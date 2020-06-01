Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов

Запуск городской электрички в Киеве будет перенесен в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом говоритс в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.

"Из-за приостановки работы моторвагонного депо "Фастов-1" на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. В свою очередь, АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

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