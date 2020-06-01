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Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков. ФОТО

Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении, на очереди - организаторы преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", - написал Аваков.

Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков 01
Фото: Аваков/Twitter

Также он сообщил, что "еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00".

"Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Броварах продолжает избирать меры пресечения фигурантам перестрелки: уже 11 человек арестовали на 60 суток без права внесения залога

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков 02

Аваков Арсен (3444) Бровары (337) МВД (9316) стрельба (3251) суд (25077)


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Топ комментарии
+20
"Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием."
***
Тупоилий Авака - це чистоїводи БАНДИТИЗМ.
"*******" з зброєю, це нонсенс.
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01.06.2020 08:17
+19
В отставку *****
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01.06.2020 08:18
+15
а про кагарлыцких "героев" не хочешь ничего сказать? а, квакваков?
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01.06.2020 08:13
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а про кагарлыцких "героев" не хочешь ничего сказать? а, квакваков?
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01.06.2020 08:13 Ответить
Убийца Сашка Белого 🎒🐲, ты и есть- бандит, смотрящий и крышующий гос измену ОПГ 🤡🤢🎪 зелемойши 95
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01.06.2020 09:17 Ответить
то під Житомиром, а в Кагарлику жінку-свідка поліцейські згвалтували
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01.06.2020 17:29 Ответить
Точно. Наплутав.
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01.06.2020 17:39 Ответить
"Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием."
***
Тупоилий Авака - це чистоїводи БАНДИТИЗМ.
"*******" з зброєю, це нонсенс.
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01.06.2020 08:17 Ответить
Он не тупой , хитрож… и страшно алчный бандит
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01.06.2020 09:19 Ответить
Хулиганство с оружием - это в глухом безлюдном лесу.......а в жилом квартале - однозначно терроризм!
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01.06.2020 09:41 Ответить
Він не тупий.... не може ж він своїх під важку статтю підводить.... а так "***********" 1.5 років умовно. Й наче покарали....
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01.06.2020 14:31 Ответить
В отставку *****
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01.06.2020 08:18 Ответить
"На черзі організатори" - значить таких немає. Купили індульгенцію.
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01.06.2020 08:18 Ответить
Арганізатори на самоізоляції - десь на Мальдівах.
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01.06.2020 08:40 Ответить
Или в Омане …
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01.06.2020 09:26 Ответить
А що, організаторів ще не назначили? Чи немає охочих під "танк"?
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01.06.2020 08:20 Ответить
А фамилии у организаторов есть?? Или еще не придумали???
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01.06.2020 08:22 Ответить
Поки тендер готують на організатора.
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01.06.2020 08:42 Ответить
Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков - Цензор.НЕТ 1325Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков - Цензор.НЕТ 3592
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01.06.2020 08:48 Ответить
В этой компании нет главного законника-гаранта прав и свобод Ахметки и других бандюков.
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01.06.2020 13:02 Ответить
Лайкнув. Хоча Сєню "Моджахеда" я звідси прибрав би...
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01.06.2020 13:49 Ответить
до чого тут Яценюк? найкращий прем'єр і історії України, один з творців справжнього українського дива - стабільного економічного росту під час війни
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01.06.2020 17:31 Ответить
1) для кацапов они все на одно лицо 2) у кацапоботов новые методички - равномерно размазывать говно по всем, кто у власти; протолкнуть мессидж, что "зеленский такой же, как и порошенко".
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01.06.2020 18:10 Ответить
А чего же его тогда так быстро сняли, если он наилучший?
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01.06.2020 20:30 Ответить
а когда формировалось то первое послемайданное правительство, в условиях российской агрессии, потери территорий вместе с предприятиями, необходимости полной переориентации рынков сбыта - Яценюк сразу сказал - мы правительство политических смертников, через год наши рейтинги будут равны нулю. Так оно и случилось. Простые украинцы - они действительно очень простые, простаки можно сказать, от экономики они далеки и оценить реальные достижения Яценюка, Гонтаревой, Яресько - они не способны. Они воспринимают только льющуюся из телевизоров откровенную пропагандистскую чушь от всяких мразей дубинских, пальчевских и т.д.
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02.06.2020 09:41 Ответить
На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - подчеркнул министр...

