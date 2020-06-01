РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9894 посетителя онлайн
Новости Пожары в Украине
529 2

За неделю спасатели ликвидировали более 640 пожаров в Украине и спасли 34 человека, - ГСЧС

За неделю спасатели ликвидировали более 640 пожаров в Украине и спасли 34 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 25.05 по 31.05) спасли 34 человека и ликвидировали более 640 пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 99 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 34 человека.

Ликвидирован 641 пожар, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 236 зданий и 38 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 169 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак. ФОТО

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 236 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 775 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

пожар (5931) смерть (9212) ГСЧС (4949) вода (918)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вадомство лучшего министра кабы намекает - даже небесная канцелярия во главе с Богом является одним из подразделений МВД.
показать весь комментарий
01.06.2020 10:38 Ответить
Какие пожары они "ликаидировали",когда вторую неделю дожди льют))
показать весь комментарий
01.06.2020 11:03 Ответить
 
 