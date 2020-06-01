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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 13 детей и 79 медработников, всего 1 725 детей и 4 621 медработник, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 13 детей и 79 медработников, всего 1 725 детей и 4 621 медработник, - Степанов

С начала пандемии в Украине заболели 1 725 детей и 4 621 медработник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 340 человек, из них 13 детей и 79 медработников", - отметил министр.

Было зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 24 012 человек, из них 1 725 детей и 4 621 медработник. При этом в целом выписаны 9690 человек, а летальных - случаев 718. За последние сутки было совершено 8015 тестирований, из них 6622 исследования методом ПЦР, а также 1393 ИФА-тестирования", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собеседования с кандидатами на пост главы Нацслужбы здоровья пройдут 2 июня, - Степанов

Автор: 

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01.06.2020 09:42 Ответить
Неправда вирус придумали злобные укропы по заказу пендосов, в секретной лаборатории ГосДепа, чтобы подорвать экономику Рашки
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01.06.2020 10:08 Ответить
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01.06.2020 09:57 Ответить
 
 