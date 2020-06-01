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В новой программе с МВФ тема тарифов на электроэнергию не обсуждается, - Марченко

В новой программе с МВФ тема тарифов на электроэнергию не обсуждается, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда. Впрочем, сегодня инициативы правительства в этом вопросе поддерживают.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - отметил Марченко.

По словам министра, тема тарифов на электроэнергию не поднимается.

"Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем", - подчеркнул министр финансов, отвечая на вопрос журналиста.

Также Марченко рассказал, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.

"Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромною работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты. - Ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко

Автор: 

банки (1935) МВФ (3334) тарифы (1855) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+5
вообще-то они никогда не обсуждались
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
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01.06.2020 09:26
+5
У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко - Цензор.НЕТ 9926
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01.06.2020 09:32
+3
Для узеленского смысл другой, но тоже один)))
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01.06.2020 09:27
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Уволить нахрен!!! - такой козырь выбил из рук власти!
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01.06.2020 09:20 Ответить
А як справи з тарифами на газ?
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01.06.2020 09:21 Ответить
при мародерові платив за куб близько 8 грн, зараз близько 6
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01.06.2020 09:28 Ответить
Нині - близько 3 грн. плюс транспортування.
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01.06.2020 09:33 Ответить
можливо, то в мене по памяті остання платіжка кілька місяців тому, коли ще газом будинок топив
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01.06.2020 09:38 Ответить
а + транпортування це скільки ?
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01.06.2020 10:58 Ответить
1 грн. за 1 м.куб.
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01.06.2020 11:11 Ответить
ти хоч платіжку "живу" бачив ?
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01.06.2020 13:19 Ответить
Ні.
Я розраховуюсь через сайт "104" з а допомогою "Приват 24".
Ціна на газ за 1 м3 /(червень) - 2.948128 грн., Тариф на доставку газу - 0.912 грн/м3

Що тобі ще не так?
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01.06.2020 13:28 Ответить
все не так ...приходить дві платіжки на одному папірці на одній вказана сума і кількість кубів а на іншій 220гривень в місяць за транспортування ...навіть з мікроскопом не знайти тариф за транспортування
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01.06.2020 13:44 Ответить
В мене стоїть газовий лічильник. Я зареєструвався на сайті "104". І платіжки якось "по барабану".
Тарифи я скопіював із "104". Там одна лише заморочка із оплатою за доставку. Вона розрахована по минулому році.
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01.06.2020 13:51 Ответить
от ...тепер схоже на правду ...(доставка) ...тільки от за доставку того року я розрахувався і яке відношення минулий рік має до того що "качають" у цьому (ціна газу на світових біржах впала втричі (а значить і тариф за транспортування має бути інший) ... ворьє малює зі стелі що хоче у надії що ніхто їх не спитає
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01.06.2020 14:00 Ответить
Ціна доставки не залежить від самої ціни на газ.
А стосовно "муті" при її нарахуванні - згоден. Набагато простіше було б нараховувати ці кошти за використаний у минулому місяці газ. І не морочити людям голови з минулорічними об'ємами.
Але маємо, що маємо....
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01.06.2020 14:05 Ответить
згоден що не залежить ...в Україні не залежить а в решті світу все зав'язано на ціну енергоносіїв ...доречі газ у магістральних трубопровадах знаходиться під тиском до 70 атмосфер у тебе в конфорці не вище 300мм водяного стовпа (переведеш у атмосфери як схочеш) тому вся "робота" по транспортуванню газу у місцевих мережах зводиться до покраски раз на рік-два редукторів та труб на газових підстанціях ...ці ******** власним коштом за тридцять років навряд чи метр труби проклали ...при Союзі ДЕРЖАВА (читай народ) прокладали труби а до будинків наші батьки платили з власних кишень ...
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01.06.2020 14:23 Ответить
А при Леониде Ильиче каплей висел, а при "отце народов" тебя и в проекте небыло. А при Николашке за газ вообще никто не платил. Ну и чего ты не там?
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01.06.2020 09:36 Ответить
ТОКО ЛОХИ БУДУТ ВЕРИТЬ ЧИНОВНИКУ !!
И ТОКО ЛОХИ В КВАДРАТЕ БУДУТ ВЕРИТЬ ПОЛИТИКУ!!
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01.06.2020 09:22 Ответить
побольше капса и цинизма, лохи это любят
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01.06.2020 09:24 Ответить
Это наша корова и мы ее доим!(с)
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01.06.2020 09:24 Ответить
вообще-то они никогда не обсуждались
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
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01.06.2020 09:26 Ответить
Для узеленского смысл другой, но тоже один)))
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01.06.2020 09:27 Ответить
один но другой? та ты меня заинтриговал))
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01.06.2020 09:29 Ответить
У новій програмі з МВФ тема тарифів на електроенергію не обговорюється, - Марченко - Цензор.НЕТ 9926
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01.06.2020 09:32 Ответить
С опытом придет понимание
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01.06.2020 10:31 Ответить
"МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать" - - зато сейчас всьо по другому. Скоро наконєцто зебілам "урєгуліруют" цену на елєктрічєство. На очєрєді "урєгулірованіє" цен на воду.
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01.06.2020 09:30 Ответить
Читаешь новости- в мире цены на нефть и соответственно на газ снизились настолько, что сопутствующие товары подешевели до неприличия. Ну это в мире. Все, что сделано нынешним правительством... А что сделано? Ну из реального а не обицянки и именно этим правительством? Да что ни возьми- "поручено, решаем, думаем" когда нибудь может быть. А вынуть и показать- все на заделах, достигнутых ранее. Как с теми же матросами- взять наловленных ранее и тупо сменять... Шо в ломбард снести, офигенный труд. Дождаться резкого снижения цены на тот же газ и снизить тариф на несколько процентов- гм... Про Порошенко уже писали?
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01.06.2020 09:32 Ответить
Незабаром настане ера дастатку і зебіли возрадюцца новим тарифам.
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01.06.2020 09:34 Ответить
ой, я тебе прошу
після підвищення мародерів на 500-800%, то українці підвищення на 15-20% просто не помітять)) До того ж це підвищення на 20% післе недавнього зниження на 30%
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01.06.2020 09:40 Ответить
А что ж бубочка не снизил обратно на 500-800%, чтоб не быть мародером, а повысил еще на 30%?
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01.06.2020 10:34 Ответить
Тарифы на электроэнергию уже давно устанавливает Ринат Леонидович, а правительство только подписывает. Неужели Ахметов втерся в доверие к МВФ? по крайней мере с ним считаются, получается так.
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01.06.2020 09:41 Ответить
А количество платежек не обсуждалось?
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01.06.2020 09:42 Ответить
зеленский - охметовская перхоть
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01.06.2020 11:46 Ответить
 
 