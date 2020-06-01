В Украине за сутки - 340 новых случаев COVID-19, умерли 10 человек, всего зафиксировали 24 012 случаев
По состоянию на 1 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 012 случаев COVID-19. За сутки - 340 новых случаев. 10 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За последние сутки выздоровели 152 человека. Вместе с тем, количество активных больных коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 178 человек до 13 604.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (58), Ривненской (57), Львовской (31) и Черновицкой (28 случаев) областях.
За минувшие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявили в Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
м. Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1600 случаев;
Львовская область - 1700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ривненская область - 1770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1176 случаев;
Харьковская область - 1083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 г. в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.
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М- математика))) Заврались совсем.
Не верю я украинской статистике
Зачем абижаешь,а !?(типа с грузинским говорком )
Тестов в Германии не вдвре больше,а раз в 50. При подозрении на корону тесты дважды делаются каждому контактирующему с инфицированным. А их может быть и 10 и 20 человек. И они в Германии делаются....
Карфагенвирусная теория передачи заболеваний не доказана, и, скорее всего, вирусные частицы (видимые нечетко и только под электронным микроскопом) это следствие неких процессов в организме. Отсюда и странности ковида. Ну а про "тесты" я вообще молчу - это многократное умножение шума, по сути генератор случайных чисел, показания которого зависят от настроек.
...
в магазине тканевом, на огромной распродаже, народу мало, преимущественно старушки. Одна старушка, в прикиде модном, замучала продавщицу, любезную мусульманку в платочке, которая ей разворачивала рулон и высчитывала количество calico, самой дешевой хлопчатобумажной ткани. Цена вопроса 5 баксов 60 центов. Старушка в прикиде ткань не купила, зря девушку замудохола,которая очень стеснялась старушке сказать, что арифметику таки в школе учить нужно (размер площади прямоугольника).
К чему я: к цене покупки, собственно.
В магазине Альди в той же районе взяла местный инфо листок, на первой странице данные (адреса и телефоны) благотворительных организаций, где кормят и продукты раздают (Food & Relief services), то есть католики (Святой Винсент де Пол), баптисты и так далее.
И сообщение мэра о том, что 2 миллиона выделено для нуждающихся (в действительной нужде), и куда обращаться.
Я, собственно, к тому, что цена ткани в 5 баксов 60 центов, действительно, после макароновируса и потери дохода, станет критичной.