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Первый зафиксированный автоматической системой нарушитель ПДД - Audi Q7 на Чоколовском бульваре, - Геращенко

Первый зафиксированный автоматической системой нарушитель ПДД - Audi Q7 на Чоколовском бульваре, - Геращенко

Официально зафиксирован первый нарушитель скоростного режима.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, автомобиль Audi Q7 двигался по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.

"Этот автомобиль был зафиксирован камерой расположенной по адресу: Чоколовский бульвар, 24. Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекресток вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить", - заметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД, - Геращенко

Он подчеркнул, что теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции. Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд", - пояснил замминистра.

Первый зафиксированный автоматической системой нарушитель ПДД - Audi Q7 на Чоколовском бульваре, - Геращенко 01

Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.

Также смотрите: Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД. ФОТО

Автор: 

Киев (25472) нарушения (947) ПДД (532) скорость (98) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+19
К 10 утра все уже окупятся
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01.06.2020 01:32
+16
100 %.В европе все водители одноногие, из-за этой болезни
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01.06.2020 01:30
+12
первыйнах, но с такой позорной скоростью 75... медаль ему выдать что не 275 надо
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01.06.2020 01:15
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ночью сегодня (с уже включенными камерами) по сухой и пустой Бориспольской трассе по всем полосам стояло ограничение 70...
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01.06.2020 15:24 Ответить
То ты не путай, в США и ЕС камеры, что бы жизни спасать, а в аваковской Украине, что б бабло рубить
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01.06.2020 16:37 Ответить
Насчет "аваковской" Украины не согласен, а вот по поводу бабла - совершенно в точку!
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01.06.2020 19:26 Ответить
с каких пор на этом участке разрешенная скорость 70км/час? пан Геращенко вообще знает ПДД?
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01.06.2020 07:42 Ответить
Штрафи починаються після перевищення на 20 км/г. 50+20=70.
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01.06.2020 12:30 Ответить
Разрешено 50! Если едешь 51 полиция имеет право остановить тебя и сделать пердупреждение. Так что никаких 70 разрешенных там нет
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01.06.2020 16:38 Ответить
Це може в Гамериці так, а в https://vodiy.ua/dai/penalty/ українських ПДР написані штрафи : "Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину... - 255 грн. " Перевищення менше 20 км/г (наприклад 69 км/г) - 0 грн. Попередження? Можливо, але не штраф.
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01.06.2020 16:58 Ответить
Система фиксации работает незаконно. Лошье дурят на каждом шагу.
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01.06.2020 07:50 Ответить
такі системи ще із 60 років минулого століття працюють в США і вроді було все законнно.
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01.06.2020 08:27 Ответить
Вот и объясни мне ты едешь на машине оформленной не на тебя. Кто получит штраф?
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01.06.2020 09:30 Ответить
Машина.
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01.06.2020 16:59 Ответить
на кого машина оформлена тот и получит.шо тут не понятного?
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01.06.2020 21:59 Ответить
На каком основании? Он же мог не быть за рулем? Тогда может если сбил человека кто-то то хозяина машины садить?
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02.06.2020 16:38 Ответить
ну что же.тогда нужно вернуть ГАИ вышел(или выпал)из за руля и заплатил штраф.шо то снова не так?
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02.06.2020 19:52 Ответить
3 штрафа и на переэкзаменовку отменили?
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01.06.2020 08:07 Ответить
Это не для борьбы с нарушениями, а чтоб бабки рубить.
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01.06.2020 09:42 Ответить
А она ещё насосёт.
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01.06.2020 08:17 Ответить
А если б был мужик за рулем, он тоже насосал бы? Впрочем, а почему бы и нет?
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01.06.2020 08:37 Ответить
А аваков говорит, что камеры на 103 настроены. И кому верить ?
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01.06.2020 08:44 Ответить
Листам щастя
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01.06.2020 11:00 Ответить
Ну все, Антоха, теперь держи карман шире, вернее рюкзак...
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01.06.2020 09:35 Ответить
скоро камеры заржавеют
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01.06.2020 11:45 Ответить
...в суде отмажется аж бегом... Если не ошибаюсь, действие знака ограничения скорости начинается на дистанции 1000 метров после знака, нет?
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01.06.2020 11:46 Ответить
от места установки знака!
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01.06.2020 22:04 Ответить
Сказал же геращенко...что судебный сбор дороже штрафа... 345 грн, а у него максимум 220грн
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03.06.2020 21:43 Ответить
Пошли письма счастья.
Это вместо того чтобы начать сажать пьяных за рулём ВСЕХ (в т.ч. судей, прокуроров, депутатов) с лишением водительских прав.
Конечно, 75 км/ч это кошмар какая опасная скорость. А пьяный мусор или мажор на 150 км/ч - то не страшно.
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01.06.2020 12:19 Ответить
ПРАВИЛЬНО, тем более, что все эти ЧИНОВНИЧЬИ, ПРОКУРОРСКИЕ, СУДЕЙСКИЕ, МЕНТОВСКИЕ и прочие ТВАРИ, а так же их родственнички + ТЕ кого они трахают и ТЕ кто их трахает, с ксивами "помощников" НИЧЕГО платить не будут - просто кинут "отмазку" - мол ехали по срочным гос.делам.
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01.06.2020 13:17 Ответить
Ну не зря аваков сделал ПОЛУ автоматическую фиксацию. Все фото и постановы мусора обрабатывают руками и штрафы слать будут только простым людям, а не своим корешкам
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01.06.2020 16:40 Ответить
Надо ему какой-то приз выдать
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01.06.2020 22:01 Ответить
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