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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС Facebook.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку от Новотроицкого применил по опорным пунктам украинских сил ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

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"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказно в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб 01

обстрел (26906) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Героям Слава !!!
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01.06.2020 08:49
+5
Это хорошо, но надо больше убивать расеянских оккупантов!
Вои помни о том, что убить русского захваьтчика это твоя святая обязанность!
Убей русского!
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще двох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 1013
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01.06.2020 08:04
+5
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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01.06.2020 08:51
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Правила форума Совет форумчан
ток у нас раз 5 ...рили!
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01.06.2020 07:25 Ответить
Это хорошо, но надо больше убивать расеянских оккупантов!
Вои помни о том, что убить русского захваьтчика это твоя святая обязанность!
Убей русского!
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще двох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 1013
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01.06.2020 08:04 Ответить
Героям Слава !!!
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01.06.2020 08:49 Ответить
смерть ворогам!!!
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01.06.2020 10:09 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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01.06.2020 08:51 Ответить
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще двох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 8602
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01.06.2020 09:41 Ответить
https://youtu.be/bRF9D0EGhIQ
Зродилися ми великої години з пожеж війни і полум"я війни...
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає. Одного найманця РФ ліквідовано, ще двох поранено, - штаб - Цензор.НЕТ 3689

...(храни вас Боженька)...
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01.06.2020 10:15 Ответить
 
 