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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ, МИД вызвал посла Моради, - СМИ

Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ, МИД вызвал посла Моради, - СМИ

Власти Ирана решили не отправлять в Украину черные ящики сбитого КСИР в январе этого года "Боинга" МАУ.

По информации иранского информагентства ISNA, Тегеран решил не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского "Боинга", сбитого под Тегераном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Черные ящики украинского самолета могут передать Франции.

Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради, рассказал "Европейской правде" дипломатический источник.

Украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами ракетной атаки на украинский авиалайнер. Одним из инструментов таких действия этого в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении черных ящиков авиалайнера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственный за крушение самолета МАУ у Тегерана - оператор ракетной системы, - министр обороны Ирана Хатами

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков'", - пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровку самописцев безусловно и безотлагательно.

В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся к честному расследованию катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации - вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном - связана именно с вызовом посла Ирана в МИД", - пояснил собеседник "Европейской правды".

Также читайте: Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Автор: 

Иран (1773) МИД (6934)


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Топ комментарии
+28
Зеленого дурака никто не уважает... Репутация
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01.06.2020 00:47
+28
На самописцах нет ничего такого, что бы уже не признали персы, - параметры полета самолета. Проблема в другом, - персы демонстративно положили болт на Украину, хотя по правилам ИКАО они обязнны выдать ящики МАУ Украине. Это репутация зеленых дебилов, - они обиженные, на которых воду возят и х.. ложат... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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01.06.2020 00:54
+27
Положили на зеленожопого с прибором, акурат посреди темячка
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01.06.2020 00:43
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Правила форума Совет форумчан
персы уже минимум третью тысячу лет славятся хитрожопостью и вероломством
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01.06.2020 00:42 Ответить
Если зеленожопый лох за толику малую готов на четыре кости упасть, то почему бы и нет?
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01.06.2020 00:44 Ответить
У них з пейсатими свої порахунки (свято Гамана) ,а українці по дєлу проходять рикошетом!
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01.06.2020 09:16 Ответить
Нашли новость! Ха-Ха-Ха!!! Та я знал это с самого начала! Чё не спросили?
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01.06.2020 10:31 Ответить
Положили на зеленожопого с прибором, акурат посреди темячка
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01.06.2020 00:43 Ответить
І зелений (ісламський) колір не допоміг
Залишилося прутнем перед імамами на роялі збацати
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01.06.2020 10:29 Ответить
Теж Шмарклю шмарклею вважають .
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01.06.2020 00:45 Ответить
да, а вот Пепа уничтожил бы весь Иран щоколадными ракетами!
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01.06.2020 07:19 Ответить
А зеленый нарик где вообще, партию кокса тестирует?
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01.06.2020 07:32 Ответить
Напиши запрос в ОП
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01.06.2020 09:00 Ответить
Там научились читать?! 😲
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01.06.2020 11:04 Ответить
Заодно и об этом узнаешь
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01.06.2020 11:12 Ответить
"нада проста пиристать літать".
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01.06.2020 00:47 Ответить
Зеленого дурака никто не уважает... Репутация
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01.06.2020 00:47 Ответить
Нада возвращать петра...
Его уважают все...эксы.
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01.06.2020 01:20 Ответить
Так шо там Нелох блеял за перемогу в связи с этой трагедией?
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01.06.2020 01:23 Ответить
Юнкер оказывает знаки вниманияуважение какому-то гарсону с улыбочкой дегенерата.

Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ, МИД вызвал посла Моради, - СМИ - Цензор.НЕТ 6727
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01.06.2020 01:30 Ответить
піаністу швидше за усе
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01.06.2020 10:32 Ответить
Юнкер сразу расскусил этого тебила!
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01.06.2020 11:30 Ответить
он зальет персов горящим щоколадом
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01.06.2020 07:20 Ответить
ну это ж лучше, чем заулыбать тех персов рассказами про победу...
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01.06.2020 07:44 Ответить
А в чём проблема если они передадут ящики Франции. Мы не доверяем французам или что?
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01.06.2020 00:47 Ответить
Проблема в том, что раз позволишь собой понукать, - лучше сразу покупай себе хомут!
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01.06.2020 00:48 Ответить
Вони дотримуються ембарго , яке накладено на Україну . Тобто відверті неприховані вороги . Так само як Німеччина .
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01.06.2020 00:49 Ответить
А они уже передумали Франции передавать. Украина, кстати, была не против. Канаде они тоже отдавать не хотят.
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01.06.2020 01:13 Ответить
Кто знает, что можно прочитать на этих самописцах такого, что может навредить Ирану или РФ, если зенитчики были именно касабы?
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01.06.2020 00:49 Ответить
На самописцах нет ничего такого, что бы уже не признали персы, - параметры полета самолета. Проблема в другом, - персы демонстративно положили болт на Украину, хотя по правилам ИКАО они обязнны выдать ящики МАУ Украине. Это репутация зеленых дебилов, - они обиженные, на которых воду возят и х.. ложат... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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01.06.2020 00:54 Ответить
Тричі потерпілий підтверджує своє реноме
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01.06.2020 01:27 Ответить
Так и Брежнева переплюнет по количеству "Звёзд Героя" потерпевшего.
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01.06.2020 07:21 Ответить
Правильно писать кладут, а не ложат...
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01.06.2020 08:13 Ответить
Ничего нельзя там прочитать. Летели, взрыв, всё. Все эти свистопляски вокруг ящиков - порожняк.
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01.06.2020 00:54 Ответить
порожняк у тебя в голове
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01.06.2020 00:57 Ответить
делов, оплатят зеленскому самолёт на оман
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01.06.2020 00:53 Ответить
Тю. А были сомнения, шо с Оманским Осликом будет как-то иначе?
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01.06.2020 00:54 Ответить
всю иранскую диаспору в Харькова, Дніпре, Киеве обложить налогами и поборами, так что б не могли выдохнуть.. и будет + 2/3 бюджета Украины..
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01.06.2020 00:58 Ответить
"Отыгрываться" через трагедию, на людях, которые не причастны к ней и живут на территории Украины это слабость. Так поступил бы глупец.
Виноваты "верха". Нужно обложить дополнительными пошлинами импорт продукции в Украину из Ирана. Давить в ООН и других организациях, дипломатически, вместе с союзниками.
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01.06.2020 01:15 Ответить
Не понял. Нелох42 на прессухе проблеял, шо там у него с этой трагедией была перемога. Ну не может же он врать...
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01.06.2020 00:59 Ответить
Его просто послали в эротическое путешествие, только не в Оман.
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01.06.2020 07:18 Ответить
Это называется институт "репутации", - когда, даже прибитые многолетними санкциями персы, считают что послать нах зеленого осла богоугодное дело=) Иншалаа зеленый осел будет выкинут на мороз уже этой осенью!
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01.06.2020 01:01 Ответить
Ждем энергичный и задорный ролик Зеленского о том, что он дает Али Хеменеи 24 часа и ждет на стадионе.
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01.06.2020 01:10 Ответить
А что Украина будет с ними делать если аппаратура для расшифровки черных ящиков Боинга есть,как мне помнится,только у пяти стран мира Германии,Франции,Великобритании,США и помоему в Канаде.И насколько я знаю иранцы хотят отдать самописцы для расшифровки Франции.
Возможно владельцы самолета что-то хотят скрыть и не заинтересовани чтобы самописцы были расшифрованы тем более что полупустой самолет задержали из-за перегруза.Возникает вопрос что за такой тяжелый багаж был у пасажиров?
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01.06.2020 01:12 Ответить
Иранцы уже не соглашаются отдать самописцы Франции, это было давно, с тех пор у них позиция пять раз сменилась.
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01.06.2020 01:15 Ответить
Ми ж "перемогли" в цій аврії. Володька!!! Ану налякай їх. Скажи що в гості приїдеш.
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01.06.2020 02:06 Ответить
Намекни, что с тобой брат Ермака будет. И Баканов...
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01.06.2020 08:15 Ответить
Что вы фсье играетесь с этим Ирагом. Подавайте в суд и фсье....
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01.06.2020 06:27 Ответить
Клоуна посылают на три буквы, а при его управлении и всех украинцев
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01.06.2020 07:07 Ответить
И где нынешний клован дает команду отступать войскам в чисто поле и запрещает стрелять по врагу
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01.06.2020 08:11 Ответить
Ой, знову хтось найвеличнішому у штанці наробив. 😂😂😂
Вавій Оманський ще тиждень тому розповідав, що трагедія в Ірані - це його перемога.
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01.06.2020 08:27 Ответить
А Украина решила прервать ВСЕ отношения с Ираном (в том числе дипломатические)?

Хотя о чем это я, уже 6 лет идет неприкрытая агрессия,полная оккупация Крымы и ползучая на востоке страны, а не только не прекращены дипотношения и не перекрыты границы с агрессором, а идет и процветает БАРЫЖНАЯ ТОРГОВЛЯ С ВРАГОМ (на крови)! Более мерзкой, отвратительной и беспринципной политики и быть не может (это позор)!
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01.06.2020 08:12 Ответить
Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ, МЗС викликало посла Мораді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1861
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01.06.2020 09:46 Ответить
раньше "БАРЫГА" был у власти, а сейчас "ИДИОТ- МИРОТВОРЕЦ" а суть БЕСПРИНЦИПНОСТИ никак не изменилась (бабло и комфорт по прежнему на первом месте в шкале "ценностей" мещан и барыг)!
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01.06.2020 09:51 Ответить
клован колыван, какой к свиням иран ....
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01.06.2020 09:32 Ответить
кое кому оплатили самолёт, чтобы не жаловался ....
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01.06.2020 09:34 Ответить
Это было предупреждение для зели, или еще кто-то сомневается, что украинский самолет сбили случайно когда янелох сидел в Омане?
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01.06.2020 09:35 Ответить
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы мирные люди, хотим мира, нам можно срать на голову"?
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01.06.2020 09:36 Ответить
Щодо компенсацій, то, думаю, що тут Беня свого не упустить. Літак-то його.
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01.06.2020 10:35 Ответить
Я боюсь персы уже давно договорились обо всём с Беней. А он сказал, ему чёрные ящики не нуджны.
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01.06.2020 11:32 Ответить
Не могут затереть русский язык?
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01.06.2020 11:06 Ответить
Згадую, як ЛАНА ЗЕРКАЛЬ щиро рекомендувала "найвеличнішому лідЄру сАврЄмЄнності" звернутися негайно після авіатрощі до СБ ООН і провести всі необхідні процедури. Тільки де ЛАНА і де вАно? Мабуть, вірішив, що краще ПРОСТО ЗАТКНУТЬСЯ!
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01.06.2020 14:25 Ответить
кто еще не макнул ипальник зеленского в дерьмо? становитесь в очередь....
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01.06.2020 16:55 Ответить
 
 