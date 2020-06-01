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Холодницкий о конфликте с Венедиктовой: "Мы не будем записывать "видосик" на "видосик". Есть коммуникация, законные рамки"

Холодницкий о конфликте с Венедиктовой:

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что он был настроен на конструктивную работу с Офисом Генпрокурора.

Об этом он рассказал в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы САП, видео Венедиктовой для него было "нежданчиком".

"Потому что публично или непублично никаких писем с теми или иными претензиями не было. 19 мая я последний раз был у Венедиктовой, мы обсуждали вопрос подследственности некоторых производств, вопрос карантина в том числе и зарплатных для работников. Я еще перед выходом из кабинета говорю: "Есть какие-то вопросы ко мне?". Она говорит: "Нет, вопросов нет". Вот и все", - рассказал Холодницкий.

Кроме того, "записывать "видосик" на "видосик" в САП не собираются.

"Есть коммуникация, законные рамки, и когда мне приходят запросы: "безотлагательно предоставь материалы уголовных дел, потому что мы хотим их почитать" ... Ну, так не будет", - объяснил он.

Читайте: Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

"Последний запрос, который пришел - это "дайте нам дело Гладковского, дайте нам еще какое-то дело". То есть берутся выборочные дела, их логики я до конца не понимаю, такое впечатление, что хотят или что-то поймать, или что-то узнать в тех делах. Или, знаете, сначала сказали, что все плохо, а теперь надо найти, а что же там плохого. Вот какие-то такие игры, детские откровенно. Есть процессуальные пределы, и будем в этих процессуальных пределах работать", - добавил Холодницкий.

Глава САП сказал, что был настроен на конструктивную работу с Офисом Генпрокурора.

"Мы по некоторым делам и сами совещания инициировали и давали как процессуальные руководители доступ прокурору генеральному к тем или иным делам. Ну, сейчас, я так понимаю, этого делать не надо и нельзя", - подытожил он.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП нужен такой руководитель, как генпрокурор ЕС Кевеши, - Венедиктова

Автор: 

Холодницкий Назар (706) САП (2059) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+16
Холодницкий не поддержал стиль управления преЗЕдента?...
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01.06.2020 10:27
+15
Так генпридурок в юбке, кроме как стряпать видосики, фабриковать дела, отмазывать жуликов и обгаживать других ничего и не умеет! Да и с IQ у нее проблемы, если конкурс завалила!
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01.06.2020 10:35
+13
А что. У зебилов с видосиками круто получилось. И преЗЕдент - киношный Голобородько, и в Раде стадо зебилов из 95 квартала
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01.06.2020 10:34
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Холодницкий не поддержал стиль управления преЗЕдента?...
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01.06.2020 10:27 Ответить
Он не понимает, что видосики - главный движитель ЗЕ-реформ.
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01.06.2020 11:25 Ответить
Не могу понять, у кого из этой парочки рожа противней.
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01.06.2020 10:29 Ответить
Ааааа!!!
Он сцит запилить видосик!
Он пропорошенковский!!!
Ату его!!!
**********************
Выше была приведена типичная реакция зебилов.
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01.06.2020 10:30 Ответить
А что. У зебилов с видосиками круто получилось. И преЗЕдент - киношный Голобородько, и в Раде стадо зебилов из 95 квартала
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01.06.2020 10:34 Ответить
Так генпридурок в юбке, кроме как стряпать видосики, фабриковать дела, отмазывать жуликов и обгаживать других ничего и не умеет! Да и с IQ у нее проблемы, если конкурс завалила!
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01.06.2020 10:35 Ответить
у всіх у вас, зебілів, аналогічні проблеми
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01.06.2020 10:55 Ответить
пнх! ще одне з проблемами IQ.
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01.06.2020 11:12 Ответить
Не пригадуєте, хтось там щось говорив на рахунок, якщо він порушить закон...? Пілять, вони хоч інколи можуть хоч трохи тих законів дотримуватись? Держава. блін, то ж не сцена 95-го кварталу.
Ну зебіли, ну тварюки, ну ви й понавибирали, виродки.
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01.06.2020 10:56 Ответить
Хто б що не говорив, а все ж таки звернення Венедіктової змусило Холодницького працювати. У справах "не должны искать плохое", справи повинні розслідуватись, як того вамагає закон і вчасно проводитись усі слідчі дії.
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01.06.2020 11:45 Ответить
 
 