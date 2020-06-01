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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА

На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 31 мая, подтвердили 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро воскресенья 31 мая на Ривненщине зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 31 мая на Ривненщине зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 10 до 82 лет.

Всего в области зарегистрированы 1770 случаев заболевания COVID-19. Отметим, что по данным Минздрава, на утро 30 мая в Ривненской области выявили 1713 случаев COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 38 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 894 человека. 127 человек сейчас находятся в инфекционных и перепрофилированных отделениях области.

В работе лабораторий области остается 96 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 60 новых случаев COVID-19, всего - 1770, - ОГА 03

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1229)


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Сразу видно, что карантин очень помог)))
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01.06.2020 08:59 Ответить
 
 