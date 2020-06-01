Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз "Слуги народа"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил об участии в праймериз для того, чтобы участвовать в выборах Киевского городского головы.

Об этом он заявил в комментарии Pavlovsky News, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз. Также в предварительном отборе будет участвовать Александр Ткаченко.