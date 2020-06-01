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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 июня на Львовщине подтвердили 1700 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4802 человека, госпитализированы - 684, на амбулаторном лечении - 4118 человек, выписаны - 527 человек. Сейчас в больнице находятся 154 человека, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1700 человек, 56 человек умерли. 421 пациент выздоровел", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 436 ПЦР-тестов, из которых 31 - положительный (из них - 15 это жители Львова).

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Вместе с тем, как сообщила Сличная, на Львовщине умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом.

"Умер пациент 8-й городской клинической больницы. Мужчине было 70 лет. В больницу поступил 18 мая, умер 1 июня. У пациента был подтвержденный диагноз инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди заболеваний пациента - двусторонняя пневмония с тяжелым течением, двусторонний спонтанный пневмоторакс, ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз и другие сопутствующие заболевания.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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а реально тесты выдают рез-т ч-з 2 недели?(ну, те шо кровь берут)
если да, то часть этих поциентов уже:
За сутки на Львовщине выявили 31 новый случай COVID-19, всего 1700 инфицированных и 56 умерших, - горсовет - Цензор.НЕТ 7851
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01.06.2020 09:23 Ответить
Більше тестів, ніж зараз, вони не робитимуть. Так і висітиме число 500 +- шодня без ніяких геометричних прогресій.
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01.06.2020 09:33 Ответить
ну так це як і на Рашці виходить - братья, чо.
https://defence-line.org/2020/06/bochka-dyogtya/
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01.06.2020 10:21 Ответить
И следи, шоб за тобой никто не следил.
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01.06.2020 09:40 Ответить
на фото процес виявлення коронавіруса українськими медиками.
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01.06.2020 11:06 Ответить
 
 