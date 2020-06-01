В Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД: где установлены камеры на дорогах и что ждет нарушителей. КАРТА

Нарушение правил дорожного движения в Украине будут фиксировать камеры. С сегодняшнего дня, 1 июня, система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработает полноценно.

В настоящее время камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В дальнейшем они постепенно будут устанавливаться по всей территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Больше всего комплексов автоматической фиксации (КАФ) установлено в столице и Киевской области – около полусотни. Адреса установленных камер в Киеве:

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ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в сторону правого берега)

Броварской проспект (м. Левобережная)

Броварской проспект/ ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в сторону правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

бульвар Дружбы народов, 27

бульвар Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киева

Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Харьковская площадь / проспект Николая Бажана

Камеры на дорогах, карта

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Сначала в автоматическом режиме будет фиксироваться лишь превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Фактом нарушения является, в частности, превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ДСТУ разрешено погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Постепенно система будет фиксировать и другие нарушения ПДД – проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Размеры штрафа в случае превышения установленных ограничений скорости движения предусмотрены следующие:

255 гривень – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более как на 20 км/час., но не более чем 50 км/час.;

510 гривень – за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его будет оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

При этом штраф необходимо уплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. В случае обжалования эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по сути. Если в течение этого срока штраф не уплачен, запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство – на транспортное средство должника и иное имущество может быть наложен арест. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Постановление о привлечении к ответственности за нарушение ПДД может выноситься без участия лица, на которое составляется, отправляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения.

Законной силы постановление вступает: со дня получения; со дня отказа о получении; со дня возвращения почтового отправления, если не было получено направленное постановление; если вручается пограничником, то в день вручения.

Проверить наличие зафиксированного правонарушения можно:

с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет; от почтальона, доставляющего постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, вручающих постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

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Штрафы за нарушение правил дорожного движения будут получать:

лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или должный пользователь;

если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо – руководитель юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, ввезшее автомобиль на территорию Украины (и гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).