За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 июня на Львовщине подтвердили 1700 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4802 человека, госпитализированы - 684, на амбулаторном лечении - 4118 человек, выписаны - 527 человек. Сейчас в больнице находятся 154 человека, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1700 человек, 56 человек умерли. 421 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 436 ПЦР-тестов, из которых 31 - положительный (из них - 15 это жители Львова).

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Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом.

"Умер пациент 8-й городской клинической больницы. Мужчине было 70 лет. В больницу поступил 18 мая, умер 1 июня. У пациента был подтвержденный диагноз инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди заболеваний пациента - двусторонняя пневмония с тяжелым течением, двусторонний спонтанный пневмоторакс, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз и другие сопутствующие заболевания.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.