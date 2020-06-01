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В Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД: где установлены камеры на дорогах и что ждет нарушителей. КАРТА

В Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД: где установлены камеры на дорогах и что ждет нарушителей. КАРТА

Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. С сегодняшнего дня, 1 июня, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработает полноценно.

В настоящее время камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В дальнейшем они постепенно будут устанавливаться по всей территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Больше всего комплексов автоматической фиксации (КАФ) установлено в столице и Киевской области – около полусотни. Адреса установленных камер в Киеве:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За первые 8 минут работы система автофиксации нарушений ПДД зафиксировала 262 превышения скорости в Киеве, - Аваков

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в сторону правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

бульвар Дружбы народов, 27

бульвар Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

В Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД: где установлены камеры на дорогах и что ждет нарушителей 01

Камеры на дорогах, карта

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 Сначала в автоматическом режиме будет фиксироваться лишь превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Фактом нарушения является, в частности, превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ДСТУ разрешено погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Постепенно система будет фиксировать и другие нарушения ПДД – проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Размеры штрафа в случае превышения установленных ограничений скорости движения предусмотрены следующие:

255 гривень – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более как на 20 км/час., но не более чем 50 км/час.;

510 гривень – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

При этом штраф необходимо уплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. В случае обжалования эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути. Если в течение этого срока штраф не уплачен, запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и иное имущество может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Постановление о привлечении к ответственности за нарушение ПДД может выноситься без участия лица, на которое составляется, отправляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.

Законной силы постановление вступает: со дня получения; со дня отказа о получении; со дня возвращения почтового отправления, если не было получено направленное постановление; если вручается пограничником, то в день вручения.

Проверить наличие зафиксированного правонарушения можно:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет; от почтальона, доставляющего постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, вручающих постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений ПДД: постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте

Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут получать:

лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или должный пользователь;

если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо – руководитель юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, ввезшее автомобиль на территорию Украины (и гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).

Автор: 

нарушения (947) ПДД (532) скорость (98) камера (73) штраф (1282)


