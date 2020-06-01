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За сутки COVID-19 заболели 13 детей и 79 медработников, всего 1 725 детей и 4 621 медработник, - Степанов
С начала пандемии в Украине заболели 1 725 детей и 4 621 медработник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 340 человек, из них 13 детей и 79 медработников", - отметил министр.
Было зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 24 012 человек, из них 1 725 детей и 4 621 медработник. При этом в целом выписаны 9690 человек, а летальных - случаев 718. За последние сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6622 исследования методом ПЦР, а также 1393 ИФА-тестирования", - добавил Степанов.
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Павел Яременко
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