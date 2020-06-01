За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков
В полночь 1 июня в Киеве начала работать автоматическая система фиксации нарушения ПДД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.
"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости и это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!", - написал министр.
Как известно, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте.
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И, да - в США полиция, менты - у нас.
Правила там соблюдать не нужно ?
Це принцип вікон овертона.
Спочатку 103 = справ буде меньше і вони будуть резонансніші. Люди будуть скаржитися на порушників, почнеться позитивна судова практика притягнення, потім буде узагальнення практики яке легітимізує камери остаточно.
За цей час збільшать кількість камер, кількість людей які їх обслуговують, кількість суддів.
А потім зроблять 73 і почнуть збирати гроші у бюджет на максимум.
Что-то типа браслета на ноге.
За попытку отключить или вывести из строя автомобиль конфискуется.
А аваків-про 103 говорить.
Хтось брехунець?
и это правильно
Это как в анекдоте:
- Мама, водка подорожала! Значит папа будет меньше пить?
- Нет сынок! Мы теперь будем меньше есть...
Или блин Аваков отжал у Ляшка фирму по сбору металлолома и сейчас будет ТАЗы конфисковывать у "лошар по жизни", т.е. у избирателей?
не хочу тебя обижать: тебя судьба дважды обидела, -мало, что москаль так еще и алкаш...
В Харькове было телефонное право золотого ребёнка: безнаказанно ездить без ограничений по звонку папы-мамы.
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Это тебя судьба обидела, да ещё и трижды: быть тупым, неспособным анализировать и делать выводы по нику.
не выделяй коммент - твою дурь и так заметно...
Зайчиха в тюрьме от зависти усохнет: "А шо, так можно было?"...
На лохах внутри страны, если прямым текстом.
Так проще, напрягаться не надо, да и лох нынче пошел с жирком после порошенка, и непуганый.