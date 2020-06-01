В первую очередь авиасообщение будет возобновлено с Турцией, Грецией, Кипром и Грузией, - Криклий
С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Возможно внутреннее (авиасообщение - Ред.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - говорит Криклий.
По его словам, Украина планирует возобновить рейсы на наиболее популярных туристических направлениях. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии.
"Более точные данные озвучим в течение недели", - пообещал Криклий.
По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.
"Мы открываем направления, исходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.
Криклий также сообщил, что на данный момент прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.
"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - говорит глава Мининфраструктуры.
Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение всеми видами транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований.
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до речі, як там Міхо? чи всі рихворми запровадив? чи всіх бариг переміг?