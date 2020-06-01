В новой программе с МВФ тема тарифов на электроэнергию не обсуждается, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда. Впрочем, сегодня инициативы правительства в этом вопросе поддерживают.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - отметил Марченко.
По словам министра, тема тарифов на электроэнергию не поднимается.
"Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем", - подчеркнул министр финансов, отвечая на вопрос журналиста.
Также Марченко рассказал, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.
"Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромною работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты. - Ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков", - объяснил министр.
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Я розраховуюсь через сайт "104" з а допомогою "Приват 24".
Ціна на газ за 1 м3 /(червень) - 2.948128 грн., Тариф на доставку газу - 0.912 грн/м3
Що тобі ще не так?
Тарифи я скопіював із "104". Там одна лише заморочка із оплатою за доставку. Вона розрахована по минулому році.
А стосовно "муті" при її нарахуванні - згоден. Набагато простіше було б нараховувати ці кошти за використаний у минулому місяці газ. І не морочити людям голови з минулорічними об'ємами.
Але маємо, що маємо....
И ТОКО ЛОХИ В КВАДРАТЕ БУДУТ ВЕРИТЬ ПОЛИТИКУ!!
МВФ никогда не требовал поднять тарифы ни за газ, ни за проезд в метро
он просил их урегулировать
но для кондитеров слово "урегулировать" всегда имело только один смысл
он просил их урегулировать" - - зато сейчас всьо по другому. Скоро наконєцто зебілам "урєгуліруют" цену на елєктрічєство. На очєрєді "урєгулірованіє" цен на воду.
після підвищення мародерів на 500-800%, то українці підвищення на 15-20% просто не помітять)) До того ж це підвищення на 20% післе недавнього зниження на 30%