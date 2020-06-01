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Новости Агрессия России против Украины
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Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев

Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев

Украинский военнослужащий, которого предположительно похитили на админгранице с оккупированным Россией Крымом, не имел причин покидать место службы.

Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, расположенном вблизи села Чонгар, в Херсонской области, сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметил Гусев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев 01

Автор: 

Крым (26365) похищение (1684) военнослужащие (6100) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Гусев Юрий (67) Добринский Евгений (14) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+14
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 5680
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01.06.2020 09:44
+10
А Главнокомандующий на месте? Что-то не слыхать.
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01.06.2020 09:35
+9
Вопрос к отцам командирам ,как б....ть получилось так что бойца с поста в ночное время выкрали?!!! Или тупо место для левого перехода,поэтому и выставили одного бойца с фигой в кормане,чтоб не дай боже не начал пулять и не спалил обходную дорогу?!
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01.06.2020 09:36
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"Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев" - Ето какойто треш!
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01.06.2020 09:35 Ответить
-- Радуйтесь! -- кричит он им. -- Это все я, Плохиш, сделал.
Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными
бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то
сейчас грохнет!
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01.06.2020 09:36 Ответить
А Главнокомандующий на месте? Что-то не слыхать.
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01.06.2020 09:35 Ответить
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 5680
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01.06.2020 09:44 Ответить
Ні, це стиль поведінки в критичних ситуаціях.
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01.06.2020 09:57 Ответить
Вопрос к отцам командирам ,как б....ть получилось так что бойца с поста в ночное время выкрали?!!! Или тупо место для левого перехода,поэтому и выставили одного бойца с фигой в кормане,чтоб не дай боже не начал пулять и не спалил обходную дорогу?!
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01.06.2020 09:36 Ответить
теплее
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01.06.2020 09:36 Ответить
а он военнослужащий сожитель этого главы ОГА??)))
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01.06.2020 09:36 Ответить
Вы видели фейс бывшего укробороновского казнакрада Гусева?. Не позорьте славетних десантников, даже для самых смелых штурмовиков Гусев в сожители не походит))
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01.06.2020 10:03 Ответить
І як же це його так "викрали", що зброя залишилась і ніхто з товаришів не бачив?!
Я вважаю що щось там "не чисто".
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01.06.2020 09:36 Ответить
А что тут удивляться ,у меня на службе через Молдову гоняли спирт контробас,и должена была пройти пару вестерн ,выставили молодого лёлика и бойца срочника.Ну короче цестерны прошли и Лёлик пропал ( лейтенант) .Ну давай всех собак на лёлика вешать,но не тут то было лейтенант оказался не из простых смертных родители какие-то тепутаты.Начали короче копать и докопались до нашего местного генерала.Так такое йолово началось!!! Генерал в месте с замами летел дальше чем видел!
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01.06.2020 09:42 Ответить
теперь еще ждем комментарий гл ,санитарного врача
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01.06.2020 09:39 Ответить
Якийсь мутняк. Знов художній свист.
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01.06.2020 09:40 Ответить
Защиту рубежей ему уже доверили, а вот оружия еще нет.
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01.06.2020 09:41 Ответить
А при чем тут глава ОГА? Такое заявление должен сделать как минимум командир в\ч, а еще лучше зам. министра обороны. Ну и разумеется ДБР, раз оно что-там расследует. Хотя веры этим гопникам после штурма музея нет
Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 4089
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01.06.2020 09:41 Ответить
Один человек на посту быть не может поэтому ответ должны дать генералы
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01.06.2020 09:48 Ответить
Этот то чмошник гусев каким боком к армии?Решил и здесь хайпануть.
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01.06.2020 10:00 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCFQR2OcZ7oZDyQ5iQRqTUvAP2xZ6XW__TNZgaIwoT4eGyHydtep6me3edq5vjJycHJ1IF3EQZmBSON&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3009547115777467&set=a.709934752405393&type=3 58 хв ·

За наказом вищого командування Зсу бійці на вопах без зброї ,щоб не дратувати ворога!
Borys Babin
Викрадення бійця ЗСУ росіянами на Чонгарі зранку 30 травня підтверджено. Успішний напад ворога відбувся через перебування солдата на передовій БЕЗ ЗБРОЇ.
Таке вартування без зброї, виявляється, там несеться за вказівок високого командування. Щоб не дратувати російських партнерів. Спільно з якими на Чонгарі наразі будують хаб для торгівлі.
Як пише Юрій Бутусов, спецслужби РФ вже після викрадення спокійно собі зізвонюються зі штабом бригади ЗСУ та з'ясовують анкетні дані бійця.
Який, обеззброєний власним командуванням, чинив ворогу опір ГОЛИМИ РУКАМИ.
Така ось "деокупація" наразі триває!!!

Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв - Цензор.НЕТ 7375
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01.06.2020 10:00 Ответить
Кто такой ОГА чтоб делать заявление в военных вопросах! Пусть у комчасти штаны прею
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01.06.2020 10:07 Ответить
а при чем тут ОГА??? Или в армии уже не принцип единоначалия
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01.06.2020 10:14 Ответить
сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметил Гусев.- словоблудие в котором выясняются обстоятельства исчезновения ,но уже предварительно обвиняют исчезнувшего воина в том,что он сам покинул место службы,,,
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01.06.2020 10:18 Ответить
Дивна ситуація, там не лінія розмежування з агресором чи лінія фронту, а кордон наче з цивілдізованою країною. Тому і може кацапський спецназ ходити за язиками.
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01.06.2020 11:53 Ответить
там діди воєвалі, а тут заіпали
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01.06.2020 13:28 Ответить
 
 