Шестірок посадили, а організаторів чекають. Поки занесуть?
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01.06.2020 08:22 Ответить
нууууууууу....., як же без заносу. Це святе.
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01.06.2020 08:48 Ответить
Мілка гопота у якої в черепних коробках є місце лише для пробки нікого не цікавить, цікавлять бобри які профінансували і замовили банду, яку чомусь називають мілкі фулігани. А чому не цікавить ДБР, НАЗК, НАБУ, МВС, ГПУ, СБУ, КМУ, Податкову хабарі на лапу в Адмінстрацію 1000 доларів в рік за маршрутку, 300 доларів в місяць з кожної? Чому заціпило цим правохоронцям підняти питання де квитки за проїзд, адже квиток це юридичний документ який укладає пасажир на перевезення з перевізником і є юридичним документом для податківців і в суді у разі аварії, ан ні цим тваринам заціпило, їх не цікавлять ні хабарники ні ті кому в кишеню йде нал. Країна неляканих ідіотів.
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01.06.2020 08:29 Ответить
Пане Аваков, такі випадки як у Броварах, Попільні чи Кагарлику необхідно ПОПЕРЕДЖУВАТИ. Діяти на упередження. А не показувати як шустро діємо, коли вже все сталося і людей повбивали.
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01.06.2020 08:39 Ответить
та там за декілька днів до перестрілки тітушня на зупинках бузувала.
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01.06.2020 08:45 Ответить
Этот моральный урод для Вас оказывается «пан» ? 🤮🤮🤮
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01.06.2020 09:29 Ответить
НА ОЧЕРЕДИ ОТСТАВКА АВАКОВА - так делают в цивиллизованных странах
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01.06.2020 08:44 Ответить
он в цивілізованих США відставили.
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01.06.2020 08:47 Ответить
В США поліцією керує мер міста, є поліція штату і є федеральні служби. Там зовсім інша децентралізована система до, якої вище керівництво не має прямого відношення.
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01.06.2020 11:45 Ответить
Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков - Цензор.НЕТ 4605
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01.06.2020 09:03 Ответить
так участников было 100. остальные где?
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01.06.2020 09:08 Ответить
на службі
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01.06.2020 11:42 Ответить
Аваков, а что значит на очереди? И кто крайний? Кто организатор ты знал в туже минуту как началась перестрелка. Ждешь,что занесут чемоданчик?
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01.06.2020 09:15 Ответить
Самі собі "чемоданчики" не заносять. Ділов-то, нечебто в перший раз. Трішки почекать поки притихне, та замутить інший скандальчик так сказать перевести стрілки. І забубуть аж бігом. Пригадаймо хоча б Гонгадзе.
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01.06.2020 09:29 Ответить
Та хто там його вже пригадає... Замовник вбивства Гонгадзе останні 5 років за всю країну в Мінську рішає
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01.06.2020 16:50 Ответить
Уже давно занесено 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 ,не переживайте
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01.06.2020 09:31 Ответить
Для таких ситуаций должно быть так. Дежурят 3 вертолета. Один французский и два ми-8. За 7 минут грузится КОРД, 7 минут летит и на шнурках спускается к боевикам. Один вертолет координирует, два транспортных.
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01.06.2020 09:15 Ответить
Решено - тебя в министры МВД!
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01.06.2020 11:09 Ответить
да, а ещё в кино показывают, как плохих парней отслеживают с вертолётов и по камерам вдоль дорог.
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01.06.2020 18:13 Ответить
ну да на очереди...там у организаторов или их крыши ментовские погоны со звездами...ждет пока отмажут или откупится
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01.06.2020 09:21 Ответить
Организаторы- начальники Винницкой и Киевской полиции. Ну посмотрим как их посадят.
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01.06.2020 09:21 Ответить
Смотрите на ситуацию проще: Вся структура МВД, ДБР, НАЗК, НАБУ, МВС, ГПУ, СБУ, а главное налоговая имеют с перевозчиков и не только хорошый бакшиш и потоки идут на самые верхи. А начальники Винницкой и Киевской полиции назначены мальчиками для битья с щедрой компенсацией моральных и финансовых потерь.
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01.06.2020 09:37 Ответить
Стрілянина в Броварах: суд відправив під варту 20 підозрюваних, на черзі організатори злочину, - Аваков - Цензор.НЕТ 5611
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01.06.2020 09:24 Ответить
Хто, спецназ ? Стопудово !
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01.06.2020 09:31 Ответить
когда все поуляжется, аваковских бандитов выпустят
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01.06.2020 09:26 Ответить
"Двум лицам объявлено подозрение заочно"😁
"На очереди - организаторы преступления."😂
"хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия"оказывается что стрельба группой лиц -это хулиганство,а значить,что и организаторы получат (если получат)приговор суда за хулиганство, браво следователям,браво дуре без сисек (прокурорский надзор)
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01.06.2020 09:48 Ответить
Ну, тепер і сєпарів можна оголосити **********.
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01.06.2020 11:39 Ответить
Сотня гопарів шмаляла на невеличкій ділянці і дірок у вікнах виявилося більше ніж випадково поранених? Вони що, шмаляли один другого з зав'язаними очима? Чи може це була вистава для лохів? Це не ***********, а добре організована акція залякування населення- тероризм.
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01.06.2020 11:38 Ответить
мусора лошат Лохов
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01.06.2020 11:50 Ответить
"на черзі організатори злочину, - Аваков"

Ну да, ну да... Только почему на очереди? Неужели и его посадят?!
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01.06.2020 12:20 Ответить
Столько титушек было только на Майдане, ничего не поменялось со времен Януковича,несмотря на самоотвержаную борьбу народа, армии, медиков, только жизнь стала бедней , народ стал более нищим, говорили на Майдане и на выборах идем в Европу, а пришли в бандитскую колонию с долгами государства , которые на народ навесила власть и олигархистал с нищенской минимальной пенсией 50 евро, а было 120 $ и ту бандиты хотятотменить.
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01.06.2020 13:14 Ответить
По всему видно, что главные взяточники из Киева и Бровар, так и не сядут на скамью подсудимых!! Аваков и К* уже нашли виновников- стелочников: васю- водителя и операторшу Зину!! Так держать аваков - рюкзаков!! А кто же тогда будет сидеть за воровство 200 млн грн ежегодно??!! За шесть лет, что Аваков у руля МВД, набегает почти пол-тора миллиарда??? Не хило устороились МВД из Киева и Бровар. За такие премиальные можно было и закрыть глаза на такое воровство и бандитизм!! Зато для Зеленского Аваков не заменимый и самый ... самый...достойный!!
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01.06.2020 13:25 Ответить
Авакян "прошерсти" Сергій Чоботар "чемодан" клікуха - твій зам колишній, та Олег Поліщук - його зять. Там може й знайшов би ти замовників.... тільки дивись на себе не вийди " правозахистник" ти "наш" ....
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01.06.2020 15:04 Ответить
 
 