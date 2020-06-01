В новой программе с МВФ тема тарифов на электроэнергию не обсуждается, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда. Впрочем, сегодня инициативы правительства в этом вопросе поддерживают.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - отметил Марченко.

По словам министра, тема тарифов на электроэнергию не поднимается.

"Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем", - подчеркнул министр финансов, отвечая на вопрос журналиста.

Также Марченко рассказал, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.

"Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромною работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты. - Ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков", - объяснил министр.

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