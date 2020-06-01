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Новости Коронавирус и карантин
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Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки

Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки

В первый день лета Украина переходит на следующий, третий, этап ослабления карантина, а следовательно – отменены очередные ограничения.

С сегодняшнего дня, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, в Украине разрешено, в частности, следующее: работу бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы; запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Условия допуска Минздрав подготовил рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые должны быть обеспечены в случае, когда собственники решат открыть спортзал или бассейн. Спортивные заведения смогут возобновить работу при соблюдении следующих обязательных условий:

температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски. ИНФОГРАФИКА

все работники спортзаведений должны быть в медицинских масках или респираторах;

соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения: не более одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий; одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);

групповые или командные занятия можно проводить лишь по предварительной записи.

На время действия в Украине карантина в спортивных учреждениях запрещается:

использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование спа-зон и оказания услуг массажа;

функционирования фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 лиц и других групповых занятий, которые предполагают непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Функционирования бассейнов, согласно постановлению Минздрава, разрешено:

для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше отменили обязательное ношение масок на улице

В "Укрзализныце" опубликовали условия, при которых пассажиров будут допускать в поезда. Основными правилами, в частности, являются следующие:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

При этом в "Укрзализныце" добавили, что вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Автор: 

железная дорога (1411) карантин (16729) спорт (2420) Укрзализныця (2744) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В басейні всі повинні бути в масках.
Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки - Цензор.НЕТ 6370
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01.06.2020 08:27
+2
кароновирус 19 нет Есть психологический тероризм с целью удерэаться у корыта не смотря на провальную экономику. Влада пойдет под суд до нового року.
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01.06.2020 09:04
+1
Достаточно 1 зараженного посетителя и бассейн превраттится в бульон-рассадник с COVID-19

Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 8588
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01.06.2020 08:42
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Правила форума Совет форумчан
Нда... Это всю поездку в поезде в маске... Кайффф
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01.06.2020 08:25 Ответить
В басейні всі повинні бути в масках.
Сегодня Украина переходит на третий этап смягчения карантина: заработают бассейны, спортзалы и железнодорожные перевозки - Цензор.НЕТ 6370
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01.06.2020 08:27 Ответить
31.05.20 09:23 В Украине за сутки - 468 новых случаев COVID-19 https://censor.net/n3199082
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01.06.2020 08:27 Ответить
COVID-19 - унікальна криза в тому сенсі, що її соціально-економічний вплив сильно залежить від результатів реалізації стратегій щодо охорони здоров'я, подолання пандемії та карантину. Незважаючи на високий ступінь невизначеності, ми подаємо перші прогнози впливу COVID-19 на бідність, зокрема бідність дітей, і на найбільш уразливі категорії населення України. Ці результати отримані шляхом мікромоделювання на основі обстежень умов життя домогосподарств (ОУЖД). Цей звіт є "живим" документом, який регулярно оновлюватиметься в міру надходження нової інформації.

Очікується, що рівень бідності значно зросте через скорочення доходів у результаті пандемії COVID-19 за двома сценаріями: • за менш загрозливим сценарієм (на основі останніх макропрогнозів Кабінету Міністрів України) очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 43,6 відсотка; • за більш загрозливим сценарієм3 очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 50,8 відсотка.

https://www.unicef.org/ukraine/media/5811/file/COVID%20impact%20on%20poverty%20ukr.pdf
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01.06.2020 08:41 Ответить
Достаточно 1 зараженного посетителя и бассейн превраттится в бульон-рассадник с COVID-19

Сьогодні Україна переходить на третій етап пом'якшення карантину: запрацюють басейни, спортзали та залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 8588
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01.06.2020 08:42 Ответить
нет. в хлорированной воде вирусочку гаплык.
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01.06.2020 09:03 Ответить
Днепр и пляжи на нем бубочка тоже "захлорировал", м?
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01.06.2020 12:45 Ответить
лично тебе я бы не рекомендовал купаться вообще - а то помрёшь от страха
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01.06.2020 12:50 Ответить
Чомусь ти - про воду, а не про сушарки, де чергу і дистанцію ніхто не витримуватиме.
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01.06.2020 09:27 Ответить
кароновирус 19 нет Есть психологический тероризм с целью удерэаться у корыта не смотря на провальную экономику. Влада пойдет под суд до нового року.
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01.06.2020 09:04 Ответить
Особливо потішило відкриття басейнів. Тепер залишилося зачекати наступного етапу пом'якшення карантину коли в басейни наберуть воду. І тоді відвідувачам можна вже буде купатися без масок 😷
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01.06.2020 11:28 Ответить
 
 