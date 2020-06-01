Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Один наемник РФ ликвидирован, еще двое ранены, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС Facebook.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку от Новотроицкого применил по опорным пунктам украинских сил ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

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"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 31 мая украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказно в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.