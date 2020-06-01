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Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз "Слуги народа"

Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил об участии в праймериз для того, чтобы участвовать в выборах Киевского городского головы.

Об этом он заявил в комментарии Pavlovsky News, передает Цензор.НЕТ.

Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз Слуги народа 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду принимать участие в местных выборах. Буду просить киевлян дать мне возможность реализовать проекты, - Кличко

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуги народа" опубликовали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутрипартийные праймериз перед местными выборами.

Позже Александр Дубинский заявил о своем намерении участвовать в праймериз. Также в предварительном отборе будет участвовать Александр Ткаченко.

Автор: 

Киев (25472) местные выборы (2752) праймериз (46) Слуга народа (2628) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+22
Я, как жительница Киева, искренне и от души желаю всей этой зелёной мрази пролететь на этих выборах как фанера над Парижем.
Сама буду голосовать только за Кличко.
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01.06.2020 02:13
+21
Видел интервью этого Качуры у Скрыпина. Самовлюбленный, абсолютно беспринципный пропагандон без малейших признаков совести.
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01.06.2020 02:58
+19
Только от мозгов ты свободен, в остальном зебил - ты раб зеленой лампы
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01.06.2020 02:34
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от бачиш, тебе аж пересмикує, коли Ахметов хоч пару копійок не доотримає
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01.06.2020 07:59 Ответить
Я закликав дати пільги Ахмєтову?
Через пільги Коломойському недоотримають якраз українці. Тупиш. Бєня премію не дасть.
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01.06.2020 08:02 Ответить
саме так, ти закликаєш підтримати Ахметова
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01.06.2020 08:12 Ответить
Відмінивши пільги за рахунок українців доларовому мільярдеру Коломойському?
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01.06.2020 08:35 Ответить
пільги Коломойському виключно за рахунок Ахметова
електроенергія в Україні - то приватна власність Ахметова, якого ти підтримуєш
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01.06.2020 08:49 Ответить
Дурнику, пільга оплачується з бюджету України.
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01.06.2020 10:44 Ответить
По логике этого дырявого полупокера, если Беня будет платить как все - это победа Ахметова
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01.06.2020 08:00 Ответить
Так він постійно все перекручує на користь бєнє!
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01.06.2020 08:02 Ответить
Не знаю, але здається його нема. Я знаю його колишню професію і здається він пацієнт своєї спеціальності.
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01.06.2020 08:07 Ответить
Посадили?
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01.06.2020 10:44 Ответить
-
Коли щк раніше Центр Разумкова провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо хоча б за будь що».
Ось і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд до нашої вищої влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер ці прокляті московські - опричники при владі в Україні ЗЕбіли - капітулянти, вже намагаються злочинно обдурити українських виборців миром на умовах кривавого фашиста )(уйла, щоб будь за що злочинно знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль.
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01.06.2020 07:08 Ответить
Київляни, голосуйте за кандидата від Європейської солідарності. Якщо Київ опиниться під зе, буде повний алес капут. На Вас остання надія
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01.06.2020 07:27 Ответить
Від киян нічого не залежатиме.
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01.06.2020 07:29 Ответить
Не треба було голосувати за СН.
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01.06.2020 07:29 Ответить
Не впадай у відчай та не здавайся! Треба боротися! ЗЕлені не пройдуть! Разом нас багато!!!

Выборы мэра Киева: Нардеп Качура заявил об участии в праймериз "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6626
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01.06.2020 07:30 Ответить
Профессор Преображенский уже начинает хвататься за голову.
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01.06.2020 07:28 Ответить
Мертвеччак решил через своего "слугу безродного" Киев захватить.
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01.06.2020 07:59 Ответить
За Кличко проголосую и точка. ЗЕлёная наволочь не пройдёт.
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01.06.2020 08:07 Ответить
то есть за Ермака?
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01.06.2020 08:08 Ответить
Тільки КлиЧко!! Кремлядська троляко.
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01.06.2020 08:29 Ответить
Еее, полегше, Єрмака не чіпати, Вавій Оманський може образитись.
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01.06.2020 08:38 Ответить
смикай за єрмака свого чоловіка обома руками
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01.06.2020 08:57 Ответить
ЗЕлогіка, ЗеІнтелект. 🤣🤣🤣
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01.06.2020 10:55 Ответить
Якщо Кличко точно проти зебілів, то за нього треба голосувати.
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01.06.2020 08:08 Ответить
Єрмак точно за Кличко, він його і врятував від Богдана і вижив Богдана у великій мірі завдяки ідіотському наїзду Богдана на Кличко
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01.06.2020 08:14 Ответить
Ага дерьМак зрадник держави і агент Кремля за Кличко??)). Дурні. Просто коли почавсь броунівський рух біля Віталіка він просто злітав до Америки та зустрівся з Джуліані. І запустив по мережах з ним фото)). Після цього якраз слуги дурня і заспокоїлись)). Мабуть було щось і на словах)).
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01.06.2020 08:34 Ответить
Богдан ненавидить Кличко. Був жорсткий наїзд Офісу Президента на Кличко з прозорим натяком на дострокові вибори в Києві.
Потім Єрмак вклав Зеленському у вуха, що на Кличко не треба наїжджати
Зеленський послухав і замінив БОгдана на Єрмака і заключив якщо не союз з Кличко, то як мінімум співпрацю по багатьох напрямках
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01.06.2020 08:54 Ответить
Клячко мером Берліна, нехай там їм покаже боксерську мать.
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01.06.2020 08:45 Ответить
Чим більше таких Качур буде балотуватись тим швидше зникнуть з політичної сцени України ці дурні та зрадники!!
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01.06.2020 08:28 Ответить
Слуги урода вже показали себе як патологічні олігофрени, колаборанти і казнокради. Тому ось вам дуля, а не мерство.
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01.06.2020 08:48 Ответить
Вся самая быдлота с#к урода участвуют)
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01.06.2020 09:01 Ответить
Ну, киевляне, порадуйте.
Сделайте это вместе)))
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01.06.2020 09:07 Ответить
Кияни, будь ласка, змийте все це зелене лайно в каналізацію.
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01.06.2020 09:39 Ответить
Вибори мера Києва: Нардеп Качура заявив про участь у праймеріз "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8140
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01.06.2020 09:51 Ответить
Мдэ.. У Богдана-козлодоева даже больше шансов, чем у этого пролетающего идиота.
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01.06.2020 09:54 Ответить
На мерские в этот раз можно не идти.
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01.06.2020 09:57 Ответить
ну да, ЗеГниды выберут своего тогда,
увы, пункт «противвсех» отсутствует ...
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01.06.2020 11:36 Ответить
Ты кто такой? Я тебя не звал!Иди на хуz!
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01.06.2020 09:58 Ответить
Эта Качура уже родилась с Серпом и Молотом в голове и с Павликом Морозовым в генах .
Патриоты только Притула и Ильенко , остальные одинаковые дети системы и деграданты .
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01.06.2020 11:09 Ответить
Боже, какое событие !!!
Неужели сам КАЧУРА ?!?!
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01.06.2020 12:38 Ответить
качура --беспринципный циничный подонок...как и большинство зекоманды)))
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02.06.2020 02:42 Ответить
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