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Трое людей госпитализированы во Львове в результате падения с балкона из-за обвала перил

Трое людей госпитализированы во Львове в результате падения с балкона из-за обвала перил

Двое мужчин и женщина госпитализированы с травмами различной степени тяжести после падения с балкона на втором этаже жилого дома

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает горячая линия города Львова на своей странице в Facebook.

"По улице Литвиненко, 13 трое людей выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил", - говорится в сообщении.

Как указано в сообщении, вызов поступил в 19:08.

По данным горячей линии, потерпевшими являются 32-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом позвонков в поясничном отделе, 34-летний мужчина с забоем правого плеча и 38-летний мужчина с закрытым переломом нижней трети обоих предплечий, ЗЧМТ.

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Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи. У мужчин также зафиксированы признаки алкогольного опьянения.

Трое людей госпитализированы во Львове в результате падения с балкона из-за обвала перил 01

Львов (4580) несчастный_случай (314)


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курили!арматура прогнила
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01.06.2020 07:33 Ответить
Прокляті коммуняки...
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01.06.2020 07:41 Ответить
Члены компартии рухнули?
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01.06.2020 10:19 Ответить
""На вулиці Литвиненка, 13, троє людей випали з балкона другого поверху через обвал перил"- ще не дай боже від вірусу помруть!
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01.06.2020 07:45 Ответить
В стані алко сп'яніння - це основна причина обвалу перил мабуть, якщо на цьому зробили наголос в статті)))
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01.06.2020 09:30 Ответить
Ничего удивительного- таким номером дома! Ещё повезло!
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01.06.2020 11:10 Ответить
 
 