Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков. ФОТО
Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении, на очереди - организаторы преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", - написал Аваков.
Также он сообщил, что "еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00".
"Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - подчеркнул министр.
Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.
Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.
Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.
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Тупоилий Авака - це чистоїводи БАНДИТИЗМ.
"*******" з зброєю, це нонсенс.
Шестірок посадили, а організаторів чекають. Поки занесуть?
"На очереди - организаторы преступления."😂
"хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"оказывается что стрельба группой лиц -это хулиганство,а значить,что и организаторы получат (если получат)приговор суда за хулиганство, браво следователям,браво дуре без сисек (прокурорский надзор)
Ну да, ну да... Только почему на очереди? Неужели и его посадят?!