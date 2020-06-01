Пропавший на админгранице с оккупированным Крымом военнослужащий Добринский не имел причин покидать место службы, - глава ОГА Гусев

Украинский военнослужащий, которого предположительно похитили на админгранице с оккупированным Россией Крымом, не имел причин покидать место службы.

Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на наблюдательном посту, расположенном вблизи села Чонгар, в Херсонской области, сейчас выясняется. Предварительно известно, что военнослужащий не имел причин покидать место несения службы. В настоящее время привлечены все соответствующие службы, чтобы как можно оперативнее установить причины и обстоятельства произошедшего", - отметил Гусев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У бойца 95-й ДШБр Добринского было при себе оружие, на посту он был не один, - представитель ДШВ ВСУ Шевченко

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.