Холодницкий о конфликте с Венедиктовой: "Мы не будем записывать "видосик" на "видосик". Есть коммуникация, законные рамки"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что он был настроен на конструктивную работу с Офисом Генпрокурора.

Об этом он рассказал в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы САП, видео Венедиктовой для него было "нежданчиком".

"Потому что публично или непублично никаких писем с теми или иными претензиями не было. 19 мая я последний раз был у Венедиктовой, мы обсуждали вопрос подследственности некоторых производств, вопрос карантина в том числе и зарплатных для работников. Я еще перед выходом из кабинета говорю: "Есть какие-то вопросы ко мне?". Она говорит: "Нет, вопросов нет". Вот и все", - рассказал Холодницкий.

Кроме того, "записывать "видосик" на "видосик" в САП не собираются.

"Есть коммуникация, законные рамки, и когда мне приходят запросы: "безотлагательно предоставь материалы уголовных дел, потому что мы хотим их почитать" ... Ну, так не будет", - объяснил он.

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"Последний запрос, который пришел - это "дайте нам дело Гладковского, дайте нам еще какое-то дело". То есть берутся выборочные дела, их логики я до конца не понимаю, такое впечатление, что хотят или что-то поймать, или что-то узнать в тех делах. Или, знаете, сначала сказали, что все плохо, а теперь надо найти, а что же там плохого. Вот какие-то такие игры, детские откровенно. Есть процессуальные пределы, и будем в этих процессуальных пределах работать", - добавил Холодницкий.

Глава САП сказал, что был настроен на конструктивную работу с Офисом Генпрокурора.

"Мы по некоторым делам и сами совещания инициировали и давали как процессуальные руководители доступ прокурору генеральному к тем или иным делам. Ну, сейчас, я так понимаю, этого делать не надо и нельзя", - подытожил он.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

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