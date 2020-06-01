За неделю спасатели ликвидировали более 640 пожаров в Украине и спасли 34 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 25.05 по 31.05) спасли 34 человека и ликвидировали более 640 пожаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 99 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 34 человека.

Ликвидирован 641 пожар, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 236 зданий и 38 ед. техники. Во время пожаров погибли 12 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 169 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 236 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 775 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.