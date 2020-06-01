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Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов

Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов

Запуск городской электрички в Киеве будет перенесен в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом говоритс в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.

"Из-за приостановки работы моторвагонного депо "Фастов-1" на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. В свою очередь, АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июня возобновляется движение электричек в 10 областях, - "Укрзализныця"

Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов 01

карантин (16729) Киев (25475) электричка (114) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Так он о себе толкуєт.
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01.06.2020 09:13
+7
І мєньше всякіх Нікіт.
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01.06.2020 09:13
+4
Речь идет о городской электричке.
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01.06.2020 09:06
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Ну и хорошо. Меньше васянов из всяких областных заж0пий будет переться в Киев.
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01.06.2020 09:04 Ответить
Речь идет о городской электричке.
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01.06.2020 09:06 Ответить
Так он о себе толкуєт.
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01.06.2020 09:13 Ответить
І мєньше всякіх Нікіт.
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01.06.2020 09:13 Ответить
Міська електричка ходить по області? Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов - Цензор.НЕТ 9825
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01.06.2020 09:14 Ответить
Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов - Цензор.НЕТ 6105
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01.06.2020 09:15 Ответить
Так они же дома сидели.
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01.06.2020 09:39 Ответить
А почему они поломаны, а кто их поламал? Почему не закуплены новые составы на замену ремонтируемым? Или Киев только туи может покупать?
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01.06.2020 09:29 Ответить
Подвижной состав УЗ, полудурок.
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01.06.2020 10:12 Ответить
надо сделать
чтобы не в Киев ехали
а киевляне искали в областях
а то все конторки в Киеве
до миллиона работают в Киеве
налоги там а учатся лечатся дома
можно быть особенными
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01.06.2020 09:29 Ответить
Шо за карантин порезали на метал?
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01.06.2020 09:32 Ответить
Вообще то для железнодорожников во время карантина каждый день ходили электрички-развозки утром и вечером. Все железнодорожники могли без проблем добраться до своей работы. Вышеуказанное объявление свидетельствует много о чем в том числе и о саботаже.
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01.06.2020 09:34 Ответить
Для приезжих докладаю.
Поезда были поломаны задолго до всяких карантинов и на маршрут уже полгода выходило максимум 4 4-х вагонных состава из 12 6-вагонных, как было при Черновецком и Попове.
Мер-ворюга с отбитыми мозгами украл все деньги, которые заложены в бюджет города на ремонт и эксплуатацию подвижного состава и вывел их в офшоры.
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01.06.2020 10:15 Ответить
Чем это Юра от тебя так гадко пахнет?
Фу, гавном! Опять нажрался?
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01.06.2020 12:43 Ответить
Чес для лохов. Выходило максимум 6, а в 2013 было максимум 9 составов. Ну зебилью брехать не привыкать
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01.06.2020 14:03 Ответить
Бреше як москаль. Аж так поспішали... Кітайози могли за 3 місяці Шулявський говноміст полагодити і в 50 разів дешевше, а що маємо?))
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01.06.2020 10:23 Ответить
Китайцы,а не Китайозы
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01.06.2020 11:25 Ответить
Все как обычно на УЗ! Люди сидели без денег и нельзя было как раз в этот момент дать им работу - отремонтировать электропоезда! Так теперь когда эти электрички нужны будут начинать ремонт.
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01.06.2020 10:24 Ответить
Зализныця непричем.
Деньги на ремонт поездов украдены Кличко, как и за вывоз и уборку снега!
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01.06.2020 10:26 Ответить
З березня по червень не хватило часу. При Сталіні ці керманичі державою були б на Колимі.
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01.06.2020 11:01 Ответить
-Я двадцать лет назад сдавал ботинки в ремонт.
-Зайдите в четверг.
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01.06.2020 11:15 Ответить
зелёное говно передаёт привет
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01.06.2020 11:47 Ответить
кличко, ярмак и зеленский заработали на поездку в оман
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01.06.2020 11:49 Ответить
 
 