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Топ комментарии
+16
Міст не йужньій а Південний.
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01.06.2020 08:49
+9
Ну наконец-то! Замахали гонщики.
А всем, кто плачет, что письма не будут приходит из-за почты, так просто зайдите в свой личный кабинет водителя через Приват или даже по номеру телефона (если зареган у оператора на вас) и смотрите свои штрафы. Там и мейл можно указать (хотя если входите через банк он уже там должен быть и номер телефона) и будут вам уведомления и вся инфа по штрафам.
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01.06.2020 08:41
+7
В США негри вже забили.
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01.06.2020 08:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
убей в себе раба - забей на государство
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01.06.2020 08:40 Ответить
В США негри вже забили.
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01.06.2020 08:50 Ответить
No Justice, No Peace
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01.06.2020 09:10 Ответить
Забили давно. Потому и гондурас такой.
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01.06.2020 16:09 Ответить
Це просто афігєнно
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01.06.2020 08:40 Ответить
Ну наконец-то! Замахали гонщики.
А всем, кто плачет, что письма не будут приходит из-за почты, так просто зайдите в свой личный кабинет водителя через Приват или даже по номеру телефона (если зареган у оператора на вас) и смотрите свои штрафы. Там и мейл можно указать (хотя если входите через банк он уже там должен быть и номер телефона) и будут вам уведомления и вся инфа по штрафам.
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01.06.2020 08:41 Ответить
"Гонщики" як замахували так і будуть замахувати - а "лохторат" буде платити! Я не проти цих камер але головне щоб платили всі - а то вийде так що прості смертні за перевищення швидкості на 20 - 40 км будуть платити а "гонщики" з номерами прикриття на своїх "мерсах" і "бентлі" які ганяють по 150 км на годину по Столичному шоссе і Конча-Заспі з Козином будуть продовжувати вбивати той самий "лохторат" на піших переходах і їм за це нічого абсолютно не буде. Прикладів достатньо.
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01.06.2020 09:41 Ответить
гонщики - зло, согласен. но... я не пользуюсь приватом и телефон на предоплате вперед на год. как зайти в кабинет? как обычно гланды удаляют через анус.
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01.06.2020 09:46 Ответить
Остается страдать и пользоваться услугами Укрпочты.
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01.06.2020 19:35 Ответить
да жизнь - боль. мне услуги Укрпочты
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01.06.2020 21:09 Ответить
Не гонщик,но замазали ідіоти ,які радуються закручуванням гайок народу. Краще пенсії підняли,чим ці камери понакупляли....
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01.06.2020 10:02 Ответить
А звідки та пенсія для дурнів береться? Хіба не зі штрафів?
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01.06.2020 10:12 Ответить
Для тебе покарання за порушення правил руху - то є закручуванням гайок народу? Тоді може й за умисне вбиство не треба шукати відповідальних
У тебе все в порядку з логікою?
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01.06.2020 11:50 Ответить
Да что там пенсии! Вот пусть вначале мир во всем мире, потом колонизация Марса, а уж потом (может быть!) мы перестанем нарушать скоростной режим. А то, понимаешь. закручивание гаек сплошное!
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01.06.2020 19:34 Ответить
Міст не йужньій а Південний.
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01.06.2020 08:49 Ответить
ох шас потекут мусорам бабулеты!!СВЕРШИЛОСЬ!!!
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01.06.2020 08:51 Ответить
А причем здесь менты до бабулей?!Оплата штрафа производится через расчетный счёт,при помощи индификационного кода! Штраф же не оплачиваешь через приват 24 на личную карточку Авакова!
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01.06.2020 09:27 Ответить
Святая наивность.Обналичат ваши уплаченые штрафы очень быстро.У мусоров схемы отработаные.
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01.06.2020 10:47 Ответить
Це у вас, на лаптестані, схеми ведуть прямо до *****
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01.06.2020 11:52 Ответить
При том, что у нас мусора жрут с кормушки в которую штрафы падают.
При том, что у нас не автоматическая фиксация нарушение ПДД, а ПОЛУ автоматическая и мусора вручную разбирают фото с камер и пишут постановы.
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01.06.2020 13:29 Ответить
І потече бабльо в бюджет Києва.
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01.06.2020 08:51 Ответить
Эх, пополнится бюджет, выйдем на первое место в мире.
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01.06.2020 08:59 Ответить
у мене тільки одне питання: скільки ж треба операторів відеокакмер, щоб за день профільтрувати, виписати штраф і відправити листів поштою штук з тисяч двадцять за добу?
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01.06.2020 09:00 Ответить
Там все автоматизированно. Система распознавания номеров, и автоматическая генерация штрафов. Вкалывают роботы
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01.06.2020 13:29 Ответить
А шо це за штрафи?? це фігня якась... добавте краще 0 ось тоді щось почне змінюватись... Маленький приклад по штрафах, Стокгольм машина стоїть на узбіччі 2 доби,де не можна стояти так довго, штаф 700 крон (70 Евро) якось так...
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01.06.2020 09:01 Ответить
Ага, а зарплата в Стокгольмі мабуть 150-200€?
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01.06.2020 09:05 Ответить
ага, нічого тоді летати як псих... швідкість біля дитячих та учбових закладів у день 30км, як тобі це, перевищення швидкості може обернутися буцегарнею...
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01.06.2020 09:10 Ответить
У нач норм їздять, АЛЕ.. кожний десятий-двадцятий хєр положить на знаки, обмеження, світлофори і т.п....і нічого ти не зробиш, бо проблема в мозгах водія
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01.06.2020 09:14 Ответить
Ще один любитель закручування гайок
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01.06.2020 10:03 Ответить
Тре ще і прогресивну систему ввести. За друге порушення швидкості на протязі року - 500 грн, за третє - 1000 грн., за четверте - повторно здавати на права! Я водій зі стажем 50 років.
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01.06.2020 10:16 Ответить
Уровень средней оплаты труда в столице Швеции около 44 000 крон в месяц (4 130 евро).
То може їм підказати нолик домалювати?))
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01.06.2020 09:11 Ответить
"Реформована" мусарня в шоці, от так взяли і таку владу і такі величезні гроші тупій машині віддали
До речі - "...93% звільнених ментів відновились через суд" - Хатія Деканоїдзе
Тобто всі реформи від шоколадних то просто імітація
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01.06.2020 09:06 Ответить
Ты еще Рюрика вспомни
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01.06.2020 10:00 Ответить
А то что Зеленский вместо работы в кабинете записывает ролики и прессконференции-это не имитация? При Порошенко была реальная реформа дорожной и патрульно-постовой полиции. К Сожалению она не затронула оперативников и следователей-к сожалению. А При Зеленском я вобще никаких реформ не вижу кроме дыры в бюджете.Назначил новых руководителей таможни якобы некоррумпированных а поступления таможенных сборов от этого катастрофически снизились! Зачем такие неподкупные и такая иммитация деятельности?
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01.06.2020 16:47 Ответить
Карту специально сделали такой "информативной", чтобы ничего не видно было?....
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01.06.2020 09:06 Ответить
И в описании забыли про камеры на Почтовой, под мостом Метро, Лобановского угол с Кайсарова)
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01.06.2020 09:49 Ответить
Дружбы народов, ахахахахха, там скорость не превышает 5 км/ч
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01.06.2020 09:09 Ответить
та не скажи, ночью там трудно удержаться от 100 км в час
другое дело, что большой аварийности я там не наблюдал, хотя там часто езжу, смысл там камеру ставить, разве что закрыть все мосты это было обязательное условия
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01.06.2020 09:13 Ответить
Пустая затея; можно не париться.

