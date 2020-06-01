На первых этапах работы системы автофиксации нарушений ПДД будет фиксироваться только превышение скорости, - Криклий

На первых этапах работы камер автоматической фотовидеофиксации правонарушений будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С 1 июня система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД начала работу. На первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения", - написал Криклий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры для запуска проекта на дорогах Киевской области установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

Также планируется установить еще 5 таких комплексов во Львовской области.

"Всего в планах до конца года - еще 220 КАФов", - отметил министр.

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В частности, по его словам, закупленный центр обработки данных и устройств рабочие места, доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системы защиты информации.

Также "Укрпошта" заключила договоры, необходимые для доставки постановлений о привлечении ответственности нарушителям.

Кроме того, в Мининфраструктуры продолжают работать над развитием инфраструктуры безопасности, аудитом безопасности дорог и современными стандартами безопасности.

Как известно, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте.