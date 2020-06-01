За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков

В полночь 1 июня в Киеве начала работать автоматическая система фиксации нарушения ПДД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"В 00:00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут, 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости и это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!", - написал министр.

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Как известно, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте.