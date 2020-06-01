Перестрелка в Броварах: суд отправил под стражу 20 подозреваемых, на очереди организаторы преступления, - Аваков. ФОТО

Броварской районный суд Киевской области отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, двум лицам суд заочно объявил о подозрении, на очереди - организаторы преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога", - написал Аваков.



Фото: Аваков/Twitter

Также он сообщил, что "еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00".

"Двум лицам объявлено подозрение заочно - до задержания. На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!", - подчеркнул министр.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.