Ответить
Страна в смартфоне))) Геноцид от сан врачей - взятки, мусора - взятки, налоговая - взятки, карантин всех сделал нищими, а ставленники клоуна не дают хоть как то выжить.
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31.05.2020 23:55 Ответить
Уплата таможенных платежей при пересечении границы позволит наполнять бюджет Закарпатской области Источник: https://censor.net/n3199137 он в своём уме??(такое заявить)получается наполни карман таможенника,с уважением наполни карман погранца и не забудь о кармане СБУшника и вприпрыжку бюджет пополнять!!не без того что в обе стороны и независимо какая поездка деловая,частная,гостевая и т.д. и т.п.)
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01.06.2020 00:03 Ответить
лохи верят ... ага
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01.06.2020 00:16 Ответить
Стоп , стоп когда чиновник заявляет: " ... Я готов им в этом способствовать." имеет место быть коррупционной составляющей . Это , что просто передел смотрящих ? Источник: https://censor.net/n3199137
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01.06.2020 02:24 Ответить
Хочет получить мзды
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01.06.2020 02:56 Ответить
ну вот, нашли статью дохода, а фуры с товаром, например для эпицентра как ездили ,так и ездят и платят копейки
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01.06.2020 06:55 Ответить
Епіцентр працює по іншій схемі, як і всі оптовики пункт пропуску він проходить без проблем все рішається на місцевій таможні, а потім щей Епіцентр стає екпортером товару, інтересно що він виробляє на експорт???? Звідки йому вертають ПДВ, сплачене при імпорті
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01.06.2020 08:11 Ответить
А таможенные пошлины это уже местные бюджеты??
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01.06.2020 07:08 Ответить
Они ирают с огнем люди голодные злые а они налоги собирают
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01.06.2020 07:22 Ответить
Реально у нас уже не має фур по заниженій вартості, фірми на опті як продавали лівак так і продають, не має відкатів ПДВ, а ще забув про безхребетні заправки які за теперішньої влади ростуть як гриби а от трохи якоїсь одежі макарони і т.д. то вже велике зло....
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01.06.2020 08:06 Ответить
По всей видимости у главы ОГА большая ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (свой "бизнес" которому мешает конкуренция), потому что таможня это вообще не его "епархия"!
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01.06.2020 08:31 Ответить
Давно пора этих водителей- перевозчиков-воров прижать к ногтю!! Воруют при пересечении всевозможными схемами и всё им мало!! Заплати законный налог и пиз......дуй на все четыре стороны!!
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01.06.2020 13:31 Ответить
 
 