Карать следует за превышение на 5 км/ч, а не на 20.
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01.06.2020 09:10 Ответить
У Києві та області запрацювала система автофіксації порушень ПДР: де встановлено камери на дорогах і що чекає на порушників - Цензор.НЕТ 5369
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01.06.2020 09:15 Ответить
А давайте за 1 км/ч штрафовать? Штраф должен за 10 км/ч и выше.
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01.06.2020 12:09 Ответить
плюс-минус 5 км/ч - это пределы в которых наше сознание контролирует скорость автомобиля если не заглядывать регулярно на спидометр. Всё что выходит за эти пределы - уже расслабуха и небрежность со стороны водителя. Для себя я выработал правило: вести машину со скоростью на 2км/ч меньше чем предел (если нет помех и проч.). Если стоИт знак 60, я веду 58. Конечно, приходится иногда помахать ручкой тому кто сзади, если он сел на хвост.
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01.06.2020 12:17 Ответить
Надо же - даже бонусы есть, ляпота!
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01.06.2020 09:16 Ответить
Штрафы нужно дифференцировать в зависимости от стоимости авто (нового в салоне).
Для владельца Ланоса это штраф.
Для Бентли - одноразовый носовой платок стоит дороже. Будут покупать месячные индульгенции на нарушение ПДД.
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01.06.2020 09:30 Ответить
Тре просто ввести прогресивну систему. Вона і дісциплінує мажорів, тих хто регулярно порушує
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01.06.2020 10:18 Ответить
Какое соотношение ланосов к бентли в Украине? Один к одному?
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01.06.2020 11:52 Ответить
Стоимость всех Бентли в Украине = стоимости всех Ланосов!
Если серьезно, штраф должен быть наказанием а не насмешкой.
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02.06.2020 08:20 Ответить
Тебе из канады виднее
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01.06.2020 10:02 Ответить
Камери вже давно є. Років 15. Автоматична система регістрації порушень тільки введена, бо менти дуже хтіли все самі "порішати на місці"
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01.06.2020 10:21 Ответить
Это рашистская крыса под канадским флажком. Не мечи бисер перед ним
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01.06.2020 10:27 Ответить
Штьрафи мікроскопічні. А на ідіотен тест посилатимуть?
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01.06.2020 09:53 Ответить
Тут в коментах уже перепись идиотов провели!
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01.06.2020 10:55 Ответить
лохи будут платить, нормальные пацаны помечены в базе и их трогать не будут
всё автоматически
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01.06.2020 12:15 Ответить
Вы будете смеятся но менты нормальных пацанов не будут даже в базу вносить-это РЕАЛЬНОСТЬ и это Украина
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01.06.2020 16:43 Ответить
Места размещения камер огонь.
По дороге на дачу, от дома насчитал 4 камеры и 2 места где часто бывают ДТП. Не одной камеры на месте концентрации ДТП.
Вот почему в развитых странах фотофиксация имеет цель спасать жизни, а в Украине пополнять бюджет?
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01.06.2020 13:31 Ответить
Камеры нужно ставить не там где дтп а где чаще всего нарушают скоростной режим. Ну и вопрос о том что для зарабатывающего имеющего 10 и более тыс долларов в мес штраф в 10 долларов-это как пачку мороженного купить. В условиях Украины сумма штрафа должна зависить от дохода нарушителя. Тогда это будет именно предупреждение ДТП а не просто попытка наполнить бюджет(который трещит по швам при Зеленском) штрафами
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01.06.2020 16:42 Ответить
У меня друг мог порешать штрафы убрав их из базы ДАИ за пол-цены. Интересно сейчас так-же? Спрошу у него .
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01.06.2020 16:39 Ответить
 
 