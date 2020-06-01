В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час
В столице США и еще четырех десятках крупных городов введен комендантский час в связи с беспорядками, вспыхнувшими после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины при задержании полицией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
Соответствующие оповещения получили жители американских городов.
"Мэр (Вашингтона. – Ред.) Боузер распорядилась о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию округа для поддержки столичного департамента полиции", - отмечается в сообщении, которое на мобильные телефоны получили все, кто находится в столице США.
Кроме того, как минимум в 40 крупных городах Соединенных Штатов также объявлен комендантский час с привлечением дополнительных сил правопорядка. Эти меры введены, в том числе, в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Канзас-Сити, Цинциннати, Кливленде, Филадельфии, Сиэтле, Далласе.
В то же время в штатах Аризона, Техас, Вирджиния введено чрезвычайное положение.
Как сообщалось, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией.
С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.
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Crips - одна из самых старых преступных группировок Лос-Анджелеса. Она была создана в 1969 году подростками-афроамериканцами Стэнли «Туки» Уильямсом и Раймондом Вашингтоном. Они начали объединять небольшие афроамериканские банды в одну крупную, стремясь, по их словам, создать организацию, которая могла бы противостоять «полицейскому насилию», от которого страдал их район.
В Лос-Анджелесе действуют около 230 банд Crips. Эти банды занимаются незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами, вымогательством, кражами и подделкой документов. Численность сообщества Crips составляет около 70 000 - 100 000 человек на 2019 год.Больше половины всех уличных банд Лос-Анджелеса состоит из латиноамериканцев. Самыми крупными латиноамериканскими бандами являются Mara Salvatrucha, 18th Street gang и Latin Kings. Nortenos является сообществом латиноамериканских банд, базирующихся на Севере Калифорнии, Surenos - сообществом латиноамериканских банд Южной Калифорнии. Латиноамериканские группировки контролируют долины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE_(%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Сан-Фернандо и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Сан-Гейбриел , пляжные зоны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%91%D0%B8%D1%87 Лонг-Бич и самый опасный район города - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81 South-Central (Южный центр) .
погромщики сейчас объективно выполняют положительную роль: власть вошла во вкус давить народ. того парня задавила буквально.
власти борзеют во всём мире под фальшивую пандемию.
американскому менту позволила борзеть американская власть.
эти погромы в моих интересах.
над мифом о законопослушности граждан США грязно надругались..., так же как и над мифом об их порядочных и справедливых копах...
Жесткий карантин
https://youtu.be/wDWmF_UqfXs
"Трамп прийде-порядок наведе".
Тому казати, що ці погроми зашкодять Трампу, мабудь, неправильно.
Але в статті ніде не сказано, що він привіз саме питну воду протестувальникам
https://www.youtube.com/watch?v=6HKw4-KOJBs
Карантин, по-видимому, прекращается, так как многие демократы, отвечающие за крупные города, которые когда-то настаивали на строгих карантинных мерах, выстраиваются в ряд, чтобы поддержать общенациональные массовые демонстрации без социального дистанцирования в связи со смертью https://www.foxnews.com/category/person/george-floyd Джорджа Флойда .
на самом деле вызваны пандемией, легализовавшей режим ношения масок. Скрыв фейс, мошенники под предлогом расовой дискриминации раскачивают мирные протесты, а затем под шумок тупо грабят магазины. Видеоидентификация затрудена, а Бога они не боятся по причине безбожия. Но нет ничего тайного, что бы не выяснилось.
"Гибель народу без Слова Божия" (с)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2642771076004397&id=100008145913106&__cft__[0]=AZWo7wTMFR1vGCD32kKHErwVpwdQHkuq-XKQafiooXL1xJiHTzODAf2L5JKCZiOOYDqNZQzNsCDHGwlbFcuR9i7kGzzZL3jrlwCr7F-ratOaDBAagFyF8NN98IgQV2Q_V4U&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·
Disclaimer*
Это что - Миннеапольская Народная Республика?! Где то я такую юхню в 14-ом на востоке Украины уже видел...
Афроамериканский народ Миннеаполиса кормит все США, не?
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Живя на пособие по безработице по ТРИ, Карл! поколения (ни дед, ни сын, ни внук ни дня НЕ РАБОТАЛИ) жгут Флаг, кормящей их страны...
А кто-то ракеты изобретает.
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100919828_2642759412672230_8143322224451911680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQlRc0JHB47GuHpZBb44zutEA40pvvLaWeG9RyN55iAf2l84hPvTLWhBfT-3ve4zDeQ&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=7e2c7503f2600a7b895dac93aa47f91a&oe=5EFAAF6D
https://www.facebook.com/NinaChesskaja.58/posts/2951026151680757 В цей день 31го Травня 1919го генпрокурор США Палмер завантажив на борт пароплава "Buford" 249 людей, що ставились прихильно до росіян, і відправив їх всіх в Росію.
Не подобається Америка? Чумодан, вокзал, Росія!