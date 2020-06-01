Первый зафиксированный автоматической системой нарушитель ПДД - Audi Q7 на Чоколовском бульваре, - Геращенко
Официально зафиксирован первый нарушитель скоростного режима.
Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, автомобиль Audi Q7 двигался по Чоколовскому бульвару в 00:01 со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.
"Этот автомобиль был зафиксирован камерой расположенной по адресу: Чоколовский бульвар, 24. Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекресток вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить", - заметил Геращенко.
Он подчеркнул, что теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR-кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции. Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд", - пояснил замминистра.
Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.
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Это вместо того чтобы начать сажать пьяных за рулём ВСЕХ (в т.ч. судей, прокуроров, депутатов) с лишением водительских прав.
Конечно, 75 км/ч это кошмар какая опасная скорость. А пьяный мусор или мажор на 150 км/ч - то не страшно.