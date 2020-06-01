Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки
В первый день лета Украина переходит на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.
С сегодняшнего дня, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее: работу бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы; запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Условия допуска Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:
температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);
все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах;
соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);
групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.
На время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:
использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);
размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;
функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);
функционирование детских комнат;
одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;
проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;
выдача многоразовых полотенец клиентам.
Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:
для индивидуального посещения;
для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.
В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:
пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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Очікується, що рівень бідності значно зросте через скорочення доходів у результаті пандемії COVID-19 за двома сценаріями: • за менш загрозливим сценарієм (на основі останніх макропрогнозів Кабінету Міністрів України) очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 43,6 відсотка; • за більш загрозливим сценарієм3 очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 50,8 відсотка.
https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf