В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час

В столице США и еще четырех десятках крупных городов введен комендантский час в связи с беспорядками, вспыхнувшими после гибели в Миннеаполисе чернокожего мужчины при задержании полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующие оповещения получили жители американских городов.

"Мэр (Вашингтона. – Ред.) Боузер распорядилась о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию округа для поддержки столичного департамента полиции", - отмечается в сообщении, которое на мобильные телефоны получили все, кто находится в столице США.

Кроме того, как минимум в 40 крупных городах Соединенных Штатов также объявлен комендантский час с привлечением дополнительных сил правопорядка. Эти меры введены, в том числе, в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Индианаполисе, Детройте, Канзас-Сити, Цинциннати, Кливленде, Филадельфии, Сиэтле, Далласе.

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В то же время в штатах Аризона, Техас, Вирджиния введено чрезвычайное положение.

Как сообщалось, протесты в США, которые быстро переросли в массовые беспорядки с погромами магазинов, вспыхнули из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер вскоре после задержания полицией.

С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах страны. Семь штатов и федеральный столичный округ Колумбия попросили помощи Национальной гвардии США в борьбе с беспорядками.

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