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В первую очередь авиасообщение будет возобновлено с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией, - Криклий

В первую очередь авиасообщение будет возобновлено с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией, - Криклий

С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Возможно внутреннее (авиасообщение - Ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - говорит Криклий.

По его словам, Украина планирует возобновить рейсы на наиболее популярных туристических направлениях. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии.

"Более точные данные озвучим в течение недели", - пообещал Криклий.

По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД обнародовал инфографику возобновления международного авиасообщения: даты и страны

"Мы открываем направления, исходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - говорит глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований. 

авиасообщение (793) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+4
А з Оманом? Там же інвестори.
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01.06.2020 10:23
+3
а Грузія вам за це простить призначення Міха Сулугуні?
до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?
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01.06.2020 10:24
+3
В першу чергу їм потрібен Кіпр, бо вже стільки накрали грошей, що нема куди подіти! Мародерів потрібно карати, а не відпускати за кордон на Кіпр!!!
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01.06.2020 10:31
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А как же доступынй и не особо заразный Египыт?
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01.06.2020 10:16 Ответить
Речь идет о регулярном авиасообщении. Чартеры в это понятие не входят.
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01.06.2020 10:39 Ответить
А з Оманом? Там же інвестори.
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01.06.2020 10:23 Ответить
Давние и надёжные партнёры на Кипре,а не в Омане.
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01.06.2020 14:06 Ответить
а Грузія вам за це простить призначення Міха Сулугуні?
до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?
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01.06.2020 10:24 Ответить
Гундяй. Вас читают везде.И я тебя на форуме уважаю.И не давай повод (лично мне,Сулгуни, усмниться в твоём здравомыслии.) Украина была одним из первых, для которых Грузия открыла авиаперелёты. А за барыгами должны следить органы. Уверен что в 4-ёх миллионов населения Грузии, барыг меньше чем в 42-ух миллионов.
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01.06.2020 11:17 Ответить
В першу чергу їм потрібен Кіпр, бо вже стільки накрали грошей, що нема куди подіти! Мародерів потрібно карати, а не відпускати за кордон на Кіпр!!!
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01.06.2020 10:31 Ответить
Занесли туроператори пару мільйончиків....
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01.06.2020 10:32 Ответить
А лікувати людей від пандемії туроператори будуть, чи Криклій???
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01.06.2020 10:35 Ответить
Туры в этом году накрылось медным тазом.
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01.06.2020 10:47 Ответить
меня лично интересует - Франция и Чехия - когда?
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01.06.2020 10:54 Ответить
Перепрацювали? На відпочинок вже хтять слуги? Зовсім не здивований
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01.06.2020 11:12 Ответить
Ну как же без Кипра ! Там же зелёные офшоры, да и без Турции не как , квартал и приближеные загнутся , без поступления бабла.
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01.06.2020 11:23 Ответить
пора открывать на ростов...причем еще позавчера
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01.06.2020 11:49 Ответить
Возобновляют международное сообщение, при этом не возобновив нормального внутреннего сообщения.
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01.06.2020 14:11 Ответить
 
 