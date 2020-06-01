Запуск городской электрички в Киеве переносится - не успели закончить ремонт электропоездов
Запуск городской электрички в Киеве будет перенесен в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом говоритс в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.
"Из-за приостановки работы моторвагонного депо "Фастов-1" на время карантина, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране. В свою очередь, АО "Укрзализныця" с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чтобы не в Киев ехали
а киевляне искали в областях
а то все конторки в Киеве
до миллиона работают в Киеве
налоги там а учатся лечатся дома
можно быть особенными
Поезда были поломаны задолго до всяких карантинов и на маршрут уже полгода выходило максимум 4 4-х вагонных состава из 12 6-вагонных, как было при Черновецком и Попове.
Мер-ворюга с отбитыми мозгами украл все деньги, которые заложены в бюджет города на ремонт и эксплуатацию подвижного состава и вывел их в офшоры.
Фу, гавном! Опять нажрался?
Деньги на ремонт поездов украдены Кличко, как и за вывоз и уборку снега!
-Зайдите в четверг.