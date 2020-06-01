Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ, МИД вызвал посла Моради, - СМИ

Власти Ирана решили не отправлять в Украину черные ящики сбитого КСИР в январе этого года "Боинга" МАУ.

По информации иранского информагентства ISNA, Тегеран решил не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского "Боинга", сбитого под Тегераном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Черные ящики украинского самолета могут передать Франции.

Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради, рассказал "Европейской правде" дипломатический источник.

Украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами ракетной атаки на украинский авиалайнер. Одним из инструментов таких действия этого в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении черных ящиков авиалайнера.

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"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков'", - пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровку самописцев безусловно и безотлагательно.

В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся к честному расследованию катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации - вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном - связана именно с вызовом посла Ирана в МИД", - пояснил собеседник "Европейской правды".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.