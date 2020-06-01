В мире зафиксировали 6,26 млн случаев COVID-19, умерли - 373,9 тыс., выздоровели - 2,8 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 июня в мире зарегистрировали 6,2 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 6 267 408 случаев инфицирования и 373 961 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 106 195 (+ 638 за сутки), заболевших - 1 837 170 (+ 20 350 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 514 849 инфицированных (+16 409 за сутки) и 29 314 (+ 480 за сутки) летальных случая.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 405 843 человека (+ 9 268 за сутки), количество смертей - 4 693 (+ 138 за сутки).

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В Испании зарегистрировали 286 509 (+ 201 за сутки) пациентов, умерли 27 127 (+ 2 за сутки) человек.

В Великобритании – 274 762 заболевших (+ 1 936 за сутки), умерли 38 489 пациентов (+ 113).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 232 997 (+ 333) человека. Умерли 33 415 (+ 75) человек.

Как сообщалось, на утро 31 мая в Украине зафиксировано 468 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, всего зафиксировали 23 672 случая.