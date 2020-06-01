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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев

В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев

По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За последние сутки выздоровели 152 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 178 человек до 13 604.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве (58), Ривненской (57), Львовской (31) и Черновицкой (28 случаев) областях.

За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
м. Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1600 случаев;
Львовская область - 1700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ривненская область - 1770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1176 случаев;
Харьковская область - 1083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 г. в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.

В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 01
В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 02
В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 03
В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 04
В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 05
В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев 06

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Минздрав говорит в Ровенской - 57, ОГА говорит - 60
М- математика))) Заврались совсем.
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01.06.2020 09:24
+3
Даже послабления карантина не приводит ни к каким апокалипсисам. Стабильно все зависит от тестирования.и от желания медиков подзаработать денюжку. Пандемия фейковая
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01.06.2020 11:46
+2
340 случаев заражения в Украине за сутки и 333 случая инфицирования в Германии,в которой населения вдвое больше (83миллиона).
Не верю я украинской статистике
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01.06.2020 09:35
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Минздрав говорит в Ровенской - 57, ОГА говорит - 60
М- математика))) Заврались совсем.
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01.06.2020 09:24 Ответить
округляют. какая разница!
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02.06.2020 02:02 Ответить
340 случаев заражения в Украине за сутки и 333 случая инфицирования в Германии,в которой населения вдвое больше (83миллиона).
Не верю я украинской статистике
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01.06.2020 09:35 Ответить
Ну и не надо
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01.06.2020 10:30 Ответить
Надо же страха побольше нагнать😀
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01.06.2020 11:02 Ответить
Именно так
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01.06.2020 17:20 Ответить
Гаррі....так и мне оно не надо.....
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02.06.2020 03:41 Ответить
В Германии тестов вдвое больше
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02.06.2020 02:05 Ответить
Павел!
Зачем абижаешь,а !?(типа с грузинским говорком )
Тестов в Германии не вдвре больше,а раз в 50. При подозрении на корону тесты дважды делаются каждому контактирующему с инфицированным. А их может быть и 10 и 20 человек. И они в Германии делаются....
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02.06.2020 03:39 Ответить
Стадо свиней корыта гонит баранов в стойло чтоб сохранить свои места. Геть баранив и свиней корыта они нас доведут до своего скотного двора где им хорошо.
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01.06.2020 10:07 Ответить
Даже послабления карантина не приводит ни к каким апокалипсисам. Стабильно все зависит от тестирования.и от желания медиков подзаработать денюжку. Пандемия фейковая
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01.06.2020 11:46 Ответить
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків - Цензор.НЕТ 5715
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01.06.2020 19:03 Ответить
Ну а я как всегда добавлю, что Карфаген вирусная теория передачи заболеваний не доказана, и, скорее всего, вирусные частицы (видимые нечетко и только под электронным микроскопом) это следствие неких процессов в организме. Отсюда и странности ковида. Ну а про "тесты" я вообще молчу - это многократное умножение шума, по сути генератор случайных чисел, показания которого зависят от настроек.
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01.06.2020 19:04 Ответить
https://www.bitchute.com/video/unclpJE8UC7I доктор Эндрю Кауфман (Andrew Kaufman): тесты на короновирус определяют неизвестно что
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01.06.2020 19:12 Ответить
В Україні за добу - 340 нових випадків COVID-19, померло 10 осіб, загалом зафіксували 24 012 випадків - Цензор.НЕТ 4111

...
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01.06.2020 20:21 Ответить
Новости нашего городка:
в магазине тканевом, на огромной распродаже, народу мало, преимущественно старушки. Одна старушка, в прикиде модном, замучала продавщицу, любезную мусульманку в платочке, которая ей разворачивала рулон и высчитывала количество calico, самой дешевой хлопчатобумажной ткани. Цена вопроса 5 баксов 60 центов. Старушка в прикиде ткань не купила, зря девушку замудохола,которая очень стеснялась старушке сказать, что арифметику таки в школе учить нужно (размер площади прямоугольника).
К чему я: к цене покупки, собственно.
В магазине Альди в той же районе взяла местный инфо листок, на первой странице данные (адреса и телефоны) благотворительных организаций, где кормят и продукты раздают (Food & Relief services), то есть католики (Святой Винсент де Пол), баптисты и так далее.
И сообщение мэра о том, что 2 миллиона выделено для нуждающихся (в действительной нужде), и куда обращаться.
Я, собственно, к тому, что цена ткани в 5 баксов 60 центов, действительно, после макароновируса и потери дохода, станет критичной.
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02.06.2020 07:11 Ответить
 
 