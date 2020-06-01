На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 31 мая, подтвердили 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро воскресенья 31 мая на Ривненщине зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 31 мая на Ривненщине зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 10 до 82 лет.
Всего в области зарегистрированы 1770 случаев заболевания COVID-19. Отметим, что по данным Минздрава, на утро 30 мая в Ривненской области выявили 1713 случаев COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 38 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 894 человека. 127 человек сейчас находятся в инфекционных и перепрофилированных отделениях области.
В работе лабораторий области остается 96 образцов.
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