Трое людей госпитализированы во Львове в результате падения с балкона из-за обвала перил
Двое мужчин и женщина госпитализированы с травмами различной степени тяжести после падения с балкона на втором этаже жилого дома
Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает горячая линия города Львова на своей странице в Facebook.
"По улице Литвиненко, 13 трое людей выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил", - говорится в сообщении.
Как указано в сообщении, вызов поступил в 19:08.
По данным горячей линии, потерпевшими являются 32-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом позвонков в поясничном отделе, 34-летний мужчина с забоем правого плеча и 38-летний мужчина с закрытым переломом нижней трети обоих предплечий, ЗЧМТ.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи. У мужчин также зафиксированы признаки алкогольного опьянения.
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