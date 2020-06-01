На первых этапах работы системы автофиксации нарушений ПДД будет фиксироваться только превышение скорости, - Криклий
На первых этапах работы камер автоматической фотовидеофиксации правонарушений будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"С 1 июня система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД начала работу. На первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения", - написал Криклий в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Министерство инфраструктуры для запуска проекта на дорогах Киевской области установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.
Также планируется установить еще 5 таких комплексов во Львовской области.
"Всего в планах до конца года - еще 220 КАФов", - отметил министр.
В частности, по его словам, закупленный центр обработки данных и устройств рабочие места, доработано программное обеспечение для обследований по комплексной системы защиты информации.
Также "Укрпошта" заключила договоры, необходимые для доставки постановлений о привлечении ответственности нарушителям.
Кроме того, в Мининфраструктуры продолжают работать над развитием инфраструктуры безопасности, аудитом безопасности дорог и современными стандартами безопасности.
Как известно, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постановления о штрафах в 255-510 грн будут присылать по почте.
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А то пенсии нечем платить)
Ваш город - вам и бороться за повышение качества условий жизни для вас и ваших детей
вот именно - один человек в авто !!!!!!!!!!! это нормально ?????? мы боремся не с авто в целом, а с ограничением количества машин в городах, улучшение экологии, уменьшение пробок и припаркованных машин, безопасность пешеходов и увеличение полностью пешеходных бульваров и улиц … и потом частные авто на улицах города - это не рабочие места (кроме нелегальных перевозчиков), спустись на землю
Площадь Брюсселя 33км2 против Киева 839км2!!!!
Нашли с чем сравнивать)
Думать не пробовали? Или так, лишь бы ляпнуть что попало?
По-вашему Брюссель нужно сравнить со Жмеринкой ? Нужно думать и не ляпать, а вот случаев злостного превышения скорости в Брюсселе нет
Я вам показал разницу в населении и площади! Разница в десятки раз!
С такой площадью как у Брюсселя, машина вообще не нужна) максимум велосипед), как в небольшом городке)
Нет случаев злостного превышения скорости? Может потому, что негде разогнаться?)
Давайте лучше сравнивать Киев с Берлином, по площади почти одинаковые и по населению? Сравним развязки, подъезды к городу?