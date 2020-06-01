Словакия и Молдова с сегодняшнего дня возобновили работу пунктов пропуска с Украиной, - Госпогранслужба
Словакия и Молдова с 1 июня возобновили работу пунктов пропуска на границе с Украиной, Венгрия отложила их открытие, Польша и Румыния еще рассматривают данный вопрос.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Да, пограничное ведомство Словацкой Республики возобновило работу двух пуктов пропуска с Украиной, Молдова - трех. Таким образом со Словакией теперь действуют три пункта пропуска, с Молдовой - 10", - сказал Демченко.
Он отметил, что Венгрия также планировала возобновить работу пунктов пропуска, но пока отложила это решение.
Польша и Румыния рассматривают вопрос открытия дополнительных пунктов пропуска на уровне правительств, сказал представитель Госпогранслужбы.
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