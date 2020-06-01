Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз "Слуги народа"
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил об участии в праймериз для того, чтобы участвовать в выборах Киевского городского головы.
Об этом он заявил в комментарии Pavlovsky News, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.
Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз. Также в предварительном отборе будет участвовать Александр Ткаченко.
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Через пільги Коломойському недоотримають якраз українці. Тупиш. Бєня премію не дасть.
електроенергія в Україні - то приватна власність Ахметова, якого ти підтримуєш
Коли щк раніше Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд до нашої вищої влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер ці прокляті московські - опричники при владі в Україні ЗЕбіли - капітулянти, вже намагаються злочинно обдурити українських виборців миром на умовах кривавого фашиста )(уйла, щоб будь за що злочинно знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль.
Потім Єрмак вклав Зеленському у вуха, що на Кличко не треба наїжджати
Зеленський послухав і замінив БОгдана на Єрмака і заключив якщо не союз з Кличко, то як мінімум співпрацю по багатьох напрямках
Сделайте это вместе)))
увы, пункт «противвсех» отсутствует ...
Патриоты только Притула и Ильенко , остальные одинаковые дети системы и деграданты .
Неужели сам КАЧУРА ?!?!