Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев
Украинский военнослужащий, которого предположительно похитили на админгранице с оккупированным Россией Крымом, не имел причин покидать место службы.
Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, расположенном вблизи села Чонгар, в Херсонской области, сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметил Гусев.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
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Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными
бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то
сейчас грохнет!
Я вважаю що щось там "не чисто".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009547115777467&set=a.709934752405393&type=3 58 хв ·
За наказом вищого командування Зсу бійці на вопах без зброї ,щоб не дратувати ворога!
Borys Babin
Викрадення бійця ЗСУ росіянами на Чонгарі зранку 30 травня підтверджено. Успішний напад ворога відбувся через перебування солдата на передовій БЕЗ ЗБРОЇ.
Таке вартування без зброї, виявляється, там несеться за вказівок високого командування. Щоб не дратувати російських партнерів. Спільно з якими на Чонгарі наразі будують хаб для торгівлі.
Як пише Юрій Бутусов, спецслужби РФ вже після викрадення спокійно собі зізвонюються зі штабом бригади ЗСУ та з'ясовують анкетні дані бійця.
Який, обеззброєний власним командуванням, чинив ворогу опір ГОЛИМИ РУКАМИ.
Така ось "деокупація" наразі триває!!!